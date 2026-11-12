Dove andare a Natale 2026: 10 mete per una vacanza speciale

Il passaggio di consegne avviene ogni anno nei primi giorni di novembre. Sugli scaffali le zucche di Halloween lasciano il posto ad abeti, palline e luci, e Mariah Carey torna nelle radio e nelle playlist come madrina ufficiosa delle feste. Da qui in avanti la domanda diventa una sola: cosa fare a Natale? Una parte sceglie la casa. Un’altra usa i giorni liberi per partire e trasformare le feste in un viaggio indimenticabile. Questo articolo è per loro. Da Cortina a Manhattan, fino alla Lapponia finlandese, abbiamo selezionato dieci mete per Natale 2026 e, per ciascuna, anche le esperienze da non perdere. Quelle da sbarrare nella lista di cose da fare almeno una volta nella vita.

New York, Stati Uniti

Getty Images

Il Natale newyorkese è un set cinematografico, almeno da Mamma, ho perso l'aereo in poi. Ma al di là dell'immaginario, la città ha un calendario di appuntamenti che vale il viaggio anche per chi l'ha già visitata. Il primo è l'albero del Rockefeller Center, una delle tradizioni più riconoscibili delle feste americane. Alto circa 23 metri, l'abete del 2026 arriva a Manhattan a novembre e viene illuminato il 2 dicembre. Per ammirarlo da una prospettiva diversa, il Top of the Rock propone anche un accesso ravvicinato all'albero, oltre alla vista panoramica sullo skyline.

Un altro indirizzo da mettere in agenda è il Winter Village di Bryant Park, con la pista di pattinaggio, le bancarelle e gli stand gastronomici. Per chi preferisce la cultura allo shopping, al David H. Koch Theater torna Lo Schiaccianoci di George Balanchine, uno dei classici del New York City Ballet. La produzione, entrata nel repertorio della compagnia nel 1954, è ormai un appuntamento fisso delle festività.

Per dormire, The Fifth Avenue Hotel occupa un palazzo di inizio Novecento firmato McKim, Mead & White affacciato su Madison Square Park: quest'anno The World's 50 Best Hotels gli ha assegnato il One To Watch Award, riservato agli hotel candidati a entrare nella classifica principale. Più a nord, Aman New York ha trasformato lo storico Crown Building, all'incrocio tra la Fifth Avenue e la 57esima strada, con camere che partono da circa 70 metri quadrati.

Da non perdere: una pattinata a Bryant Park, le vetrine della Fifth Avenue e una serata allo Schiaccianoci

Copenaghen, Danimarca

Getty Images

Cosa c'è di più natalizio che sorseggiare un bicchiere di gløgg, il vin brûlé danese, tra le luci dei mercatini? Farlo a Copenaghen. Qui le giornate corte e le temperature invernali diventano il pretesto per alternare passeggiate tra le architetture contemporanee, soste nei caffè e cene dedicate alla cucina nordica. Il punto di partenza sono i Giardini di Tivoli, che durante le feste si trasformano in un villaggio illuminato, tra bancarelle, giostre, alberi decorati e specialità locali come le æbleskiver, frittelle tonde servite con zucchero a velo e marmellata.

Per proseguire, ci sono i mercatini del centro, la pista di pattinaggio e Nyhavn, con le sue facciate colorate affacciate sul canale. Ma Copenaghen è anche una delle capitali europee del design e della gastronomia. Il Designmuseum Danmark è una tappa da mettere in agenda, mentre a tavola c'è una novità importante: Noma è tornato in città con 12 Seasons of Noma, un progetto che cambia menu ogni mese seguendo ingredienti, clima e stagionalità. Per dormire, il Nimb è un boutique hotel affacciato direttamente sui Giardini di Tivoli. In alternativa, l'Admiral Hotel, ricavato da un antico magazzino portuale, è un indirizzo interessante per chi vuole restare vicino al waterfront.

Da non perdere: una visita al Designmuseum Danmark, una passeggiata a Christianshavn e una cena da Noma.

