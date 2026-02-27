Sanremo 2026, quarta serata: ospiti, duetti e scaletta

Incoronato il vincitore delle Nuove proposte, finalmente arriva la serata più attesa del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover. Con abbinamenti insoliti che fan fregar le mani: Dargen D’amico insieme a Pupo, what? Il rapper Samurai Jay con Belen? Strana la vita. Fedez & Masini con il violoncellista Hauser: wow!

Dagli ospiti attesi alla scaletta, ecco tutto quello che vedremo durante la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata a duetti e cover, venerdì 27 febbraio.

Il programma della quarta serata di Sanremo 2026

Dopo essersi alternati sul palco dell’Ariston, 15 una sera, 15 l’altra, tornano a esibirsi tutti e 30 i big in gara. Nella quarta serata del 76° Festival della Canzone Italiana canteranno tutti una cover scelta dal repertorio italiano o internazionale insieme a un artista ospite.

Le performance saranno votate in maniera ecumenica: dal pubblico a casa con televoto, dalla giuria della sala stampa tv e web, dalla giuria delle radio.

Alla fine della quarta serata di Sanremo 2026 sarà proclamato il vincitore della serata delle cover. Il risultato non influisce sulla classifica finale del festival. L’anno scorso trionfarono Annalisa e Giorgia, magnifiche, con il brano Skyfall.

Getty Images Tommaso Paradiso

Sanremo 2026, i duetti nella serata delle cover

La serata delle cover è la più vivace e imprevedibile. E la scaletta dei duetti attesi già lo preannuncia.

La voce di Arisa, cesellata dal coro del Teatro Regio di Parma, alla prova con Quello che le donne non dicono: sembra già poesia. Ditonellapiaga che duetta con lo pseudo Elvis Presley irriverente TonyPitony: è un colpo da cabaret. Ci saranno esibizioni come vere e proprie opere d’arte, altre che flirtano con il lato più giocoso della musica.

Ecco tutti gli artisti e le cover dei duetti, in ordine alfabetico e non di uscita.

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

– Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

– Occhi di gatto Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

– Mi sono innamorato di te Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

e – Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

– The lady is a tramp Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

– Portami via Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

– Aserejé Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

– En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour

– Golden hour Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

– Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

– Ragazzo solo, ragazza sola Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

– Parole parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

– E la vita, la vita LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

– Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

– Era già tutto previsto Levante con Gaia – I maschi

– I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

– Falco a metà Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

– Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

– L’ultimo bacio Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

– Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

– Domani è un altro giorno Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

– La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

– Ti lascio una canzone Raf con i The Kolors – The riddle

– The riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

– Cinque giorni Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

e – Baila morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

e – Hit the road Jack Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

e – Besame mucho Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

– L’ultima luna Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Ecco la scaletta dettagliata della serata.

Getty Images Carlo Conti e Bianca Balti al Festival di Sanremo 2025

L’ospite della quarta serata dei duetti e delle cover

L’anno scorso fu co-conduttrice di classe, coraggio e simpatia, oggi Bianca Balti torna a Sanremo come ospite.

«Sarò felice di ospitare di nuovo nella serata del venerdì Bianca Balti, che tornerà per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia», ha detto il conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

Malata di tumore ovarico, nel 2025 la top model partecipò a Sanremo non per «fare la malata di cancro», ma per fare la professionista e divertirsi. Le sue parole allora: «Sarei potuta stare a letto a piangermi addosso, invece no. Voglio che la mia presenza sia una celebrazione alla vita».

Stasera sarà anche l’occasione per consegnare il premio alla carriera a Caterina Caselli, pilastro della musica italiana.

Le esibizioni fuori dall’Ariston

Ancora lui, Max Pezzali. Dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo l’ex 883, ospite fisso di ogni serata, fornirà una nuova performance a tema.

Dal Suzuki Stage di piazza Colombo, invece, canterà Francesco Gabbani, che ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, nel 2016 nella sezione Nuove proposte con la canzone Amen e nel 2017 come big con Occidentali’s Karma.

Dove vedere e ascoltare il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è trasmesso in diretta da Rai Uno, dalle ore 20.40. È possibile seguirlo anche in streaming su RaiPlay, dove si possono recuperare i momenti clou della serata on demand.

Rai Radio 2 segue in diretta ogni puntata, con le voci di Ema Stokholma e Gino Castaldo dall’Ariston.