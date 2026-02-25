Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata

Archiviato il debutto del Festival di Sanremo, tra le vette vocali di Tiziano Ferro e la spigliatezza leggera di Laura Pausini, è tempo di pensare alla seconda serata. Svelate le canzoni dei big, si passa al secondo ascolto. E spazio ai nuovi giovani talenti!

Dagli ospiti attesi ai co-conduttori fino alla scaletta – che pubblicheremo appena sarà ufficialmente rilasciata -, ecco tutto quello che vedremo durante la seconda serata di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio.

Il programma della seconda serata di Sanremo 2026

Ieri abbiamo assistito alla performance di tutti i 30 artisti in gara della categoria Campioni, con Ditonellapiaga ad aprire ufficialmente la contesa. Durante la seconda serata del 76° Festival della Canzone Italiana si esibiranno invece solo 15 di loro.

A votarli sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e la giuria delle radio.

Al termine della serata sarà stilata la classifica delle 15 canzoni, ma saranno rese note solo le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images Nicolò Filippucci

Sul palco le Nuove proposte

È anche tempo di primi verdetti. Durante la seconda serata, infatti, si affronteranno i quattro artisti delle Nuove proposte, accompagnati sul palco dal conduttore Gianluca Gazzoli.

Si scontreranno un giovane proveniente da Area Sanremo e uno proveniente da Sanremo Giovani. Vedremo quindi Nicolò Filippucci sfidare il trio Blind, El Ma & Soniko. Poi Mazzariello con Angelica Bove.

A decidere sarà una votazione ecumenica: il televoto del pubblico da casa, la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio.

I due artisti più votati, uno per ciascun duello, avrà accesso alla terza serata, quando sarà decretato il vincitore finale. Gli altri due saranno eliminati. Ecco la scaletta delle esibizioni.

Nicolò Filippucci vs Blind, El Ma & Soniko

vs Angelica Bove vs Mazzariello

Co-conduttori: Achille Lauro e non solo

Il timoniere Carlo Conti e la prescelta Laura Pausini sono i maestri di cerimonia, pronti ad accogliere nuovi co-conduttori per la seconda serata.

Dall’Arena di Verona, a chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, al palco di Sanremo che tanto gli ha dato, riecco Achille Lauro, nella veste inedita di co-conduttore. «Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza», le parole di Conti. «Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo».

Ci saranno anche gli attori Lillo Petrolo (senza Greg, il compagno di duo comico) e Pilar Fogliati, che mostrerà le varie facce di sé, già esibite nella divertente commedia da protagonista, regista e sceneggiatrice Romantiche: «Ci porterò tutti i miei alter ego. Ciascuno di loro interverrà nei momenti più giusti».

Getty Images Bresh

Sanremo 2026: gli ospiti della seconda serata

Appena chiuse le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, verso i Giochi Paralimpici che scatteranno il 6 marzo, il Festival fa da ponte tra i due eventi sportivi. Ecco gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2026.

Sul palco dell’Ariston ci saranno le campionesse d’oro Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, che sui pattini di velocità e sugli sci di fondo ci hanno appena fatto gioire con i loro successi. E ci saranno anche i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli, sciatore che con le sue otto medaglie è tra le punte di diamante dell’Italia, con la guida Andrea Ravelli, e la campionessa di curling in sedia a rotelle Giuliana Turra.

Le esibizioni fuori dall’Ariston

Non solo teatro Ariston. Dalla nave Costa Toscana ormeggiata al largo della città di Sanremo si esibirà Max Pezzali, ospite fisso di ogni serata con performance a tema.

Dal Suzuki Stage di piazza Colombo, invece, canterà come ospite Bresh.

Dove vedere e ascoltare il Festival di Sanremo

Rai 1 è la rete ufficiale del Festival di Sanremo, trasmesso in diretta a partire dalle ore 20.40. È possibile vederlo anche in streaming o ripercorrere i momenti clou on demand su RaiPlay.

Rai Radio 2 seguirà in diretta di ogni puntata, con il racconto di Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air all’interno dell’Ariston.