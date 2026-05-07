KEEN reinterpreta i toni della terra con il Terrain Pack per la P/E 2026

Per la Primavera/Estate 2026 l’outdoor smette di essere solo funzione e diventa ancora più materia, ricerca, estetica. Con il nuovo Terrain Pack, KEEN porta questa evoluzione ancora più avanti, trasformando terra, muschio, sabbia e corteccia in materiali, superfici e colore. Più che una semplice capsule stagionale, è uno studio sul paesaggio tradotto in prodotto, dove texture organiche e innovazione tecnica dialogano in modo inedito.

L’idea è interessante proprio perché va oltre la classica narrativa outdoor. Qui la performance rimane nel DNA del brand, ma viene filtrata attraverso un’estetica quasi tattile, fatta di superfici da osservare e da toccare. I toni della terra diventano linguaggio visivo, mentre texture e materiali raccontano una funzionalità più sofisticata e sensoriale, dove il prodotto tecnico entra in una dimensione quasi fashion. È lo stesso territorio in cui oggi si incontrano gorpcore, design utility e cultura sneaker.

In un momento in cui le sneaker outdoor entrano stabilmente nel guardaroba quotidiano, Terrain Pack lavora non solo sulla performance ma su silhouette e superfici che parlano anche a chi guarda al design.

Credits: KEEN

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Al centro del pack c’è Jasper Zionic, una sneaker-hiker che lavora sulle sfumature profonde del marrone e sui contrasti materici. Il suede scamosciato incontra finiture che richiamano la terra arida, i dettagli in cavallino amplificano il carattere del modello e i lacci heritage ne sottolineano l’anima tecnica. Il risultato è una scarpa che conserva il suo spirito trail, ma si muove con naturalezza anche dentro un guardaroba urbano

Hyperport spinge invece il sandalo ibrido in un territorio più sperimentale. Il suede effetto hairy, le componenti traslucide e il gioco di volumi portano il modello oltre l’idea tradizionale di adventure footwear, verso un’estetica che intercetta il momento attuale, in cui gorpcore, hybrid sandals e ricerca materica dialogano sempre di più. Un approccio che riflette come il sandalo tecnico sia diventato uno degli oggetti più interessanti del guardaroba estivo 2026.

UNEEK LEA è forse il modello che sintetizza meglio questa direzione. Già icona di per sé, qui viene riletta attraverso tomaie texturizzate, corde ispirate all’arrampicata e dettagli che sembrano presi in prestito dall’equipaggiamento tecnico ma tradotti con sensibilità fashion. È proprio in questo equilibrio tra funzione e desiderabilità che la capsule trova uno dei suoi aspetti più interessanti.





Pensato per la P/E 2026, il Terrain Pack interpreta la stagione non attraverso colori convenzionali, ma attraverso tonalità terrose e texture organiche. Ed è qui che il concetto di “nature lab” evocato dal brand prende forma in scelte precise, dal cavallino al cordino elastico effetto hairy fino all’intersuola marmorizzata che rende ogni modello un oggetto quasi unico.

È questo a rendere la capsule qualcosa di più di una semplice release stagionale: non più performance esibita, ma cultura del materiale, innovazione funzionale e design all’outdoor. Una direzione che racconta bene come il linguaggio outdoor stia evolvendo e come KEEN continui a spostarne i confini, ridefinendo il rapporto tra technical footwear e desiderabilità.

Terrain Pack sarà disponibile dal 10 maggio 2026 7 maggio 2026 su keenfootwear.it e presso selezionati retailer.