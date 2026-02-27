Serie TV marzo 2026: le novità e i ritorni più attesi da vedere

Da Harry Potter a Sherlock Holmes, Hero Fiennes Tiffin è il detective di Baker Street che non ti aspetti. Così audace e ribelle, sembra destinato a rinnovare il successo rock dei film di Guy Ritchie. E poi ecco Luca Argentero e Alessandro Gassmann a contendersi toghe e tribunali e, soprattutto, alcuni ritorni sospiratissimi: One Piece e Mare fuori. Per la moltitudine di fan è attesa dolce e insopportabile. Tra le serie tv in uscita a marzo 2026 su Netflix, Prime Video, Disney+ e le principali reti e piattaforme, ecco quelle da vecchie e nuove ossessioni.

Young Sherlock

Guy Ritchie torna sulla scena del suo successo più pop-rock. Se per la serie cinematografica su Sherlock Holmes aveva ingaggiato Robert Downey Jr., investigatore acuto che sapeva dar anche di mano, ora assolda Hero Fiennes Tiffin, ex protagonista di After e piccolo Lord Voldemort di Harry Potter. L’attore e modello britannico interpreta uno Sherlock Holmes giovane e ribelle, in una vibrante Inghilterra vittoriana. Quando incontra James Moriarty (Dónal Finn), viene trascinato in un’indagine per omicidio che mette a rischio la sua libertà. Il primo caso in assoluto di Sherlock svela una cospirazione che attraversa il globo e culmina in uno scontro esplosivo che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Nel cast anche Colin Firth, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons. Giallo irriverente e ricco di azione, di 8 episodi, è scritto da Matthew Parkhill. Oltre che regista, Ritchie è anche executive producer.

Dal 4 marzo 2026 su Prime Video.

Mare fuori 6

I fan di Mare fuori sono rimasti sul bilico di un intreccio di storie irrisolte: Carmela che aspira a realizzare il sogno di Edoardo e farsi “regina” di Napoli, la discesa agli inferi della droga di Dobermann, il legame tossico tra Sonia e Marta… E soprattutto lei, Rosa Ricci, invidiata e odiata erede del boss don Salvatore, in lotta tra conflitti familiari, vendette e redenzione.

I ragazzi interrotti dell’IPM tornano nell’attesa sesta stagione, composta da 12 episodi, con le loro emozioni a pelle che si intrecciano dentro e fuori le mura dell’istituto penale partenopeo. Con il personaggio interpretato da Maria Esposito sempre più centrale.

Dal 4 marzo 2026 su RaiPlay i primi 6 episodi; l’intero box set dall’11 marzo. La serie, in sei appuntamenti in prima serata, sarà poi su Rai 2.

Credits: Rai Mare fuori 6

Avvocato Ligas

Luca Argentero “rockstar” del tribunale di Milano. È il protagonista del legal drama Sky Original in sei episodi Avvocato Ligas, tratto dal libro Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris.

Interpreta Lorenzo Ligas, un avvocato dal talento indiscusso e con una vita privata turbolenta. È un penalista geniale, controverso e affascinante, dalle innumerevoli conquiste. Finché non viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere. Tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo.

Nel cast anche Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli, pubblico ministero “rivale” in tribunale.

Dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. Dal venerdì successivo andrà su Sky e Now con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio

Tolti i panni da docente di filosofia di Un professore, ora Alessandro Gassmann si metta la toga, sempre per la Rai. È protagonista della serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio, tratta dai romanzi Ragionevoli dubbi, La regola dell’equilibrio e Le perfezioni provvisorie di Gianrico Carofiglio.

In una Bari notturna, è Guido Guerrieri, avvocato in bilico tra successo e fragilità. La sua grande passione è la boxe, ma il suo ring preferito è l’aula di giustizia. Nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, Guerrieri affronta con acume, sensibilità e abilità dialettiche i casi oggetto delle sue istrioniche difese dibattimentali: un cliente che emerge come un fantasma dal suo passato, la misteriosa sparizione della giovane Manuela, l’omicidio di una ricercatrice biologa e, soprattutto, la vicenda di un vecchio amico, il giudice Larocca, stimato magistrato accusato di corruzione.

Alla regia Gianluca Maria Tavarelli.

