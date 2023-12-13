Le collezione d’arte delle celebrities

Le conosciamo per le loro stravaganze, per i loro capricci e sfrenatezze. Le celebrità si distinguono per tanti motivi, spesso bizzarri ed eccessivi. Tra questi, ci sono senza dubbio le loro manie di collezionare: dalle macchine di lusso, agli abiti firmati, ma anche case paradisiache o gioielli da far girare la testa. Tra montagne di beni dal valore spesso inestimabile, c’è anche l’arte. Molte celebrità hanno scoperto di avere una passione famelica per il collezionismo di opere d’arte e, soprattutto negli ultimi anni, hanno investito ingenti somme di denaro per la creazione di considerevoli collezioni.

Chiamarlo ‘hobby’ è un po’ troppo superficiale, anche perché, quando si tratta di opere da milioni di dollari il collezionismo d’arte diventa decisamente una cosa seria. Al di là dell’indubbia passione, non sottovalutiamo che l’arte può essere non solo un asset reale e un bene di lusso, ma anche un passion investiment che nel tempo può dare i suoi frutti.

Ma andiamo a scoprire alcune di queste collezioni.



From Bowie’s collection – Jean-Michel Basquiat, Untitled (1984). Courtesy Sotheby’s London.

Dopo la sua scomparsa, la considerevole collezione d’arte del leggendario David Bowie è stata venduta da Sotheby’s nel novembre del 2016. Era così imponente il suo valore, che è stata venduta in tre parti, con oltre 250 lotti disponibili, per un totale di 32,9 milioni di sterline. Al di là della sua passione per il Surrealismo, Bowie era un grande estimatore di arte contemporanea, tanto che la sua collezione contava opere di Damien Hirst, Patrick Caulfield e Jean-Michel Basquiat, oltre a grandissimi nomi come Marcel Duchamp e lo scultore inglese Henry Moore. Non mancavano anche oggetti prestigiosi di design, come pezzi originali di Ettore Sottsass e i fratelli Castiglioni.



© Tiffany & Co. / JAY-Z e Beyoncé per Tiffany & Co. © Mason Poole 2021

Non hanno bisogno di presentazioni Beyoncé e Jay-Z. Entrambi hanno scoperto di avere una comune passione per l’arte. Vale la pena ricordare il video APESHIT girato dalla coppia nel 2018 all’interno del Louvre. Ecco allora apparire come ‘sfondo’ (che i grandi maestri non ce ne vogliano!) Monna Lisa di Leonardo, l’incoronazione di Napoleone di Jacques-Louis David e la zattera della Medusa di Théodore Géricault. Conosciuti nelle principali case d’aste e gallerie del mondo per i loro acquisti milionari, Beyoncé e Jay-Z hanno costruito nel tempo un’impressionante collezione d’arte, che conta opere di Andy Warhol, Richard Prince, Basquiat, Tim Noble e Sue Webster, Laurie Simmons e Ed Ruscha. Una chicca: hanno commissionato due dipinti a Damien Hirst appositamente per loro.



Madonna shows off Frida Kahlo paintings hanging in her $19.3M Hidden Hills mansion

Una decina di anni fa la stima della sua collezione è stata valutata di circa 100 milioni di dollari. Stiamo parlando della collezione di Madonna che, tra i tanti aneddoti risalenti alla sua giovinezza, conta anche una breve ma intensa love story con il pupillo di Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat. La famosa cantante ha più volte raccontato che quando la loro storia è finita (malissimo, a quanto pare) il pittore le ha chiesto di restituirgli i quadri che le aveva regalato, per distruggerli. Aneddotica a parte, nella sua collezione, la material girl conta opere di Fernand Legér, Tamara de Lempicka, l’amatissima Frida Kahlo, Picasso, Hopper e Man Ray.



Sterling Ruby and Raf Simons at Hauser & Wirth Gallery, New York. Credit photo Stefan Ruiz

Ha affermato che, a ispirarlo a iniziare la carriera nella moda, sia stata la vista della collezione completamente bianca di Martin Margiela del 1991. Raf Simons è da sempre sensibile all’aspetto concettuale degli abiti, non è un caso sia stato così impressionato dalle creazioni di Margela. Negli anni Simons è diventato un appassionato collezionista d’arte. La sua collezione comprende opere di Evan Holloway, Mike Kelley, Brian Calvin e Sterling Ruby, con cui ha collaborato per la collezione prêt-à-porter maschile dell’autunno 2014. Le opere realizzate con la vernice spray di Ruby sono state anche la principale fonte d’ispirazione per gli abiti stampati della prima collezione couture di Simons per Dior. Sarà un caso che negli ultimi anni abbia stretto un sodalizio con un’altra illuminata collezione, Miuccia Prada.



