Mare fuori 6 esce il 4 marzo: cast completo, nuovi personaggi e spoiler

L’attesa è finita: la serie fenomeno di Rai Fiction torna con un cast quasi completamente rinnovato, nuovi personaggi pronti a cambiare gli equilibri dell’IPM e una trama che riparte dal colpo di pistola rimasto in sospeso nel finale precedente.

Ma cosa succede in Mare fuori 6? Chi torna nel cast e chi invece lascia la serie? E soprattutto: cosa cambia davvero nell’istituto minorile più famoso della tv italiana? Mare fuori 6 incalza, con una marea di new entry e tante emozioni ancora da raccontare.

Ecco quando esce Mare fuori 6, chi c’è nel cast completo e quali sono le principali anticipazioni.

Quando esce Mare fuori 6 e dove vederla

I primi 6 episodi di Mare fuori 6 saranno rilasciati su RaiPlay dal 4 marzo. L’intero box dall’11 marzo.

Sarà poi trasmessa su Rai 2 prossimamente in 6 serate.

Su Netflix e su RaiPlay è possibile recuperare in streaming le cinque precedenti stagioni.

Credits: Rai Mare fuori 6

Dove eravamo rimasti

Tante le storie irrisolte, rimaste in sospeso dopo la quinta stagione. Avevamo lasciato Rosa Ricci (indelebilmente interpretata da Maria Esposito), protagonista assoluta, invidiata e odiata erede del boss don Salvatore, in lotta tra conflitti familiari, vendette del clan Di Salvo e la ricerca di un domani diverso. Si trovava al luna park, per commemorare la lapide di Eugenio, il fratellino di Tommaso (Manuele Velo), quando un misterioso killer aveva provato ad ammazzarla. Ma proprio Tommaso, anche lui lì, si era frapposto tra lei e la pallottola. Poco prima gli aveva confessato di sentirsi colpevole per la morte di Eugenio. L’aggressore, mascherato e in cappello da cowboy, era scappato.

Tra i sospetti ci sono Carmela (Giovanna Sannino), che aspira a realizzare il sogno di Edoardo e farsi “regina” di Napoli, e Cucciolo (Francesco Panarella), che ha venduto Milos, il suo amato, alla morte.

Intanto Samuele (Francesco Luciani) e Federico (Francesco Di Tullio), i due milanesi, hanno approfittato di un permesso falso per uscire dal penitenziario e godersela in città.

Fine pena di speranza, invece, per Cardiotrap (Domenico Cuomo) che, uscito dal carcere minorile, in conservatorio incontra un maestro d’eccezione: Gigi D’Alessio.

E poi c’è ancora da capire a cosa puntano le trame di Marta (Rebecca Mogavero), scaltra manipolatrice legata da un rapporto tossico a Sonia (Elisa Tonelli), la pugile con la treccia.

Mare fuori 6: cambia la regia

Dietro la macchina da presa non troviamo più Ludovico Di Martino, che aveva preso il testimone dal regista storico di Mare fuori, Ivan Silvestrini. Al timone c’è Beniamino Catena, già regista delle serie tv Squadra antimafia e Rosy Abate – La serie. E poi Francesca Amitrano, che già aveva diretto due episodi di Mare fuori 5.

«La peculiarità di questa comunità di ragazzi “interrotti” è che i loro rapporti non sono filtrati dai social media e quindi le relazioni interpersonali sono basate su emozioni, reazioni, affetti, sguardi autentici, a cui non si possono sottrarre o che non possono facilmente camuffare». Queste le parole di Catena.

«In questa stagione, oltre a mantenere continuità con la serie in termini di avventure giovanili tra crimine e riscatto, il percorso di recupero e redenzione dei ragazzi è preponderante. Le amicizie e gli amori che nascono ‘lì dentro’ sono propedeutici alla vita che scorre “là fuori”».

Credits: Rai Mare fuori 6

Il cast: attori confermati e assenti

Maria Esposito, con la sua Rosa Ricci, resta – e resterà – al centro della narrazione di Mare fuori. L’attrice, infatti, diventata il fulcro della serie tv dopo l’uscita di attori importanti come Massimiliano Caiazzo (con il suo Carmine), ha già confermato che ci sarà anche dopo la sesta stagione.