Vienna, Austria

Getty Images

Palazzi imperiali, caffè storici, sale da concerto: a Vienna il Natale ha una scenografia già pronta, e da Milano o da Roma si arriva con un volo di meno di due ore. Quest'anno la città ha autorizzato 15 mercatini e 814 bancarelle. I più noti sono il Christkindlmarkt del Rathausplatz, quello nel cortile di Schönbrunn e quello in Stephansplatz, all'ombra della cattedrale. Spittelberg, nel settimo distretto, infila oltre cento casette tra le case Biedermeier. Il mercato davanti al Belvedere, invece, permette di abbinare una passeggiata tra le installazioni natalizie a una visita al palazzo che custodisce Il bacio di Gustav Klimt.

Le feste sono anche l'occasione per vivere la tradizione musicale della capitale austriaca. Il primo gennaio i Wiener Philharmoniker tornano al Musikverein per il celebre Concerto di Capodanno, trasmesso in tutto il mondo. Per l'ospitalità, l'indirizzo simbolo resta l'Hotel Sacher, aperto nel 1876 e celebre per la sua torta al cioccolato. Una sosta al Café Sacher è un passaggio obbligato, soprattutto dopo una giornata trascorsa tra musei e mercatini.

Da non perdere: un concerto di musica classica, una visita al Belvedere per ammirare le collezioni d'arte e una pausa al Café Sacher.

St. Moritz, Svizzera

Getty Images

St. Moritz deve la sua fama alla cultura dell'ospitalità prima ancora che alle piste. È qui che nel 1864 Johannes Badrutt, proprietario del Kulm, scommise con alcuni ospiti inglesi che l'inverno engadinese li avrebbe conquistati: l'atto di nascita del turismo invernale. Oggi il Kulm ospita Amaru, la cucina peruviana della chef Claudia Canessa in sale disegnate dall'artista britannico Luke Edward Hall. Poco distante, nel padiglione ridisegnato da Norman Foster, il Kulm Country Club propone la cucina sul fuoco di Mauro Colagreco.

Il Badrutt's Palace, aperto nel 1896, è al 36° posto di The World's 50 Best Hotels 2026, unico albergo di una località sciistica in classifica. Da menzionare anche il Carlton con tutte le sue 60 suite guardanti a sud, sul lago, e la tavola porta la firma della famiglia Cerea con Da Vittorio, due stelle Michelin. Per una pausa sulle piste, il Paradiso Mountain Club, sul comprensorio del Corviglia, abbina cucina di montagna, terrazza panoramica e DJ set. In paese, il Kaffeehaus Hanselmann è un indirizzo storico per assaggiare la torta di noci engadinese, specialità della regione.

Da non perdere: una giornata sugli impianti del Corviglia, una cena da Amaru e un soggiorno in uno degli hotel storici.

Lapponia finlandese

Getty Images

Il Natale, nell'immaginario comune, ha le sembianze della Lapponia finlandese: paesaggi artici, foreste innevate, slitte trainate da husky, renne e aurore boreali. Non è un caso che la residenza ufficiale di Babbo Natale si trovi proprio qui, a Rovaniemi. Ma ridurre questa regione a uno scenario da cartolina sarebbe limitante. La Lapponia offre esperienze a contatto con una natura ancora protagonista e strutture ricettive che trasformano il soggiorno in qualcosa di insolito.

A Rovaniemi, il Santa Claus Village è un must visit, soprattutto per chi viaggia con bambini. Nei dintorni si trova anche l'Arctic SnowHotel, una struttura ricostruita ogni inverno con neve e ghiaccio, dove camere, sculture e ambienti cambiano a ogni stagione. Per chi cerca un soggiorno fuori dall'ordinario, Octola Private Wilderness è un lodge di dieci camere immerso in 300 ettari di foresta privata, con guida e chef dedicati. Sulla collina di Ollerovaara, a una decina di chilometri dalla città c'è Aava Glass Igloos: dodici igloo di vetro a conduzione familiare, ciascuno con tetto panoramico riscaldato e sauna privata. Più a nord, a Raattama, ai margini del Parco nazionale Pallas-Yllästunturi, il Kelo Resort affaccia sul lago Vuontisjärvi e serve al Restaurant Jäkälä una cucina lappone con accenti francesi.