Damien Hirst, Daddy’s Girl. – 2013

Un’altra coppia da citare per la loro impressionante collezione è quella di David e Victoria Beckham. A quanto pare la loro passione si è concentrata sull’arte contemporanea inglese. I Beckham possiedono opere di Damien Hirst, Sam Taylor Wood, Tracy Emin e Jake e Dinos Chapman, tra gli altri. Per i loro acquisti si sono affidati a uno dei più noti galleristi internazionali, Jay Jopling, fondatore nel 1993 della galleria White Cube. Tra gli aneddoti legati alla collezione d’arte, si conta quello legato al compleanno della figlia Harper. In suo onore, David Beckham ha commissionato a Damien Hirst un opera dal valore di 780.000 sterline dal titolo Daddy’s Girl: una tela a forma di cuore, decorata con i motivi a farfalla, tipici dell’artista inglese.



Brad Pitt – Banksy’s Love Is in the Bin (2018). Photo courtesy of Sotheby’s

L’attore hollywoodiano Brad Pitt passa alle cronache per molti motivi e non sempre per le sue capacità attoriali. Celebre per tantissimi film dai grandi incassi, per un matrimonio da favola finito malissimo e per le tante collaborazioni non solo nel mondo del cinema, Pitt si è distino negli anni per il suo notevole interesse per l’arte. Affermando di comprare arte soprattutto per passione e non come investimento, negli anni ha rivelato quelli che sono i suoi artisti preferiti. Noto è l’acquisto di un enorme Neo Rauch dal potente gallerista David Zwirne per poco meno di un milione di dollari. Si vocifera che sia uno dei pochi ad essere riuscito a convincere Banksy a realizzare su commissione un murales nella villa a New Orleans che Pitt condivideva con l’ex-moglie Jolie. Tra i tanti nomi, Pitt ha in collezione una selezione di opere di Charles Ray, Atelier Van Lieshout e Thomas Houseago (suo amico di lunga data).



Tom Ford House (Photo bt Aurora Rose : Patrick McMullan – Getty Images

Il suo film Nocturnal Animals è disseminato di opere d’arte, dall’inizio – con la scultura in giardino Balloon Dog di Jeff Koons – alla fine, con opere di Calder, John Currin, Damien Hirst, Julian Schnabel e Andy Warhol. Stiamo parlando di Tom Ford, uno degli stilisti più colti, ricercati e poliedrici degli ultimi anni. Noto per il suo raffinato occhio estetico, già dal suo debutto come regista con il film A Single Man, aveva rivelato la sua formazione non solo come abilissimo regista, ma anche approfondito conoscitore del mondo e della storia dell’arte. Ford è un appassionato collezionista. Conta, tra i suoi pezzi più importanti, opere di Andy Warhol, Alexander Calder, Ad Reinhardt, Sam Taylor Wood ed Ellsworth Kelly.



Leonardo DiCaprio browses street art – New York’s SoHo Photo Mail Online

Negli anni è stato avvistato nelle principali kermesse d’arte come Art Basel a Miami, in incognito tra le gallerie di Chelsea o a grandi openings museali in giro per il mondo. Leonardo DiCaprio, fin dal suo esordio nel mondo del cinema, ha sempre comprato opere d’arte. Tra i suoi primi acquisti, la star hollywoodiana conta la serigrafia di Frank Stella del 1973, Double Grey Scramble, dal valore di quasi un milione di dollari. Ma potremmo citare anche un rarissimo disegno di Basquiat, così come tanti altri pezzi considerevoli non solo per il valore economico, ma anche per essere opere significative della storia dell’arte. Oltre ai contemporanei, l’attore è un appassionato di opere importanti delle avanguardie storiche, di cui possiede il dipinto surrealista di Salvador Dalì, Chevalier, del valore di 1,2 milioni di dollari.



Lady Gaga – Francesco Vezzoli, “Le gant d’amour (After de Chirico and Jean Genet)” (2010). Courtesy Gagosian

Riferimenti, citazioni a volte vere e proprie scopiazzature. Insomma, Lady Gaga, nella sua carriera, ha attinto a piene mani dal mondo dell’arte. Tra le sue tante passioni c’è anche quella di collezionarla. I suoi artisti preferiti includono Leigh Bowery e il nostrano Francesco Vezzoli; è una grande sostenitrice del Watermill Center e della colonia di artisti negli Hamptons. Nel 2013, per l’ambizioso album ARTPOP, Lady Gaga ha collaborato con gli artisti Jeff Koons, Marina Abramovic, Inez & Vinoodh e Robert Wilson, creando una miscela di musica pop e arte contemporanea che si adatta perfettamente al suo stile provocatorio ed eccessivo.



Lenny Kravitz with his Basquiat © British Vogue © François Halard 2019

La rockstar Lenny Kravitz ha mostrato, fin dall’inizio della sua carriera, un particolare interesse per l’arte contemporanea, spesso scegliendo opere audaci e di grande impatto visivo. La sua collezione comprende opere di artisti famosi come Keith Haring, Banksy, Hirst e Warhol. La sua residenza parigina dove vige un lusso ricercato e stravagante, è famosa perchè arredata con pezzi d’arte di impatto museale. La sua sala ricevimenti presenta la serie Muhammad Ali di Warhol, e un grande dipinto di Basquiat è installato nell’atrio.