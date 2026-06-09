Mondiali di calcio 2026: quando iniziano, dove vederli, i gironi, le partite in chiaro, curiosità

104 partite ad attenderci, per i Mondiali di calcio più “affollati” di sempre. 48 le Nazionali pronte a sfidarsi e l’Italia, come abbiamo purtroppo imparato ad abituarci, non ci sarà. Il calcio di inizio è affidato a Messico-Sudafrica, l’11 giugno.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali di Messico, Stati Uniti e Canada 2026: gli stadi ospitanti, le squadre debuttanti, tutti i gironi, dove vedere le partite in tv (e quali saranno in chiaro), numeri e curiosità. E una certezza: noi non avremo nessuno da tifare.

Quando si svolgono i Mondiali di calcio 2026

I Mondiali di calcio di Canada, Messico e Stati Uniti d’America si svolgono dall’11 giugno al 19 luglio 2026. È la 23ª edizione della competizione ed è la seconda volta che si tiene su più Paesi. L’altra volta fu nel 2002, in Corea del Sud e Giappone. Il Messico, inoltre, è il primo Paese a ospitare la Coppa del mondo per la terza volta.

La fase a gironi si concluderà il 28 giugno. Le semifinali si terranno il 14 e il 15 luglio. La finalissima: il 19 luglio, alle ore 21! E i clacson risuoneranno festosi da qualche parte del mondo. Sicuramente non in Italia.

Getty Images Lamine Yamal durante l’amichevole tra Spagna e Serbia a Villareal, 27 marzo 2026

Dove vedere i Mondiali di calcio in tv

Tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio 2026 saranno visibili su Dazn, in abbonamento, con commento italiano. Sfide in diretta ma anche storie extra-campo, con una presenza editoriale costante.

Rai 1 trasmetterà in chiaro 35 partite, tra cui il match inaugurale, alle ore 21, le semifinali e la finale. Quindi 17 gare della fase a gironi, 6 dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti. Saranno visibili anche su RaiPlay.

Qui il calendario di tutte le partite su Dazn.

Le partite da vedere in chiaro sulla Rai

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, sarà una telecronista donna la voce ufficiale delle partite trasmesse dalla Rai. Tiziana Alla guiderà infatti il team dei telecronisti della rete pubblica.

Le 35 partite in chiaro saranno in diretta nella fascia serale e notturna, tra le 18.40 e le 2, con pre e post partita dedicati e gli highlights delle restanti 69 sfide.

Ecco l’elenco delle partite da gustare gratuitamente sulla Rai.

Fase a gironi

11 giugno: Messico-Sudafrica, ore 21

12 giugno: Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21

13 giugno: Brasile-Marocco, ore 24

14 giugno: Paesi Bassi-Giappone, ore 22

15 giugno: Belgio-Egitto, ore 21

16 giugno: Francia-Senegal, ore 21

17 giugno: Inghilterra-Croazia, ore 22

18 giugno: Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21

19 giugno: Usa-Australia, ore 21

20 giugno: Germania-Costa d’Avorio, ore 22

21 giugno: Spagna-Arabia Saudita, ore 18 (o Belgio-Iran, ore 21)

22 giugno: Argentina-Austria, ore 19

23 giugno: Inghilterra-Ghana, ore 22

24 giugno: Svizzera-Canada, ore 21

25 giugno: Ecuador-Germania, ore 22

26 giugno: Norvegia-Francia, ore 21

27 giugno: Panama-Inghilterra, ore 23 (o Croazia-Ghana, ore 23)

Getty Images Il calciatore giordano Musa Al-Tamari

Sedicesimi di finale

28 giugno: 2A-2B, ore 21

29 giugno: 1E – 3ABCDF, ore 22.30

30 giugno: 2E-2I, ore 19 (o 1 I – 3CDFH, ore 23)

