I 4 accessori moda uomo da mettere in valigia nell’estate 2026

Dalla sneaker firmata Louis Vuitton allo zaino Thule, passando per il costume di Peninsula e la capsule SEASE x One&Only Resorts: quattro novità che raccontano modi diversi di vivere l'estate 2026. Non sono nate per stare insieme, ma finiscono naturalmente nella stessa valigia. C'è chi punta sull'innovazione dei materiali, chi sulla sartorialità, chi sulla memoria e chi, semplicemente, sulla praticità. Il risultato è un guardaroba essenziale, contemporaneo e trasversale, capace di accompagnare ogni momento della stagione, dalla città alla spiaggia, fino a una giornata in barca.

I quattro must-have moda uomo dell'estate 2026

SEASE x One&Only Resorts: la capsule che porta la sartoria in vacanza

Courtesy SEASE X One&Only Resorts

La proposta più sofisticata arriva da SEASE, che insieme a One&Only Resorts firma una capsule composta da undici capi pensati per accompagnare la vita tra mare, resort e vela. La collezione comprende la giacca Jibset, il blazer Ellen, le camicie Fishtail e il gilet V-8 in lino laminato, reinterpretando il guardaroba estivo attraverso tessuti leggeri, linee pulite e dettagli tecnici.

A raccontarne lo spirito è Tom Slingsby, campione olimpico di vela e oggi CEO del team australiano SailGP, scelto come volto della campagna. Il progetto nasce dall'incontro tra due mondi che condividono la stessa idea di lusso contemporaneo: quello dell'alta ospitalità e quello della sartoria italiana. Come sottolinea Philippe Zuber, CEO di Kerzner International, "il lusso oggi non è più definito dal possesso, ma dall'esperienza". Una filosofia che trova espressione in una capsule destinata a diventare un riferimento per chi cerca eleganza e funzionalità anche in vacanza.

Louis Vuitton LV Drop 300: la sneaker che pesa poco più di 300 gr

Courtesy Louis Vuitton

Presentata durante la sfilata Autunno/Inverno 2026, la nuova Louis Vuitton LV Drop 300 dimostra che una sneaker non deve necessariamente appartenere a una stagione precisa. Il suo punto di forza è racchiuso nel nome: poco più di 300 grammi di peso, un risultato ottenuto grazie all'impiego dell'innovativo LV Silk Tech, un tessuto composto per metà da seta e per metà da fibre riciclate, leggero, resistente e idrorepellente.

A completare il progetto ci sono inserti in nylon tecnico, pelle di vitello scamosciata e, in alcune versioni, pelle di pitone. La suola riprende l'effetto delle onde concentriche create da una goccia d'acqua sulla superficie, un dettaglio estetico che richiama il tema del viaggio e della leggerezza. È la sneaker ideale per chi vuole portare in valigia un'unica scarpa capace di passare con naturalezza da un look casual a uno più ricercato.

Thule Chasm 26L: lo zaino che semplifica ogni partenza

Courtesy Thule

Tra gli accessori uomo più utili dell'estate 2026, lo Thule Chasm 26L è probabilmente il più concreto. Non nasce per stupire, ma per risolvere un'esigenza quotidiana: organizzare tutto il necessario durante un viaggio, un weekend o una giornata fuori città.

Realizzato in nylon 840D con rivestimento in TPE, resistente all'acqua e all'usura, integra uno scomparto imbottito per notebook fino a 15,6 pollici, numerose tasche interne e un pratico gancio per la luce da bicicletta. Il prezzo di 133,95 euro lo rende uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo della selezione.

A completare la proposta ci sono anche i packing cube coordinati, realizzati in nylon ripstop riciclato al 100% da reti da pesca dismesse e certificati bluesign®. Un dettaglio che aggiunge attenzione alla sostenibilità senza rinunciare alla funzionalità.

Peninsula: il costume che racconta l'estate italiana

Courtesy Peninsula

Per la collezione Primavera/Estate 2026, Peninsula guarda ai ricordi personali del fondatore Edoardo Pasolini, ispirandosi alle estati trascorse da bambino a Porto Rafael, in Sardegna, negli anni Novanta.

Le stampe richiamano le maioliche consumate dal sole, i colori del Mediterraneo e i tessuti delle sdraio vintage che hanno segnato quell'immaginario. La collezione alterna lino e cotone Pima peruviano, ma il protagonista resta il costume da bagno, realizzato in poliestere riciclato al 100%, ad asciugatura rapida e progettato per accompagnare l'intera giornata, dalla spiaggia all'aperitivo.

Più che seguire una tendenza, Peninsula costruisce un racconto fatto di memoria, artigianalità e stile italiano, dimostrando come anche un capo essenziale possa diventare un oggetto destinato a durare oltre una sola stagione.