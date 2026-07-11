Perché la FIGC ha scelto Paolo Maldini: il progetto che può aprire una nuova fase per la Nazionale

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Una scelta che non riguarda soltanto il futuro commissario tecnico della Nazionale, ma il modo in cui il calcio italiano intende costruire il proprio futuro.

Per anni il dibattito si è concentrato quasi esclusivamente sulla panchina. Dopo ogni delusione o ogni cambio di ciclo, la domanda è stata sempre la stessa: chi guiderà gli Azzurri? La decisione della FIGC sposta invece l'attenzione su un altro livello. Prima ancora dell'allenatore, la Federazione ha deciso di rafforzare la propria struttura tecnica, affidandosi a una delle figure più autorevoli del calcio italiano.

Presentando il nuovo assetto, Giovanni Malagò ha spiegato di aver individuato in Maldini il profilo ideale per questa nuova fase, sottolineando che il suo incarico riguarderà l'organizzazione tecnica della Nazionale e comprenderà anche un ruolo nella scelta del prossimo commissario tecnico. Per Maldini non è un ritorno legato alla nostalgia. Dopo una carriera irripetibile da calciatore, negli ultimi anni ha costruito una credibilità anche come dirigente. Dopo l'addio al Milan nel 2023, il suo nome è stato accostato a diversi club europei senza che nessuna trattativa andasse in porto. La FIGC gli affida ora una sfida completamente diversa: non costruire una squadra, ma contribuire a definire il futuro dell'intero movimento calcistico italiano.

Perché la FIGC ha puntato proprio su Maldini

Il prestigio internazionale rappresenta soltanto una parte della risposta. Nel ruolo dirigenziale ricoperto al Milan, Maldini è stato uno degli artefici della ricostruzione del club, lavorando insieme all'area tecnica e allo staff guidato da Stefano Pioli in un percorso culminato con la conquista dello Scudetto nel 2022.

Più ancora dei risultati, è il metodo ad aver attirato l'attenzione della Federazione. Il Milan è tornato competitivo attraverso una strategia fondata su scouting, sostenibilità economica e valorizzazione dei giovani. Giocatori come Rafael Leão, Theo Hernández, Mike Maignan e Fikayo Tomori sono cresciuti all'interno di un progetto tecnico coerente, costruito con pazienza e continuità.

Naturalmente una Federazione lavora con dinamiche molto diverse rispetto a un club. Ma capacità di pianificazione, dialogo con le società e visione di medio-lungo periodo sono competenze che possono rivelarsi preziose anche nella gestione della Nazionale.

Che cosa farà davvero il direttore tecnico

Una delle domande più frequenti riguarda il ruolo che Maldini ricoprirà concretamente all'interno della FIGC. Il direttore tecnico coordina l'area tecnica federale, favorisce il raccordo tra la Nazionale maggiore, le selezioni giovanili e il Club Italia e contribuisce alle principali scelte sportive della Federazione, compresa quella del prossimo commissario tecnico. In pratica, il suo compito sarà accompagnare la crescita dei calciatori lungo tutta la filiera azzurra, favorire il confronto tra gli staff delle diverse rappresentative e mantenere un dialogo costante con i club. L'obiettivo è rendere più lineare il percorso che porta un giovane talento dalle Nazionali giovanili fino alla prima squadra.

Cosa farà Paolo Maldini come direttore tecnico della FIGC? La risposta non si limita alla scelta del nuovo ct. Il suo incarico punta a rafforzare l'organizzazione tecnica della Federazione, creando maggiore continuità tra i diversi livelli del calcio azzurro e supportando le decisioni strategiche che accompagneranno il prossimo ciclo della Nazionale. Una struttura di questo tipo richiama quella adottata da diverse grandi federazioni europee, dove il direttore tecnico assicura continuità tra le varie rappresentative e supporta il lavoro del commissario tecnico. Più che un modello da replicare, rappresenta un riferimento verso cui molte organizzazioni calcistiche si sono orientate negli ultimi anni.

La sfida è dare continuità al progetto azzurro

La nomina di Maldini non risolverà automaticamente i problemi del calcio italiano. I risultati continueranno a dipendere dalla qualità dei giocatori, dal lavoro del commissario tecnico e dalla collaborazione tra Federazione e club. La scelta della FIGC, però, indica una direzione precisa: investire sulla programmazione e su una struttura tecnica più solida, invece di intervenire soltanto nei momenti di emergenza. Il lavoro del nuovo direttore tecnico sarà valutato nel tempo, non soltanto dal nome del prossimo ct o dai risultati delle prime partite.

La sfida sarà costruire un progetto capace di accompagnare la crescita della Nazionale negli anni, rafforzando il legame tra settore giovanile, club e prima squadra. Se questo percorso darà i risultati attesi, il ritorno di Paolo Maldini in azzurro potrà essere ricordato non soltanto come quello di una leggenda del calcio italiano, ma come una delle scelte organizzative più significative compiute dalla FIGC negli ultimi anni.