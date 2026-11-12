Måneskin, la reunion è ufficiale: cosa sappiamo su tour e nuovo album



Ci siamo. La reunion dei Måneskin è realtà. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, ora arrivano le prime conferme. A distanza di oltre due anni dalla pausa annunciata nel 2024 al termine del lungo tour mondiale legato all’album Rush!, la rock band romana composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si riunisce. Il ritorno sulle scene avverrà nel 2027, con un nuovo album, un tour che vedrà i Måneskin riprendere il discorso lì dove lo avevano interrotto alla fine della promozione di Rush!, ovvero dai palchi degli stadi e dei grandi festival internazionali. A partire dal Coachella. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi progetti.

Maneskin - foto di Francis Delacroix

I primi appuntamenti annunciati



I primi due appuntamenti annunciati della reunion dei Måneskin - che già lo scorso settembre si erano riuniti al matrimonio di Damiano David con Dove Cameron - sono quelli che il 10 e il 17 aprile 2027 vedranno il gruppo esibirsi sul palco del Coachella, tra i festival musicali più importanti a livello mondiale, che ogni anno ad aprile, nel deserto di Indio in California, inaugura la stagione dei grandi raduni estivi statunitensi. Il nome della band è infatti comparso nel cartellone dell’edizione 2027, che si svolgerà, come da tradizione, in due fine settimana: quello del 9-11 aprile e quello del 16-18 aprile. Della line up fanno parte anche Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA. Per i Måneskin si tratterà di un ritorno. Al Coachella si esibirono già nel 2022, quando erano all’apice del successo mondiale dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con Zitti e buoni.

I Maneskin sul palco del Coachella, nel 2022 - Getty

Tutte le strade partono da Sanremo



A proposito di Sanremo: già prima delle esibizioni sul palco del Coachella, a febbraio i Måneskin saranno superospiti del Festival della Canzone Italiana (16-20 febbraio). Manca solo l’ufficialità, ma la band ha già un accordo con il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino per una reunion sul palco dell'Ariston: Damiano e soci torneranno a Sanremo a sei anni dal trionfo con Zitti e buoni, per lanciare le attività in programma nel corso del 2027. Al Festival il cantante tornò - sempre come ospite - già l’anno scorso, alle prese con la promozione del suo album solista Funny Little Fears: «Non importa quante cose farò in futuro nella mia carriera, ma la vittoria di Sanremo sarà sempre il più grande risultato mai raggiunto», disse.

Damiano David ospite al Festival di Sanremo 2025 - Getty

Il nuovo album: testi in inglese, produzioni internazionali



Nel cassetto c’è un nuovo album di inediti che sarà lanciato, secondo le indiscrezioni, all’inizio del prossimo anno. Testi in inglese e produzioni internazionali, coerentemente non solo con il percorso già intrapreso dalla band dopo la vittoria all’Eurovision del 2021 ma anche con i lavori solisti di Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Se il cantante ha dato sfogo con Funny Little Fears alla sua anima più pop, la bassista si è invece cimentata con la techno con il suo progetto da dj, arrivando a far ballare le platee di festival internazionali come lo Sziget Festival. Il chitarrista, invece, con il suo disco da solista Masquerade, si è mantenuto fedele alle sonorità rock della band. Su cosa aspettarsi dalla musica della reunion, Damiano in un'intervista al podcast di Joel Madden ha detto: «La band è composta da quattro individualità diverse. Sono come i diversi ingredienti di un piatto. Si uniscono per creare un piatto. Vuoi fare lo stesso fottuto piatto per 20 anni? A un certo punto, non importa quanto sia buono, a un certo punto ti stancherai. Fai in modo che la miscela di quegli ingredienti crei un altro piatto, piuttosto».

Damiano David in una delle foto promozionali del suo album "Funny Little Fears" - Damon Baker

Il tour italiano e gli altri concerti del 2027



E proprio lo Sziget Festival, ospitato ogni anno dall’isola di Óbuda a Budapest, fa parte dell’itinerario del tour mondiale del 2027. La prossima edizione si terrà dal 10 al 14 agosto e il nome dei Måneskin è stato “spoilerato”, e in seguito rimosso, sul sito del festival a causa di un errore tecnico. Se di festival si parla, non dovrebbero mancare tappe sui palchi di altri grandi raduni all’aperto europei come il MadCool di Madrid (a luglio) o dell’Open’er di Gdynia-Kosakowo in Polonia (30 giugno-3 luglio). In Italia, invece, la tournée della reunion vedrà i Måneskin tornare ad esibirsi negli stadi, con tappa anche all’Olimpico di Roma, dove tutto cominciò. Manca pochissimo, ormai.