Icon celebra la Next Gen: l’evento dedicato ai protagonisti di domani

Nel cuore di Milano, nello storico Teatro Alcione, è andata in scena ieri 26 novembre “Icon Next Gen 2025”, l’evento esclusivo firmato Icon giunto alla sua seconda edizione, che celebra i giovani talenti di oggi e di domani.

Icon conferma il suo ruolo di piattaforma culturale d’avanguardia, capace di intercettare talenti e amplificare le visioni che riscriveranno i codici del domani.



Il direttore Andrea Tenerani sul palco con Alessio Lapice in Brioni e Riccardo Pedicone in Fendi

«Next Gen rappresenta l’essenza di Icon: un omaggio all’ingegno e alle menti creative che stanno ridefinendo i linguaggi del nostro tempo», ha dichiarato il direttore Andrea Tenerani. «La moda, il cinema, la musica, le arti visive e lo sport sono il cuore pulsante del nostro brand, e questa serata, non è solo una celebrazione, ma un manifesto del nostro impegno: sostenere una nuova generazione di creativi che sta plasmando una cultura ambiziosa e senza confini».

È stata una serata magica. Tra le gigantografie dei protagonisti della Icon Next Gen, si è mosso un cast scintillante. E soprattutto loro, i giovani volti del nuovo numero del magazine.





1 / 9 Simon Royer



2 / 9 Daniela Sola, ceo Reworld Media Italia, e Walter Bonanno



3 / 9 Cristina Brera e Ludovico Tersigni



4 / 9 Clement Laguardia in Giorgio Armani e Ben Mike



5 / 9 Celeste Dalla Porta in Dolce&Gabbana



6 / 9 Andrea Iannone e Maria Zanella



7 / 9 Stefano Tei, Paola Magis e Michele Lupi



8 / 9 Bresh



9 / 9 Andrea Iannone e Maria Zanella

Splendeva Celeste Dalla Porta, interprete del film Parthenope, in un leggerissimo abito nero, quasi un velo, firmato Dolce&Gabbana. Il suo sorriso e i modi dolci seducono con la stessa grazia della sua voce.

Bresh, con occhiali da vista e una leggera barba che gli dà un fascino ruvido ma ironico, indossava una giacca di pelle aranciata che richiamava su di lui gli sguardi.



Un momento della serata

Regale e impeccabile, Alexandre Grimaldi, figlio di Alberto di Monaco, in una geometrica cappa nera in cashmere di Loro Piana: un principe di stile. Brillavano le nuove stelle dello sport: il nuotatore Carlos D’Ambrosio, elegante in abito sartoriale, e lo schermidore Tommaso Marini in Missoni.

Il giovanissimo Simon Royer, “Born in Brittany, France”, violinista dall’età di cinque anni e ora appassionato compositore, aggiungeva una nota di talento puro alla serata.

A completare il quadro l’attore Alessio Lapice, vero gentleman e mattatore dell’evento, superbo in Brioni, insieme allo scrittore e critico letterario Riccardo Pedicone, tra i più brillanti giovani intellettuali italiani, in abito Fendi. Il pilota Andrea Iannone in abito Giorgio Armani sempre impeccabile e il giovanissimo cantante dalla voce unica Niccolò Filippucci.

L’evento ha riunito volti di spicco del mondo della moda, dello sport e della cultura, insieme agli amici del brand e ai partner Levi’s (main sponsor), Peugeot e il profumo Montblanc Explorer per festeggiare il lancio del nuovo numero dedicato ai giovani talenti che stanno scrivendo, con dedizione e coraggio, il prossimo capitolo della cultura contemporanea.



The Kolors

La musica del dj di culto Nicola Guiducci, icona della nightlife milanese e fondatore del leggendario Plastic, insieme ai set di Niccolò Giraldi, magnetico e patinato in un total look Levi’s, hanno accompagnato gli ospiti fino a notte fonda.

E a rendere la serata ancora più vibrante ci hanno pensato i The Kolors che, in una performance a sorpresa, hanno trascinato tutti gli ospiti in pista: era impossibile resistere al loro sound travolgente, tra pop rock e vibrazioni dance.





1 / 8 Levi’s è stato main partner della serata



2 / 8 Peugeot, tra i fondamentali partner della serata



3 / 8 Il profumo Montblanc Explorer, partner dell’evento esclusivo



4 / 8 Calici di Perrier-Jouët



5 / 8 Un momento della serata



6 / 8 Un momento della serata



7 / 8 Un momento della serata



8 / 8 Icon Next Gen 2025

Calici di Perrier-Jouët, i vini della Tenuta Bocca di Lupo, spirits di Venturo Aperitivo Mediterraneo e Tanqueray London Dry hanno fatto da fil rouge dell’evento, creando un mood caldo e conviviale.

L’evento è stato anche l’occasione per lanciare il nuovo numero di Icon. Tra le cover story spicca la forza consapevole di Paris Brosnan, figlio d’arte con una voce tutta sua, ben oltre l’eredità dell’ex 007 Pierce Brosnan. E l’eleganza naturale di Alexandre Grimaldi, certainement, volto destinato a segnare la sua generazione.





1 / 15 Il fiorettista Tommaso Marini, uno dei volti della Icon Next Gen



2 / 15 L’attrice Celeste Dalla Porta, tra i protagonisti della Icon Next Gen



3 / 15 Alexandre Grimaldi sul palco con Riccardo Pedicone



4 / 15 Un momento della serata



5 / 15 Celeste Dalla Porta con Alessio Lapice e Riccardo Pedicone



6 / 15 Gli ospiti dell’evento



7 / 15 Gli ospiti della serata



8 / 15 Nicolò Filippucci



9 / 15 Etienne Russo



10 / 15 Riccardo Pedicone in Fendi e Alessio Lapice in Brioni



11 / 15 Paolo Spaiardi



12 / 15 Nicola Guiducci



13 / 15 Carlos D’Ambrosio



14 / 15 Giovanni Bonaccini



15 / 15 Matteo Ferri e Paolo Catalini

Un grande servizio fotografico firmato Giampaolo Sgura racconta i magnifici otto del nuovo numero: dal campione di nuoto Carlos D’Ambrosio al fiorettista Tommaso Marini, dal cantante Bresh a Celeste Dalla Porta, Simon Royer, Samuele Ricci, Andrea Arru ed Eugenio Franceschini.

Una serata-manifesto in cui Icon ha riunito le sue energie migliori, celebrato il talento puro e ribadito la sua vocazione: essere un hub che unisce, ispira e accompagna la nuova generazione verso il futuro.