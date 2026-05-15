Alfred Eisenstaedt in mostra in Italia: dove vedere le sue foto tra Venezia e Abano

Il 14 agosto 1945, a Times Square, un marinaio bacia un’infermiera. Non è una scena costruita, non è cinema. È reale, improvvisa, irripetibile. Eppure diventa una delle immagini più potenti del Novecento. Dietro quell’istante c’è Alfred Eisenstaedt, uno che prima ancora dei social aveva già capito tutto: il momento giusto non si crea, si riconosce.



L’omino Michelin sui cartelloni all’ingresso dell’autostrada Torino_ Milano /Italia 1947

Oggi quello sguardo arriva in Italia con La fotografia era nell’aria, una mostra che non si limita a esporre fotografie ma costruisce un vero percorso tra due destinazioni: il Museo Villa Bassi Rathgeb (dal 16 maggio al 20 settembre 2026) e il Museo Storico Navale di Venezia (dal 22 maggio al 22 novembre 2026).

Tradotto: non è la solita mostra da visitare e archiviare. È una di quelle che ti costringe a muoverti, a organizzare un weekend, a costruire un itinerario. Abano e Venezia diventano due tappe dello stesso racconto, con un ritmo che riflette perfettamente il lavoro di Eisenstaedt: dinamico, mobile, sempre dentro le cose.

Photo by Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Al teatro delle marionette delle Tuileries, rappresentazione di San Giorgio e il Drago/ Parigi 1963

Quando nel 1935 si trasferisce negli Stati Uniti, entra in Life e cambia per sempre il modo di raccontare la realtà. Più di 2.500 servizi fotografici e oltre 90 copertine dopo, il suo stile è diventato un riferimento. Non solo per la fotografia, ma per tutto ciò che riguarda la cultura visiva contemporanea.

La mostra segue questa energia senza renderla accademica. Si passa dall’Europa tra le due guerre – dove la tensione si legge nei volti e negli ambienti – ai ritratti dei protagonisti del potere, come Joseph Goebbels, fino alle immagini più leggere e quasi cinematografiche della società americana.

Photo by Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Shutterstock Roy Disney posa con un enorme collezione di oggetti del marchio Disney

Negli Stati Uniti il suo sguardo cambia passo: diventa più veloce, più diretto, più ironico. Non cerca l’evento straordinario, ma quello che accade sotto traccia. Ed è proprio lì che costruisce le immagini più forti.

Poi ci sono i ritratti, che oggi chiameremmo “intimi”, ma senza costruzione. Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Marilyn Monroe, Sophia Loren: davanti al suo obiettivo non recitano, si fermano. Ed è in quella pausa che succede qualcosa.

Photo by Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Shutterstock (11996877a)

Scientist Albert Einstein wearing old sweatshirt, sitting with page of equations in home library .

Albert Einstein, Princeton, New Jersey, USA Albert Einstein, Princeton, New Jersey, USA

I reportage in Giappone e in Etiopia completano il quadro, mostrando un fotografo capace di stare dentro contesti completamente diversi senza perdere coerenza. Sempre con la stessa idea: esserci nel momento in cui qualcosa cambia.

Vista così, non è solo una mostra fotografica. È un reminder piuttosto chiaro: lo stile, anche in fotografia, non è estetica. È visione.