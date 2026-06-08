Mondiale 2026: l’ultima Coppa del Mondo di Messi e Ronaldo e l’inizio di una nuova era

Una sera di luglio al MetLife Stadium, davanti a oltre ottantamila spettatori e a milioni di persone collegate da ogni parte del mondo, Lionel Messi potrebbe uscire dal campo per l’ultima volta in una Coppa del Mondo. Qualche metro più in là potrebbe esserci Lamine Yamal, il talento destinato da molti a raccogliere il testimone della generazione che ha dominato il calcio degli ultimi vent’anni. È un’immagine ipotetica, ma racconta meglio di qualsiasi statistica ciò che rende unico il Mondiale 2026. Per la prima volta dopo vent’anni, il calcio si prepara a vivere contemporaneamente la fine dell’era Messi-Ronaldo e l’inizio di quella successiva.

Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico andrà in scena la prima Coppa del Mondo a 48 squadre, un torneo destinato a ridefinire i confini della competizione più importante del pianeta e che potrebbe rappresentare l’ultimo Mondiale di due dei più grandi campioni della storia.

Da una parte ci sono le leggende che hanno dominato il calcio degli ultimi due decenni. Dall’altra una nuova generazione guidata da Lamine Yamal e Kylian Mbappé, pronta a raccoglierne l’eredità. In mezzo c’è il torneo più grande mai organizzato dalla FIFA, con 104 partite distribuite tra tre Paesi e un pubblico potenziale di miliardi di spettatori.

Mai prima d’ora una Coppa del Mondo aveva riunito nello stesso torneo una trasformazione così profonda del format, della geografia e dei protagonisti del calcio mondiale.

La Coppa del Mondo più grande di sempre

Con 48 nazionali, 104 partite e tre Paesi organizzatori, il Mondiale 2026 sarà la più grande Coppa del Mondo mai disputata. Il torneo prenderà il via l’11 giugno e si concluderà il 19 luglio con la finale al MetLife Stadium, nell’area metropolitana di New York. Per oltre un mese, Stati Uniti, Canada e Messico diventeranno il centro del calcio mondiale.

Nessun’altra edizione aveva mai coinvolto 48 nazionali, 104 partite e 16 città ospitanti distribuite tra tre Paesi diversi. Numeri che raccontano non soltanto la crescita del torneo, ma anche l’ambizione della FIFA di trasformare la Coppa del Mondo in un evento sempre più globale.

L’espansione del format non rappresenta soltanto una crescita numerica. Per la FIFA significa aumentare la rappresentatività globale della competizione e offrire a nuove nazionali l’opportunità di confrontarsi con le grandi potenze del calcio internazionale.





L’ultimo Mondiale di Messi e Ronaldo

Anche chi segue il calcio solo occasionalmente conosce il peso simbolico di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Per oltre quindici anni hanno dominato il panorama internazionale, conquistando Palloni d’Oro, record e trofei che sembravano irraggiungibili.

Messi arriverà negli Stati Uniti da campione del mondo in carica, dopo aver completato il proprio percorso con il trionfo in Qatar nel 2022. Ronaldo, invece, continua a inseguire l’unico grande riconoscimento che ancora manca al suo straordinario palmarès.

Per milioni di tifosi, il Mondiale 2026 rappresenta soprattutto l’ultima occasione per vedere insieme sul palcoscenico più prestigioso del calcio i due protagonisti che hanno definito un’intera epoca sportiva.

Qualunque sarà il risultato finale, la loro presenza aggiunge una dimensione storica a un torneo che già promette di lasciare un segno duraturo nel calcio internazionale.

Lamine Yamal e la nuova generazione

Se Messi e Ronaldo rappresentano il passato recente, Lamine Yamal è il volto più evidente del calcio che verrà. Dopo aver conquistato il calcio europeo con una precocità raramente vista nella storia del gioco, il talento spagnolo arriva al Mondiale come uno dei protagonisti più attesi dell’intera competizione. Il 2026 potrebbe trasformarlo definitivamente da fenomeno generazionale a superstar globale.





