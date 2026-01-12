Golden Globe 2026: prima statuetta per Timothée Chalamet. Tutti i premi

Primo Golden Globe della giovane ma già ricca carriera per Timothée Chalamet! Sarà l’anticamera dell’Oscar? Da favorito dei pronostici, forte di nove nomination, è invece Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson film più premiato nella notte al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles: quattro le statuette. L’altro film sugli allori, fronte dramma: Hamnet di Chloé Zhao. Con primo globo dorato anche per la sua protagonista dolente, l’irlandese Jessie Buckley.

I Golden Globe 2026 mantengono le attese. E ci proiettano nel futuro: Owen Cooper, 16 anni e vincitore grazie alla premiatissima miniserie Adolescence, guarda già ai grandi. Non a caso, sarà presto l’Heathcliff ragazzino di Cime tempestose.

Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images Paul Thomas Anderson

Il successo di Anderson e Hamnet

Storia di un rivoluzionario fallito, perseguitato dal suo passato, Una battaglia dopo l’altra ha vinto i premi cinematografici più importanti: miglior film commedia o musical, regia, sceneggiatura e migliore attrice non protagonista a Teyana Taylor, sorpresa e felicissima. Non ce l’ha fatta invece il suo protagonista Leonardo DiCaprio, che comunque dorme sonni sereni, con tre Golden Globe già in bacheca.

Per il miglior attore in un film commedia o musical, infatti, ha avuto la meglio Timothée Chalamet, che in baffetti e acume è il brillante appassionato di ping pong di Marty Supreme. Alla quinta candidatura, per l’attore trentenne è finalmente arrivata la statuetta: «Mio padre mi ha instillato uno spirito di gratitudine fin da bambino, per essere sempre grato di quello che ho», ha detto. «Mi ha permesso di lasciare in passato questa cerimonia a mani vuote, a testa alta, grato di essere qui. Ma mentirei se quei momenti passati non rendessero questo momento ancora più dolce».

Fronte cinema, l’altro film a uscire soddisfatto è Hamnet di Chloé Zhao, che racconta il lutto di Agnes, soprattutto, e William Shakespeare, alla morte del figlioletto undicenne per peste. Vince due Golden Globe 2026, come miglior film drammatico e per l’interpretazione di Jessie Buckley come lady Shakespeare, ispiratrice della creatività tragica del marito.

Vince due statuette importanti anche L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, miglior film straniero per il Brasile e miglior attore in un film drammatico per l’attore Wagner Moura. «L’agente segreto è un film sulla memoria – o sulla mancanza di memoria – e sul trauma generazionale», ha affermato Moura nel suo discorso di accettazione. «Credo che se il trauma può essere trasmesso di generazione in generazione, anche i valori possono esserlo. Quindi questo film è dedicato a coloro che restano fedeli ai propri valori nei momenti difficili».

Due statuette anche per l’horror black I peccatori e per il film d’animazione Kpop Demon Hunters, su un trio k-pop di ragazze cacciatrici di demoni.

Photo by Kevork Djansezian/CBS via Getty Images Jessie Buckley

The Pitt, The Studio e Adolescence le migliori serie tv

La nuova Golden Globe Foundation, che ha sostituito la Hollywood Foreign Press Association scioltasi tra le polemiche nel 2023, ha premiato i migliori film e i migliori programmi televisivi della stagione. Fronte tv, sono The Pitt, The Studio e Adolescence a esultare.

The Pitt è la migliore serie drammatica, con Noah Wyle, ex E.R. – Medici in prima linea e ora di nuovo in corsia, miglior attore, con tanto di reunion sul palco con l’ex compagno di set George Clooney. Nel suo discorso, Wyle ha detto di non sapere «come esprimere tutta la mia gratitudine di 54 anni in 60 secondi» e, come quando ricevette il suo primo Emmy Award, ha ringraziato «tutti gli operatori sanitari del mondo».

Due Golden Globe 2026 anche per The Studio, la serie tv che racconta le rocambolesche avventure di un direttore di studio di Hollywood: vince come serie commedia e con il suo protagonista, l’irriducibile lanciatore di stilettate comiche Seth Rogen.

Serata trionfale per Adolescence, che ha ottenuto quattro statuette. Oltre a essere la migliore miniserie, ha visto premiati tutti i suoi attori: Stephen Graham, Erin Doherty e Owen Cooper. Cooper, 16 anni appena, aveva già stabilito un record come più giovane a vincere un Emmy Award. E presto lo vedremo nel film Cime tempestose come giovane Heathcliff, il volto adolescente del protagonista interpretato da Jacob Elordi.

Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe 2026.

Golden Globe 2026 – Premi per il cinema

Miglior film drammatico

Hamnet di Chloé Zhao

Miglior film commedia o musicale

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Miglior regista

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Migliore attrice in un film drammatico

Jessie Buckley in Hamnet

Migliore attore in un film drammatico

Wagner Moura in L’agente segreto

Photo by Kevork Djansezian/CBS via Getty Images Wagner Moura

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Rose Byrne in If I had legs I’d kick you

Migliore attore in un film commedia o musicale

Timothée Chalamet in Marty Supreme

Migliore attrice non protagonista

Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra

Migliore attore non protagonista

Stellan Skarsgård per Sentimental value

Miglior film in lingua straniera

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho (Brasile)

Miglior film d’animazione

Kpop Demon Hunters di Maggie Kang e Chris Appelhans

Migliore sceneggiatura

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Migliore colonna sonora originale

Ludwig Göransson per I peccatori

Migliore canzone originale

Golden dal film Kpop Demon Hunters, musica e testi di Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick

Miglior successo al botteghino

I peccatori di Ryan Coogler

Photo by Kevork Djansezian/CBS via Getty Images Owen Cooper

Golden Globe 2026 – Premi per la televisione

Miglior serie drammatica

The Pitt

Miglior attrice in una serie drammatica

Rhea Seehorn in Pluribus

Migliore attore in una serie drammatica

Noah Wyle in The Pitt

Miglior serie commedia o musicale

The Studio

Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Jean Smart in Hacks

Migliore attore in una serie commedia o musicale

Seth Rogen in The Studio

Miglior miniserie, serie antologica o film televisivo

Adolescence

Migliore attrice in una miniserie, serie antologica o film televisivo

Michelle Williams in Dying for Sex

Migliore attore in una miniserie, serie antologica o film televisivo

Stephen Graham in Adolescence

Migliore attrice non protagonista in televisione

Erin Doherty in Adolescence

Migliore attore non protagonista in televisione

Owen Cooper in Adolescence

Miglior cabarettista in televisione

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Miglior podcast

Good Hang with Amy Poehler