Tra gli attori confermati anche Manuele Velo (nel ruolo di Tommaso), Giovanna Sannino (come Carmela Valestro), Francesco Panarella (Cucciolo), Francesco Luciani (Samuele), Francesco Di Tullio (Federico), Rebecca Mogavero (Marta) ed Elisa Tonelli (Sonia), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Artem (Pino ‘o pazzo).

E poi, tra gli adulti, tornano Lucrezia Guidone nei panni della direttrice dell’IPM Sofia Durante, Carmine Recano (il comandante Massimo Esposito), Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe Romano).

Ma è tempo anche di addii. In Mare fuori 6 non ci saranno più Antonio D’Aquino (Milos), Domenico Cuomo (Cardiotrap) e Clotilde Esposito (Silvia Scacco), tutti e tre interpreti di personaggi storici della serie, presenti sin dalla prima stagione, ma che hanno chiuso il loro arco narrativo.

I nuovi personaggi di Mare fuori 6

Veterani dell’istituto incroceranno tanti nuovi personaggi.

Tra le new entry più interessanti c’è l’attrice Virginia Bocelli, classe 2012, figlia di Andrea Bocelli, appena visto a Sanremo. Interpreterà Stella, una ragazzina giovanissima allevata rigidamente per divenire un talento della musica, che si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente domestico. In IPM si ritrova sola e spaurita, ma ha l’occasione per la prima volta di scoprire il potere dell’amicizia. Alina (Yeva Sai), infatti, rivedendosi in lei, la metterà sotto la sua ala protettrice.

E poi ci saranno Cartisia Somma, figlia di attori, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, nei panni di tre sorelle dalle ambizioni diverse. La prima è Sharon, ragazza di umili origini, costretta a gestire il banco del pesce della sua famiglia, che ambisce alla ricchezza e al potere. La seconda è Marika, che non condivide le sue stesse ambizioni ma anzi ha il sogno del canto e troverà un’inaspettata alleata proprio in IPM. Infine, De Rosa è Annarella: adottata dalla famiglia di Sharon e Marika, Annarella farebbe di tutto per loro, in particolare per Sharon.

Joyce Huang sarà Mei Ling, ragazza di origini cinesi che, quando arriva in IPM, mette tutti in difficoltà, poiché nessuno riesce a comunicare con lei. La ragazza porta con sé un mistero, un oggetto segreto che deve nascondere e proteggere a ogni costo.

Tra gli adulti, fa il suo ingresso Romano Reggiani, nel ruolo di Stefano Stazi, il nuovo giovane direttore dell’IPM soffocato da un padre oppressivo e intimorito dal nuovo incarico.

Credits: Rai Mare fuori 6

Trama di Mare fuori 6 e dei primi due episodi

Ecco cosa aspettarci da Mare fuori 6. Ritroveremo Rosa Ricci in ospedale, al capezzale di Tommaso, che le ha salvato la vita prendendosi la pallottola del misterioso killer. Il gesto racconta ben più di una semplice amicizia.

All’interno dell’IPM ci si interroga su chi possa essere stato ad attentare alla vita di Rosa, mentre nuovi personaggi vengono alla ribalta: le tre sorelle – Sharon, Marika e Annarella – con ambizioni criminali legate a Carmela entrano nell’istituto alterandone gli equilibri; e poi Stella, ragazza di buona famiglia che ha commesso un errore imperdonabile; e anche Mei Ling, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso.

Simone, intanto, ha preso in mano le redini del clan di Salvo. La direttrice Sofia è sempre più angosciata per la fuga della figlia che, insieme ai milanesi, ha fatto perdere le sue tracce. Il rapporto tra Massimo, O’ Comandante, e Maria (Antonia Truppo), la madre di Rosa, diventa sempre più stretto.

Nel primo episodio “La legge del più forte“, Simone e Carmela si incontrano in ospedale dove sono accorsi per avere notizie di Rosa e Tommaso. I due fanno conoscenza e la donna gli rivela qualche segreto di troppo. Nel secondo episodio “Una colpa da espiare” Sharon, Annarella e Marika, dopo una soffiata anonima, vengono arrestate ed entrano nell’IPM alterandone gli equilibri. Tommaso e Rosa si confrontano su quanto accaduto e il ragazzo ha un sospetto su chi possa essere il killer.

Le nuove stagioni

Intanto sono già in cantiere nuove stagioni della serie di culto coprodotta da Rai Fiction e Picomedia. È confermato: ci saranno sia Mare fuori 7 che Mare fuori 8.