Da non perdere: una visita a Babbo Natale, un'escursione per osservare l'aurora boreale e una notte in una sistemazione panoramica immersa nel paesaggio artico.

Dolomiti, Italia

Getty Images

Non serve attraversare il confine per trascorrere un Natale fuori dall'ordinario. Le Dolomiti mettono insieme paesaggi innevati, sport, cucina e benessere, ma ogni valle ha un carattere diverso. Dalla vivacità di Cortina d'Ampezzo all'atmosfera più raccolta dell'Alta Badia, passando per la Val Gardena, le possibilità sono numerose.

Dopo le Olimpiadi di febbraio, Cortina arriva al primo Natale post-Giochi con due aperture. The First Cortina, sul Corso Italia, conta 76 camere con balcone vista Dolomiti, il giapponese Zuma, la pasticceria Velo e una spa di circa mille metri quadrati. Le Graal Cortina occupa invece un palazzo degli anni Venti ridisegnato da Achille Salvagni, al suo primo progetto alberghiero: 30 camere, di cui 13 suite. Per chi mette il benessere al primo posto, sopra Bressanone, a 1.800 metri sulla Plose, Forestis conta 62 camere rivolte a sud e una spa di duemila metri quadrati affacciata sul bosco.

Le feste sono anche l'occasione per la cucina del territorio, tra canederli, casunziei e selvaggina, senza rinunciare all'alta cucina. Il riferimento è Norbert Niederkofler, che all'Atelier Moessmer di Brunico ha tre stelle Michelin, l'unico tristellato dell'Alto Adige. In Val Badia la guida 2026 ha premiato con la prima stella Porcino, il ristorante di Marco Verginer. A Cortina il nome da segnare è SanBrite di Riccardo Gaspari, stella Michelin e stella verde per una cucina alpina costruita sui prodotti della fattoria di famiglia.

Da non perdere: una giornata sulla Sellaronda, un pranzo in rifugio e una passeggiata tra i paesi della Val Badia.

Marrakech, Marocco

Getty Images

Marrakech è la scelta di chi vuole le feste senza neve, in una città che non si ferma mai. Tra un giro nella Medina e una visita al Jardin Majorelle, l'indirizzo da ricordare è Jnane Rumi, nella Palmeraie. Era la casa del sociologo Paul Pascon, progettata dall'architetto tunisino Charles Boccara, lo stesso del Teatro Reale della città. Aperta come hotel nel 2025, ha poco più di una decina di camere, una collezione di arte nordafricana contemporanea curata dall'artista Samy Snoussi e la cucina della chef Karin Gaasterland. Chi preferisce un resort trova il Park Hyatt Marrakech: sedici padiglioni attorno a un patio centrale, accanto al golf di Al Maaden, con oltre 700 opere commissionate ad artisti di Marocco, Senegal, Benin ed Europa.

Per una cena speciale l'indirizzo è La Grande Table Marocaine, al Royal Mansour: 19ª nella classifica MENA's 50 Best Restaurants 2026, che le ha assegnato anche l'Art of Hospitality Award. E per un Natale fuori dagli schemi, il deserto di Agafay è a meno di un'ora dalla città e offre la possibilità di trascorrere una notte in un campo immerso nel paesaggio roccioso, tra cene sotto le stelle ed escursioni.

Da non perdere: una passeggiata nella Medina, una cena al Royal Mansour e una notte nel deserto di Agafay.

