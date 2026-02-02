Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar
Il cantante di Porto Rico conquista il premio più importante: miglior album con “Debí Tirar Más Fotos”. Cinque statuette per il rapper più premiato di sempre
Emozionatissimo, è stato Bad Bunny a conquistare il premio più importante ai Grammy Awards 2026: Debí Tirar Más Fotos, interamente in spagnolo, è il miglior album dell’anno. È il primo artista latino-americano a centrare un simile successo, battendo Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas e Tyler, the Creator.
Il discorso di Bad Bunny
Il cantante di Porto Rico ha pronunciato un discorso d’impatto, sempre in spagnolo, con stillate politiche: «Prima di ringraziare Dio, direi ICE out», riferendosi alla polizia anti-immigrazione americana che ha ucciso due manifestanti, ricevendo dalla platea un sussulto di approvazione. «Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni; siamo umani e siamo americani».
Nella notte italiana a Los Angeles, alla Crypto.com Arena, la 68esima edizione dei Grammy Awards ha celebrato il meglio della musica con 95 categorie. E tanti sono stati i riferimenti politici anti-Trump durante la cerimonia condotta da Trevor Noah. Molti artisti indossavano una spilla con la scritta “Ice Out”.
Bad Bunny avrà anche l’onore di esibirsi durante l’intervallo del Super Bowl domenica prossima, scelta che ha scatenato reazioni critiche.
Il trionfo di Kendrick Lamar
L’altro grande vincitore della serata è stato Kendrick Lamar, che è diventato il primo artista uomo a vincere consecutivamente il premio registrazione dell’anno e il primo rapper a conquistare il premio due volte. Luther di Lamar con SZA è infatti “record of the year”. Il suo successo è stato presentato dalla divina Cher, che ha ricevuto un premio alla carriera ma è sembrata un po’ confusa: si stava allontanando dal palco prima di fare l’annuncio.
Kendrick Lamar ha portato a casa cinque grammofoni dorati, battendo il record di Jay-Z come rapper con il maggior numero di Grammy vinti in carriera. Il suo GNX è il miglior album rap.
Lady Gaga, sul red carpet in abito gotico di Matières Fécalessi, si è portata a casa il premio per il miglior album pop vocale con Mayhem. La sua Abracadabra è anche la migliore registrazione dance pop. Nel suo discorso di ringraziamento uno sprone alle «donne nella musica: lottate per le vostre idee. So che può essere dura quando sei in studio con un sacco di uomini».
Gaga è stata tra gli artisti a esibirsi durante la cerimonia in prima serata, insieme a Sabrina Carpenter, Justin Bieber sul palco in boxer e calzini, Rosé, Bruno Mars, Clipse, Tyler, the Creator, Pharrell Williams. Quest’ultimo ha anche ricevuto il Dr. Dre Global Impact Award.
Olivia Dean migliore artista emergente
Sulla scia di Wicked, ai Grammy Awards 2026 tra i vincitori riecco Cynthia Erivo e Ariana Grande ancora insieme, premiate per la migliore performance pop in duo/gruppo per Defying gravity.
Billie Eilish ha vinto il premio canzone dell’anno per il suo brano Wildflower. «Onestamente non sento il bisogno di dire nulla, ma nessuno è illegale su una terra rubata ai nativi americani», ha detto la cantante.
Olivia Dean, premiato da Chappell Roan, è la migliore artista emergente. Jelly Roll ha vinto il premio per il miglior album country contemporaneo con Beautifully Broken.
Dopo aver già vinto l’Oscar, il Tony e l’Emmy Award, Steven Spielberg entra nell’esclusivi club degli EGOT, aggiudicandosi anche il suo primo Grammy per aver prodotto il documentario Music By John Williams, vincitore nella categoria miglior film musicale.
I vincitori dei Grammy Awards 2026
Ecco i vincitori nelle principali categorie delle nomination ai Grammy Awards 2026 (qui la lista completa).
Album dell’anno
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – VINCITORE
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse (Pusha T & Malice)
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, The Creator
Registrazione dell’anno
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- Wildflower – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- Luther – Kendrick Lamar & SZA – VINCITORE
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – Rosé & Bruno Mars
Miglior artista esordiente
- Olivia Dean – VINCITRICE
- Katseye
- The Mariás
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Canzone dell’anno
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- APT. – Rosé & Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Golden – EJAE, Audrey Nuna & Rei Ami
- Luther – Kendrick Lamar & SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Wildflower – Billie Eilish – VINCITRICE
Miglior registrazione dance/elettronica
- End Of Summer – Tame Impala – VINCITORE
- No Cap – Disclosure & Anderson Paak
- Victory Lap – Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax
- Space Invader – Kaytranada
- Voltage – Skrillex
Album pop vocale
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga – VINCITRICE
- I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2 – Teddy Swims
Miglior performance pop duo/gruppo
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – VINCITRICI
- Huntr/x – Golden
- Katseye – Gabriela
- Rosé & Bruno Mars – APT.
- SZA con Kendrick Lamar – 30 For 30
Miglior album dance/elettronico
- Eusexua – FKA Twigs – VINCITRICE
- Ten Days – Fred again
- Fancy That – PinkPantheress
- Inhale / Exhale – Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 – Skrillex
Registrazione dance/pop
- Abracadabra – Lady Gaga – VINCITRICE
- Bluest Flame – Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun – Zara Larsson
- Just Keep Watching – Tate McRae
- Illegal – PinkPantheress
Miglior performance pop solista
- Daisies – Justin Bieber
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Disease – Lady Gaga
- The Subway – Chappell Roan
- Messy – Lola Young – VINCITRICE
Miglior performance rock
- Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning – Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II dei Sleep Token – VINCITORE
- U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine – Linkin Park
- Never Enough – Turnstile
- Mirtazapine – Hayley Williams
Canzone rock
- As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails – VINCITORE
- Caramel – Sleep Token
- Glum – Hayley Williams
- Never Enough – Turnstile
- Zombie – Yungblud
Migliore album rock
- Private music – Deftones
- I quit – HAIM
- From Zero – Linkin Park
- Never Enough – Turnstile – VINCITORE
- Idols – Yungblud