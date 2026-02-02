Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar

Emozionatissimo, è stato Bad Bunny a conquistare il premio più importante ai Grammy Awards 2026: Debí Tirar Más Fotos, interamente in spagnolo, è il miglior album dell’anno. È il primo artista latino-americano a centrare un simile successo, battendo Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas e Tyler, the Creator.

Il discorso di Bad Bunny

Il cantante di Porto Rico ha pronunciato un discorso d’impatto, sempre in spagnolo, con stillate politiche: «Prima di ringraziare Dio, direi ICE out», riferendosi alla polizia anti-immigrazione americana che ha ucciso due manifestanti, ricevendo dalla platea un sussulto di approvazione. «Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni; siamo umani e siamo americani».

Nella notte italiana a Los Angeles, alla Crypto.com Arena, la 68esima edizione dei Grammy Awards ha celebrato il meglio della musica con 95 categorie. E tanti sono stati i riferimenti politici anti-Trump durante la cerimonia condotta da Trevor Noah. Molti artisti indossavano una spilla con la scritta “Ice Out”.

Bad Bunny avrà anche l’onore di esibirsi durante l’intervallo del Super Bowl domenica prossima, scelta che ha scatenato reazioni critiche.

Il trionfo di Kendrick Lamar

L’altro grande vincitore della serata è stato Kendrick Lamar, che è diventato il primo artista uomo a vincere consecutivamente il premio registrazione dell’anno e il primo rapper a conquistare il premio due volte. Luther di Lamar con SZA è infatti “record of the year”. Il suo successo è stato presentato dalla divina Cher, che ha ricevuto un premio alla carriera ma è sembrata un po’ confusa: si stava allontanando dal palco prima di fare l’annuncio.

Kendrick Lamar ha portato a casa cinque grammofoni dorati, battendo il record di Jay-Z come rapper con il maggior numero di Grammy vinti in carriera. Il suo GNX è il miglior album rap.

Lady Gaga, sul red carpet in abito gotico di Matières Fécalessi, si è portata a casa il premio per il miglior album pop vocale con Mayhem. La sua Abracadabra è anche la migliore registrazione dance pop. Nel suo discorso di ringraziamento uno sprone alle «donne nella musica: lottate per le vostre idee. So che può essere dura quando sei in studio con un sacco di uomini».

Gaga è stata tra gli artisti a esibirsi durante la cerimonia in prima serata, insieme a Sabrina Carpenter, Justin Bieber sul palco in boxer e calzini, Rosé, Bruno Mars, Clipse, Tyler, the Creator, Pharrell Williams. Quest’ultimo ha anche ricevuto il Dr. Dre Global Impact Award.

Olivia Dean migliore artista emergente

Sulla scia di Wicked, ai Grammy Awards 2026 tra i vincitori riecco Cynthia Erivo e Ariana Grande ancora insieme, premiate per la migliore performance pop in duo/gruppo per Defying gravity.

Billie Eilish ha vinto il premio canzone dell’anno per il suo brano Wildflower. «Onestamente non sento il bisogno di dire nulla, ma nessuno è illegale su una terra rubata ai nativi americani», ha detto la cantante.

Olivia Dean, premiato da Chappell Roan, è la migliore artista emergente. Jelly Roll ha vinto il premio per il miglior album country contemporaneo con Beautifully Broken.

Dopo aver già vinto l’Oscar, il Tony e l’Emmy Award, Steven Spielberg entra nell’esclusivi club degli EGOT, aggiudicandosi anche il suo primo Grammy per aver prodotto il documentario Music By John Williams, vincitore nella categoria miglior film musicale.

I vincitori dei Grammy Awards 2026

Ecco i vincitori nelle principali categorie delle nomination ai Grammy Awards 2026 (qui la lista completa).

Album dell’anno

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – VINCITORE

– VINCITORE Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, The Creator

Registrazione dell’anno

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar & SZA – VINCITORE

– VINCITORE The Subway – Chappell Roan

APT. – Rosé & Bruno Mars

Photo by Stewart Cook/CBS via Getty Images Kendrick Lamar vince il premio Record of the Year perr “Luther”

Miglior artista esordiente

Olivia Dean – VINCITRICE

– VINCITRICE Katseye

The Mariás

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Canzone dell’anno

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

APT. – Rosé & Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Golden – EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami

Luther – Kendrick Lamar & SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish – VINCITRICE

Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy Olivia Dean

Miglior registrazione dance/elettronica

End Of Summer – Tame Impala – VINCITORE

– VINCITORE No Cap – Disclosure & Anderson Paak

Victory Lap – Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax

Space Invader – Kaytranada

Voltage – Skrillex

Album pop vocale

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga – VINCITRICE

– VINCITRICE I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2 – Teddy Swims

Miglior performance pop duo/gruppo

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – VINCITRICI

– VINCITRICI Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT.

SZA con Kendrick Lamar – 30 For 30

Photo by Francis Specker/CBS via Getty Images Justin Bieber

Miglior album dance/elettronico

Eusexua – FKA Twigs – VINCITRICE

– VINCITRICE Ten Days – Fred again

Fancy That – PinkPantheress

Inhale / Exhale – Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 – Skrillex

Registrazione dance/pop

Abracadabra – Lady Gaga – VINCITRICE

– VINCITRICE Bluest Flame – Selena Gomez & Benny Blanco

Midnight Sun – Zara Larsson

Just Keep Watching – Tate McRae

Illegal – PinkPantheress

Photo by Stewart Cook/CBS via Getty Images L’esibizione di Bruno Mars

Miglior performance pop solista

Daisies – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young – VINCITRICE

Miglior performance rock

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning – Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II dei Sleep Token – VINCITORE

– VINCITORE U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine – Linkin Park

Never Enough – Turnstile

Mirtazapine – Hayley Williams

Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images L’esibizione di Sabrina Carpenter

Canzone rock

As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails – VINCITORE

– VINCITORE Caramel – Sleep Token

Glum – Hayley Williams

Never Enough – Turnstile

Zombie – Yungblud

Migliore album rock