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Getty Images

A Dubai il Natale si può trascorrere in spiaggia, ma non soltanto. Dicembre è uno dei periodi più piacevoli per visitare la città: la temperatura media si aggira intorno ai 24 °C e permette di alternare giornate all'aperto, esperienze gastronomiche e attività nel deserto. Tra gli appuntamenti delle feste c'è il Madinat Jumeirah Festive Market, allestito sull'isola di Fort Island. Tra bancarelle, musica dal vivo, installazioni luminose e giri in abra, le imbarcazioni tradizionali che attraversano i canali del complesso, è uno degli indirizzi da segnare per respirare un'atmosfera natalizia in versione mediorientale.

Oltre lo skyline e lo shopping, una delle esperienze più interessanti è quella nel Dubai Desert Conservation Reserve, con safari naturalistici a bordo di Land Rover d'epoca, accompagnati da guide esperte. Spesso con cena in un accampamento in stile beduino e intrattenimento tradizionale annessi. La città è anche una meta gastronomica: la guida Michelin 2026 conferma tre stelle a FZN, il ristorante dello chef svedese Björn Frantzén, e a Trèsind Studio, primo indiano al mondo con il massimo riconoscimento. Orfali Bros, dei fratelli Orfali, sale a due stelle.

Da non perdere: il mercato natalizio di Madinat Jumeirah, un safari con Platinum Heritage e una cena in uno dei tristellati.

Maldive

Getty Images

Alle Maldive dicembre apre l'alta stagione, che dura fino ad aprile. È la meta di chi cerca un Natale tropicale tra ville sull'acqua, immersioni e cene sulla spiaggia. La scelta del resort è determinante: ogni isola ha una propria identità, tra barriera corallina, dimensioni della struttura e livello di privacy. Soneva Secret è l'unico resort dell'atollo di Makunudhoo, all'estremo ovest dell'arcipelago, a 75 minuti di idrovolante da Malé. Ha 14 ville sull'acqua e sull'isola, ciascuna con un team dedicato e uno chef privato, e tra queste la Castaway, una villa galleggiante che si sposta nella laguna.

Six Senses Kanuhura, nell'atollo di Lhaviyani, si estende su tre isole, due delle quali deserte, a 40 minuti di idrovolante dall'aeroporto. Per un soggiorno orientato al benessere, JOALI BEING, nell'atollo di Raa, è la prima isola delle Maldive interamente dedicata al wellbeing: 68 ville con piscina e programmi costruiti su mente, pelle, microbioma ed energia.

Da non perdere: una giornata in barca verso un banco di sabbia, un'immersione sulla barriera corallina e una cena privata sulla spiaggia.

Tromsø, Norvegia

Getty Images

Tromsø chiude la lista con l'esperienza opposta a Dubai: la notte polare. Da fine novembre a metà gennaio il sole non supera l'orizzonte e la città, circa 350 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, vive in un crepuscolo blu. L'aurora boreale si vede da fine agosto a inizio aprile, ma senza garanzie: servono cielo buio e sgombro di nuvole, motivo per cui le escursioni guidate si spostano anche di molti chilometri. Il periodo invernale coincide anche con la stagione del whale watching. Le balene seguono i banchi di aringhe nei fiordi e, negli ultimi anni, sono state osservate soprattutto nell'area di Skjervøy e Kvænangen, a nord di Tromsø. Le escursioni guidate permettono di raggiungere le zone in cui si concentrano gli avvistamenti, accompagnati da guide che seguono gli spostamenti degli animali. Un'altra esperienza interessante è quella con gli allevatori di renne e le comunità Sámi, per conoscere più da vicino la cultura e le tradizioni del popolo indigeno della regione.

Per il soggiorno, in città c'è The Dock 69°39 by Scandic che ha 305 camere, un bar sul tetto, la sauna e la brasserie Upper Dock al decimo piano. Chi cerca isolamento può spingersi a due ore e mezza di auto, fino alla Lyngen Lodge: otto camere affacciate sul fiordo di Lyngen, con jacuzzi esterna da cui guardare l'aurora. Per chi parte dal Nord Italia, in alta stagione Edelweiss collega Zurigo a Tromsø con un volo diretto al giorno.

Da non perdere: un'escursione notturna a caccia di aurore, un'uscita in barca per avvistare le balene e un incontro con la cultura sámi.