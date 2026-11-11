Pneumatici invernali o quattro stagioni: quali scegliere nel 2026

Con l'arrivo del freddo tornano le ordinanze invernali. Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, sulle strade interessate dai provvedimenti, sarà necessario circolare con pneumatici idonei oppure avere a bordo i dispositivi antisdrucciolevoli ammessi. L'obbligo non riguarda indistintamente tutte le strade italiane: occorre verificare le disposizioni relative ai singoli tratti.

La scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni dipende soprattutto dal clima, dai percorsi abituali e dalla frequenza con cui si affrontano strade innevate. Le gomme invernali privilegiano le prestazioni alle basse temperature, mentre le all season permettono di utilizzare un unico treno durante tutto l'anno, accettando alcuni compromessi.

Pneumatici invernali o quattro stagioni: quali scegliere?

Non esiste una soluzione adatta a tutti: bisogna considerare le condizioni climatiche della propria zona, il chilometraggio annuale e il tipo di strade percorse. Anche la qualità del singolo pneumatico è determinante.

Le gomme invernali sono indicate soprattutto per chi vive in zone dal clima rigido, affronta frequentemente strade di montagna o guida regolarmente su neve e ghiaccio. Le quattro stagioni, invece, sono una soluzione pratica per chi percorre prevalentemente strade urbane ed extraurbane in zone dal clima relativamente mite, dove le nevicate sono poco frequenti.

Chi affronta spesso condizioni invernali severe dovrebbe privilegiare pneumatici invernali specifici. Nella valutazione dei costi occorre considerare anche il secondo treno di gomme, il montaggio stagionale, la conservazione e la durata effettiva degli pneumatici.

Pneumatici M+S e 3PMSF: che differenza c’è?

Ai fini delle ordinanze conta la marcatura M+S (Mud and Snow, cioè fango e neve), presente sul fianco dello pneumatico anche nelle varianti M.S. o M&S. Questa sigla non equivale al superamento di uno specifico test prestazionale sulla neve.

Più significativo è il pittogramma alpino 3PMSF: una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al centro, che identifica pneumatici sottoposti a una prova specifica di prestazione sulla neve prevista dalla normativa di omologazione applicabile. Il simbolo attesta il superamento del test, ma non garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica.

Il periodo di riferimento per le ordinanze invernali va generalmente dal 15 novembre al 15 aprile. L'obbligo effettivo dipende dai provvedimenti degli enti proprietari o gestori delle strade e può riguardare soltanto determinati tratti. Prima di mettersi in viaggio è quindi importante controllare le ordinanze applicabili al percorso previsto.

In alternativa agli pneumatici invernali, le disposizioni possono consentire l'utilizzo di dispositivi antisdrucciolevoli ammessi e compatibili con il veicolo, come le catene da neve. Anche le gomme quattro stagioni possono essere utilizzate, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa e dalle ordinanze applicabili.

Per gli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello prescritto per il veicolo sono previste specifiche finestre temporali per il montaggio e la sostituzione. Dal 15 ottobre è possibile montare queste coperture nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, compreso il limite minimo dell'indice di velocità, che non può essere inferiore alla lettera Q, corrispondente a 160 km/h. Il 15 maggio è il termine della finestra primaverile prevista per ripristinare, quando necessario, pneumatici conformi all'indice prescritto. Queste disposizioni non riguardano tutti gli pneumatici invernali, ma soltanto quelli che presentano un indice di velocità inferiore a quello indicato per il veicolo.

Pneumatici invernali o quattro stagioni

Gomme quattro stagioni: quando convengono?

Gli pneumatici quattro stagioni possono essere utilizzati durante tutto l'anno, purché siano conformi alle prescrizioni previste per il veicolo e per le strade percorse. Prima dell'acquisto è importante verificare la misura, gli indici di carico e di velocità e le marcature presenti sul fianco. Chi guida frequentemente in inverno dovrebbe inoltre confrontare le prestazioni documentate del modello su neve e bagnato, senza affidarsi esclusivamente alla dicitura quattro stagioni.

Pneumatici invernali: perché è importante montarne quattro?

La raccomandazione del Ministero dei Trasporti è di montare quattro pneumatici invernali dello stesso tipo. L'equipaggiamento misto è fortemente sconsigliato: con due sole gomme invernali, infatti, l'auto può reagire in modo diverso tra avantreno e retrotreno, aumentando il rischio di perdita di controllo durante le frenate e le manovre improvvise.

Per mantenere prestazioni adeguate è importante controllare regolarmente la pressione, seguendo le indicazioni del costruttore, e verificare battistrada, usura e condizioni generali degli pneumatici. Per le autovetture, il limite legale minimo di profondità del battistrada è di 1,6 mm. Rispettare questo valore non garantisce, tuttavia, prestazioni ottimali: con un battistrada di 2-3 mm, la capacità di affrontare neve e fondo bagnato può essere sensibilmente ridotta.

Anche le condizioni dello pneumatico meritano attenzione: conservazione, utilizzo, usura e presenza di tagli o deformazioni concorrono a determinarne lo stato. È opportuno seguire le indicazioni del produttore e rivolgersi a un professionista in caso di dubbi.

Gomme invernali o quattro stagioni: quale scegliere in base all'uso?

La decisione finale dipende dalle condizioni in cui si guida più frequentemente. Ecco tre situazioni da considerare prima dell'acquisto.

Città e clima mite: le quattro stagioni possono essere una soluzione pratica per chi percorre prevalentemente strade urbane ed extraurbane, affronta raramente la neve e vuole evitare il cambio stagionale.

le quattro stagioni possono essere una soluzione pratica per chi percorre prevalentemente strade urbane ed extraurbane, affronta raramente la neve e vuole evitare il cambio stagionale. Montagna e neve frequente: gli pneumatici invernali sono generalmente la scelta più indicata per chi affronta regolarmente strade innevate o condizioni climatiche rigide.

gli pneumatici invernali sono generalmente la scelta più indicata per chi affronta regolarmente strade innevate o condizioni climatiche rigide. Percorsi misti tra città e montagna: la scelta richiede una valutazione più attenta. Le quattro stagioni possono essere sufficienti in determinate condizioni, ma è importante confrontare le prestazioni dei singoli modelli e considerare i percorsi abituali.

In tutti i casi, il criterio decisivo non è soltanto il prezzo o la comodità di evitare il cambio stagionale, ma la capacità dello pneumatico di offrire prestazioni adeguate nelle condizioni di guida che si incontrano più spesso.