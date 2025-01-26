Fenomenale Jannik Sinner, è ancora re degli Australian Open

Ancora lui, ancora da schiacciasassi. Jannik Sinner si conferma campione a Melbourne. Ha appena vinto gli Australian Open 2025, il primo torneo del Grande Slam dell’anno.

Quasi senza storia la finalissima contro il tedesco Alexander Zverev, nel confronto tra numero 1 e numero 2 del mondo. L’italiano ha dominato in tre set. Bis per Sinner in terra australiana, terzo Slam in carriera per lui.

La finale degli Australian Open 2025

Sinner ha subito impostato la modalità da imbattibile del tennis. Alla Rod Laver Arena di Melbourne ha vinto in meno di tre ore, in 2 ore e 42 minuti. Non ha mai concesso a Zverev la possibilità di allungare il match. C’è stato un po’ di equilibrio solo nel secondo set, ma sul tie-break l’asso italiano ha tirato fuori il tuo tennis migliore. 6-3, 7-6, 6-3 il punteggio finale

Il tedesco, che sognava di vincere in Australia il primo Slam, non ha mai avuto chance per rientrare in partita, non ha mai avuto a disposizione neanche una palla break.

L’altoatesino diventa così il primo italiano della storia del tennis ad aver vinto tre Slam. Tre finali conseguite, tutte conquistate. L’esatto contrario di Zverev, che ha raggiunto in carriera tre finali di Slam ma non ne è mai uscito vincitore.

Photo by Quinn Rooney/Getty Images Jannik Sinner e Alexander Zverev a fine match, 26 gennaio 2025, Australian Open

Le dichiarazioni di Sinner

Da grande campione, Sinner ha dimostrato una volta di più di avere una forza mentale granitica. Ancora sotto la scure del caso doping, nel suo percorso verso l’ambito trofeo aveva anche rischiato di uscire ai quarti. Contro Holger Rune, infatti, un malessere gli aveva causato tremori e la necessità di interrompere a lungo il match. Ma una volta in campo, pur debilitato, Sinner ha compiuto l’ennesima impresa.

«Abbiamo lavorato moltissimo per essere di nuovo in questa posizione, è una sensazione bellissima poter condividere questo momento con tutti voi, con la parte del team che è rimasta a casa e con la mia famiglia», ha detto Jannik alzando il trofeo, per il secondo anno consecutivo. «È bellissimo ottenere questi risultati ma ancor di più condividerli con voi».

Belle parole sono arrivate anche per il rivale battuto: «Sei un tennista straordinario con un team fantastico, oggi è una giornata dura per te ma presto alzerai anche tu il trofeo».

A Darren Cahill, uno dei suoi allenatori, che lo lascerà a fine stagione: «Darren, proverò a convincerti. Forse questo è il tuo ultimo Australian Open da allenatore e sono felice di condividere il trofeo con te. Tutto è iniziato quando ho scelto Simone (Vagnozzi, ndr) e voi due, sono contento di avervi al mio fianco».