Sanremo 2026: scaletta e ospiti della terza serata

Perdutamente stanchi, dopo la seconda serata, ma ammaliati da Achille Lauro, è tempo di pensare alla terza serata, che segnerà il giro di boa del Festival di Sanremo. E incoronerà il miglior giovane.

Dagli ospiti attesi ai co-conduttori fino alla scaletta dettagliata – che pubblicheremo appena sarà ufficialmente rilasciata -, ecco tutto quello che vedremo durante la terza serata di Sanremo 2026, giovedì 26 febbraio.

Il programma della terza serata di Sanremo 2026

Ieri abbiamo assistito alla performance di 15 dei 30 artisti in gara della categoria Campioni. Durante la terza serata del 76° Festival della Canzone Italiana si esibiranno gli altri 15.

Il voto è nelle mani del pubblico a casa attraverso il televoto e della giuria delle radio.

A notte fonda, al termine della serata, sarà stilata la classifica delle 15 canzoni. Saranno rese note solo le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Getty Images Tredici Pietro nell’esibizione della prima serata

I 15 big della terza serata

In ordine alfabetico e non di uscita, ecco i 15 big in gara che si esibiranno oggi nella terza serata del festival di Sanremo 2026.

Arisa – Magica favola

– Magica favola Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tredici Pietro – Uomo che cade

La finale delle Nuove proposte

La terza serata consegnerà il primo verdetto importante: il vincitore della sezione Nuove proposte. Accompagnati sul palco dal conduttore Gianluca Gazzoli, si sfideranno i due giovani finalisti, reduci dalla prima battaglia a quattro di ieri.

Sarà quindi un testa a testa tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Entrambi provenienti da Sanremo Giovani, ieri hanno eliminato rispettivamente il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, provenienti invece da Area Sanremo.

A decidere sarà una votazione urbi et orbi: il pubblico a casa con il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio.

Nicolò Filippucci con Laguna vs Angelica Bove con Mattone: sarà una bella sfida.

Getty Images Eros Ramazzotti ospite a Sanremo 2024

Co-conduttori: lo charme di Irina Shayk

Il timoniere Carlo Conti e la prescelta Laura Pausini accoglieranno una co-conduttrice top, la super modella Irina Shayk.

«Ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla», ha detto il direttore artistico e conduttore Conti.

«È un grande onore», ha scritto la modella russa sui social. «Vi ringrazio moltissimo per avermi chiamato! È un sogno che si avvera! Ci vediamo giovedì 26 febbraio».

Sanremo 2026: gli ospiti della terza serata

Super ospiti della terza serata sono Eros Ramazzotti e la star internazionale dalla voce di seta Alicia Keys.

42 anni fa, nel 1984, il futuro brillante di Ramazzotti si scriveva proprio sul palco dell’Ariston, dove vinceva la categoria Nuove proposte con Terra promessa, incoronato da sir Pippo Baudo, a cui è dedicato Sanremo 2026. Nel 1986, poco dopo, la consacrazione definitiva, con la vittoria tra i big con il brano Adesso tu.

Il cantautore arriva nella riviera dei fiori mentre è impegnato con il suo “Una Storia Importante World Tour”, partito il 14 febbraio da Parigi.

Alicia Keys, cantante americana da 17 Grammy Awards, ha reinterpretato e prodotto un duetto con Eros (in versione italiana e spagnola) della canzone L’aurora dell’artista romano.

I due esibiranno per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale.

Getty Images Alicia Keys

Le esibizioni fuori dall’Ariston

Dalla nave Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo si esibirà Max Pezzali, ospite fisso di ogni serata con performance a tema.

Dal piazza Colombo, invece, dal Suzuki Stage, canteranno i The Kolors.

Dove vedere e ascoltare il Festival di Sanremo

Alle 20.40 su Rai 1 si accende il Festival di Sanremo, preceduto dal PrimaFestival e seguito dal DopoFestival, per la gioia dei sonnambuli.

Rai Radio 2 segue in diretta ogni puntata, con il racconto di Ema Stokholma e Gino Castaldo direttamente dall’Ariston.