Mbappé vuole entrare nella leggenda

Nel passaggio di consegne tra generazioni c’è però un protagonista che appartiene già al presente. Kylian Mbappé non è più una promessa da tempo. Ha già vinto una Coppa del Mondo, disputato una delle finali più spettacolari della storia recente e si presenta al torneo nel pieno della maturità sportiva. Per il fuoriclasse francese il Mondiale 2026 rappresenta qualcosa di più di una semplice opportunità di vittoria. È la possibilità di consolidare il proprio posto tra i grandi del gioco. A soli 27 anni potrebbe entrare in una ristrettissima élite di campioni capaci di vincere due Coppe del Mondo da protagonisti assoluti. Un traguardo che lo avvicinerebbe ulteriormente a quei giocatori che hanno definito un’epoca. Mbappé rappresenta il collegamento tra la generazione che ha dominato gli ultimi due decenni e quella che proverà a scrivere il futuro del calcio.

Perché il Mondiale 2026 è già storico

Non serve attendere il calcio d’inizio per parlare di un’edizione destinata a lasciare il segno. Mai nella storia della competizione si era visto qualcosa di simile. Le partite passeranno da 64 a 104 e l’evento sarà organizzato contemporaneamente da Stati Uniti, Canada e Messico.

Anche le sedi raccontano la portata dell’evento. L’Estadio Azteca diventerà il primo stadio della storia a ospitare partite in tre diverse edizioni della Coppa del Mondo, mentre le grandi arene statunitensi offriranno scenari pensati per eventi capaci di attirare decine di migliaia di spettatori. Per oltre un mese il Nord America diventerà il centro del calcio mondiale.

Le nuove nazionali che possono sorprendere

Uno degli effetti più interessanti dell’allargamento a 48 squadre è l’arrivo di selezioni che raramente hanno avuto spazio sul palcoscenico mondiale.

L’Uzbekistan rappresenta una delle storie più affascinanti di questa edizione, ma non sarà l’unica. Per molte nazionali emergenti la partecipazione alla Coppa del Mondo rappresenta già un traguardo storico.

È proprio questa capacità di generare sorprese a rendere il Mondiale diverso da qualsiasi altra competizione sportiva. Ogni edizione produce una squadra rivelazione, un protagonista inatteso o una storia destinata a entrare nella memoria collettiva.

Il primo Mondiale dell’economia dell’attenzione

C’è poi un altro elemento che distingue il torneo del 2026 da qualsiasi edizione precedente. Gli Stati Uniti non ospiteranno soltanto una manifestazione sportiva. Ospiteranno un evento culturale globale.

Tra celebrity, musica, piattaforme digitali, creator, sponsor e intrattenimento, il Mondiale 2026 potrebbe diventare la prima Coppa del Mondo pienamente immersa nell’economia dell’attenzione contemporanea.

Mai prima d’ora una competizione calcistica è arrivata in un ecosistema mediatico così globale e frammentato, nel quale ogni gol, ogni immagine e ogni momento iconico possono raggiungere miliardi di persone in tempo reale.

Le partite resteranno il cuore dell’evento, ma una parte fondamentale della narrazione si svilupperà fuori dal campo, tra social network, documentari, podcast, contenuti verticali e nuove forme di storytelling.





Perché vale la pena seguirlo

Tra l’ultimo capitolo della rivalità che ha definito il calcio degli ultimi vent’anni e l’inizio di una nuova era guidata da Mbappé, Yamal e dai talenti destinati a raccoglierne l’eredità, il Mondiale 2026 promette di essere qualcosa di più di una semplice competizione sportiva.

Quando il pallone inizierà a rotolare negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, il torneo non metterà in palio soltanto la Coppa del Mondo. Metterà in scena la fine di un’epoca e l’inizio di quella successiva. Ed è proprio per questo che potrebbe essere ricordato come uno dei Mondiali più importanti della storia del calcio.