Dal 9 marzo 2026 in onda su Rai 1 per quattro prime serate.

Credits: Rai Alessandro Gassman in “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”

One Piece 2

Dal manga che ha ossessionato frotte di lettori alla serie tv in live action che ha conquistato pubblico e critica con la sua grandiosa avventura fantasy. One Piece torna con la seconda stagione, composta da 8 episodi. C’è da scommettere che Luffy e la sua ciurma domineranno ancora le classifiche di streaming di Netflix in decine e decine di Paesi nel mondo. La prima stagione ha ottenuto quasi 100 milioni di visualizzazioni, con una permanenza di otto settimane nella top 10 mondiale.

Iñaki Godoy riprende il suo ruolo da protagonista con il cappello di paglia. Con i suoi pirati salpa alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.

Dal 10 marzo 2026 in streaming su Netflix.

Scarpetta

Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis sono le protagoniste da sogno, nonché le executive producer di Scarpetta, l’attesissima nuova serie tv crime thriller. Tratta dai romanzi bestseller di Patricia Cornwell, è incentrata sulle avventure del suo iconico personaggio letterario, l’amata patologa forense Kay Scarpetta (interpretata da Kidman, of course). Composta da 8 episodi, è sviluppata e sceneggiata per la televisione da Liz Sarnoff, già dietro a Barry e Lost. David Gordon Green ha diretto cinque puntate.

Con mani abili e uno sguardo penetrante, questo implacabile medico legale è pronto a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che ha segnato l’inizio della sua carriera 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi, la serie va oltre le scene del crimine per approfondire la complessità psicologica sia dei colpevoli che degli agenti di polizia.

Nel cast anche Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen, Jake Cannavale, Hunter Parrish e Amanda Righetti.

Dall’11 marzo 2026 in streaming su Prime Video.

The Madison

Michelle Pfeiffer e Kurt Russell insieme in una storia d’amore raccontata attraverso un dramma familiare profondamente personale, incentrato sui temi della resilienza e della trasformazione. A firmare The Madison è Taylor Sheridan, che ha già creato le serie tv Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness e Yellowstone.

Serie drama composta da sei episodi, prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, si sviluppa tra due mondi distinti – gli splendidi paesaggi del Montana e l’energia vibrante di Manhattan – per esplorare i legami profondi che tengono unite le famiglie. Segue le vicende dei Clyburn, trasferitisi da New York nella valle del fiume Madison, nel cuore del Montana centrale.

Dal 14 marzo 2026 su Paramount+.

Daredevil: Rinascita 2

L’universo Marvel ha infinite propaggini. Ed ecco che ora sciorina una nuova peripezia del suo diavolo custode.

Molto attesa e composta da 8 episodi, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita vede Charlie Cox ancora nel costume del vigilante mascherato protagonista, alias Matt Murdock, il Daredevil dei fumetti. Vincent D’Onofrio è di nuovo il suo villain, il sindaco Wilson Fisk. Lo ritroviamo intento a schiacciare New York City sotto il suo controllo e a dare la caccia al suo nemico pubblico numero uno.

Sotto la sua maschera Matt Murdock cercherà di agire nelle tenebre per abbattere l’impero corrotto di Kingpin e redimere la sua città. Sopravvivenza, resistenza e redenzione entrano in rotta di collisione.

Tornano anche Deborah Ann Woll, Ayelet Zurer, Wilson Bethel, Margarita Levieva e, soprattutto, Krysten Ritter, nei panni di Jessica Jones, personaggio amato dai fan. Matthew Lillard sarà il misterioso Mr. Charles.

Dal 25 marzo 2026 in streaming su Disney+.

Something very bad is going to happen

Il titolo la dice lunga: sta per succedere qualcosa di molto brutto. I fratelli Duffer che hanno fatto la fortuna dell’amata serie tv Stranger things sono i produttori esecutivi di Something very bad is going to happen e la spalla dello showrunner Haley Z. Boston.

Serie horror, è ambientata durante un matrimonio. Segue gli sposi nella settimana che precede le loro nozze sfortunate. Li interpretano Camila Morrone e Adam DiMarco.

Nel cast anche Jennifer Jason Leigh, Ted Levine e Jeff Wilbusch.

Dal 26 marzo 2026 su Netflix.