1 luglio: 1G – 3AEHIJ, ore 22

2 luglio: 1H-2J, ore 21

3 luglio: 2D-2G, ore 20

Ottavi di finale

4 luglio: W73-W75, ore 19

5 luglio: W76-W78, ore 22

6 luglio: W83-W84, ore 21

7 luglio: W85-W87, ore 22

Quarti di finale

9 luglio: W89-W90, ore 22

10 luglio: W93-W94, ore 21

11 luglio: W91-W92, ore 23

12 luglio: W95-W96, ore 3

Semifinali

14 luglio: W97-W99, ore 21

15 luglio: W98-W100, ore 21

Finali

18 luglio: Finale 3° posto, ore 23

19 luglio: Finale 1° posto, ore 21

Getty Images Guillermo Ochoa, portiere del Messico, durante l’amichevole contro l’Australia, Rose Bowl Stadium, Pasadena, California, 30 maggio 2026

16 stadi tra Stati Uniti, Messico e Canada

I Mondiali di calcio 2026 hanno un numero record di squadre: è infatti la prima edizione con il passaggio da 32 a 48 Nazionali. Oltre mille calciatori rappresenteranno il loro Paese.

Saranno 16 gli stadi a ospitare le 104 partite, di cui 11 negli Stati Uniti, 3 in Messico e 2 in Canada.

Spetta allo Stadio Azteca di Città del Messico, per la terza volta, ospitare la gara d’apertura di una Coppa del mondo, come già capitò nel 1970 e nel 1986.

La finale invece si disputerà al MetLife Stadium di New York-New Jersey, che l’anno scorso ha visto la finale del Mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Solitamente ospita le partite di football americano dei New York Giants e dei New York Jets.

Tra gli impianti sportivi iconici teatro dei Mondiali c’è l’AT&T Stadium ad Arlington, in Texas, uno degli stadi più grandi in America e il più capiente della manifestazione. Ha ospitato concerti di Taylor Swift, U2 e Paul McCartney.

Le 48 Nazionali e i gironi

12 i gruppi da quattro squadre in cui sono divise le 48 Nazionali partecipanti, per la fase a gironi. Eccoli

Gruppo A. Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca.

Gruppo B. Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera.

Gruppo C. Brasile, Marocco, Haiti, Scozia.

Gruppo D. Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia.

Gruppo E. Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador.

Gruppo F. Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia.

Gruppo G. Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda.

Gruppo H. Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Gruppo I. Francia, Senegal, Iraq, Norvegia.

Gruppo J. Argentina, Algeria, Austria, Giordania.

Gruppo K. Portogallo, Repubblica del Congo, Uzbekistan, Colombia.

Gruppo L. Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.

Getty Images Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo nella partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Ungheria, 14 ottobre 2025

Le Nazionali al loro primo Mondiale

Sono quattro le Nazionali esordienti al Mondiale, alla loro prima partecipazione alla fase finale e decisiva.

Dopo tanti tentativi falliti, la Giordania ha centrato una storica qualificazione guidata dai suoi terminali offensivi Ali Olwan e Musa Al-Tamari, calciatore del Rennes soprannominato il “Messi giordano”.

Debutto ai Mondiali anche per l’Uzbekistan, che ha sulla panchina il nostro Fabio Cannavaro, anche se non è stato l’ex campione del mondo a firmare il sognante traguardo per i Lupi bianchi. È infatti subentrato come ct a qualificazione avvenuta.

È favola mondiale anche per il piccolo Stato africano di Capo Verde, trascinato dall’ex attaccante del Verona Dailon Livramento, e per Curaçao, Paese insulare caraibico, il più mignon di sempre a partecipare a un campionato del mondo di calcio.

Numeri e curiosità sui Mondiali 2026

I re del calcio Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e non solo. I due fuoriclasse incidono un ennesimo record con la loro sesta partecipazione a un Mondiale. E con loro c’è anche Guillermo Ochoa, leggendario portiere messicano.

Ma non sono i più anziani tra i calciatori in gara. Il primato spetta al portiere scozzese Craig Gordon, 43 anni. Il più giovane è invece il messicano Tijuana Gilberto Mora, 17 anni e centrocampista offensivo del Club Tijuana, il cui talento è già nel mirino di squadre europee.

Gli under 20 sono 22 e tra questi c’è ovviamente il prodigio spagnolo Lamine Yamal. Già decisivo a Euro 2024, è tra i più attesi e promette spettacolo.

I club più rappresentati ai Mondiali? Svetta il Manchester City con 19 giocatori, poi Bayern Monaco con 18, Arsenal e Paris Saint-Germain con 16. In questa speciale classifica la prima squadra italiana è il Milan, con 10.