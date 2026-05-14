Short shorts uomo: il trend più sexy dell’estate 2026 (e perché tutti li indossano)

Corti, cortissimi, al punto da doverlo specificare doppiamente. Gli short shorts da uomo sono il trend più sexy dell’estate 2026 perché nessuno può fare a meno di indossarli, appena le temperature si fanno insostenibili e il sole spunta fuori. Alle sfilate maschili sono stati proposti in svariate salse, con l’obiettivo di convincere lo spettatore che, sì, i pantaloncini inguinali piacciono e sono adatti appena arriva la bella stagione. Lo confermano, tra gli altri, le celebrità fotografate mentre conducono la propria vita: da Harry Styles quando corre a Paul Mescal in prima fila ai fashion show. Insomma, vanno bene sempre e comunque.

Photo by Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images Paul Mescal in Gucci

Short shorts uomo: come e quando indossarli

Si indossano, d’altronde, con estrema facilità. La prima regola è: non eccedere. Mai. Bisogna bilanciare i pantaloncini abbinandoli a una T-shirt a maniche lunghe o una camicia fluida, che ammorbidiscano il fit perché gli short shorts sono già protagonisti indiscussi del look. La seconda regola, invece, è: ricordarsi il contesto in cui ci si trova. Una cena elegante, ovviamente, non richiede di indossare pantaloni corti al punto da far strabuzzare gli occhi né tantomeno un meeting di lavoro. Questo modello si indossa quando, da giugno a settembre, si devono conciliare sport e impegni in città oppure si sceglie di andare a fare una gita in campagna.

I migliori short shorts da uomo per la primavera estate 2026

Le firme della moda lussuosa hanno compreso la versatilità degli short shorts e, infatti, non ne possono più fare a meno. Piacciono agli stilisti e ai clienti dei grandi marchi, senza alcuna distinzione.

Saint Laurent

Anthony Vaccarello, per esempio, propone pantaloncini à la Saint Laurent, tra mood safari ed eleganza timeless. Tutto sta nell’unirli a camicia e cravatta, completandoli con scarpe stringate e calzettoni. La sensualità dovuta al corpo in vista resta intatta, nonostante i tentativi di rendere il look decisamente formale.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Saint Laurent SS26

Prada

Per Miuccia Prada e Raf Simons, invece, gli short shorts sono stropicciati. E si mimetizzano sotto maglioni ricamati che, grazie alla loro lunghezza, illudono l’occhio. Il modello di Prada è casual fino al midollo.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Prada SS26

Dolce&Gabbana

Mentre, da Dolce&Gabbana la casualness incontra il comfort estremo del pigiama impreziosito, lasciando spuntare fuori persino i boxer. Una scelta insolita che però è già tendenza, quindi possiamo solo osservare come – e se – si evolverà nella vita vera, al di là della passerella.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dolce&Gabbana SS26

Fendi

Fendi sfida, poi, le regole del ben vestire accorciando di molti centimetri i bermuda. La gamba, tonica quanto snella in questo caso, deve vedersi – con l’aiuto dello “scontro estetico” tra giacca, mocassini e short shorts. Sì, è possibile essere eleganti anche così.