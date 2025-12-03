Le serie tv più belle in uscita a dicembre 2025 su Netflix, Prime Video, Sky e Disney+

Western e rivalità polverose, la tigre di Mompracem in nuove avventure, Roma teatro di ambizioni e amori per una Emily non più in Paris… Tra le serie tv in uscita a dicembre 2025 su Netflix, Prime Video, Sky e le principali piattaforme e reti, ecco le più belle e attese.

Sandokan

Dai romanzi di Emilio Salgari alla tv, ma questa volta non è Kabir Bedi a interpretare il leggendario il pirata Sandokan, come fu nel popolare sceneggiato firmato Sergio Sollima. La tigre di Mompracem è incarnata dal belloccio turco Can Yaman.

Diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, la serie tv è composta di otto episodi. Sullo sfondo di paesaggi tropicali attraversati da tensioni coloniali, la vicenda intreccia passione e ribellione, trasformando il pirata Sandokan in un eroe tragico e la sua amante Marianna (Alanah Bloor) nella complice di una sfida impossibile. L’ambientazione è il Borneo di metà Ottocento, un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, all’apice del loro potere coloniale.

Nel cast anche Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah.

Dal 1° dicembre 2025 in quattro serate su Rai 1 e prossimamente su Disney+.

Credits: Rai Can Yaman in “Sandokan”

Traqués – La caccia

Serie tv francese creata e diretta da Cédric Anger, Traqués – La caccia è un thriller con protagonisti Benoît Magimel e Mélanie Laurent.

Franck (Magimel) e i suoi amici di lunga data amano trascorrere i fine settimana a caccia insieme, ma una domenica incontrano un altro gruppo di cacciatori che inizia a prenderli di mira senza alcuna spiegazione. Quando uno di loro viene colpito, gli amici di Franck reagiscono, mettendo al tappeto uno degli aggressori. Riuscendo a malapena a fuggire, i quattro amici mantengono segreto l’accaduto. Franck cerca di tornare alla sua vita normale insieme alla moglie Krystel (Laurent), ma nei giorni successivi inizia a sentire che lui e i suoi amici sono osservati, o peggio, seguiti dai cacciatori che ora sono decisi a vendicarsi.

Dal 3 dicembre 2025 su Apple TV con i primi due episodi dei sei totali, seguiti da un episodio settimanale fino al 31 dicembre.

Credits: Apple Benoît Magimel in “Traqués – La caccia”

The Abandons

Da Kurt Sutter, già creatore di Sons of Anarchy e Mayans MC, una serie tv western con due grandi lady l’una contro l’altra. Da una parte Lena Headey, la regina Cersei Lannister de Il Trono di Spade, dall’altra Gillian Anderson, l’iconica Dana Scully di X-Files.

Nel territorio di Washington del 1854, interpretano le matriarche di due famiglie molto diverse tra loro, una ricca e privilegiata, legata da vincoli di sangue, l’altra composta da orfani ed emarginati, unita dall’amore e dalla necessità. Le due donne vedono i loro destini intrecciarsi a causa di due crimini, un terribile segreto, un amore impossibile e un appezzamento di terra che nasconde un giacimento d’argento. Lo scontro riecheggia la lotta americana tra ricchi e poveri, dove la giustizia non riesce ad arrivare.

Le premesse la mettono facilmente tra le serie tv più attese di dicembre 2025…

Dal 4 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

The Rainmaker

Nuova serie Sky Exclusive ideata, scritta e prodotta da Michael Seitzman, che ne è anche showrunner, The Rainmaker è un legal thriller che esplora i limiti della morale, del potere e del desiderio di verità. Un racconto in dieci episodi dove nulla è come sembra. È tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham, già adattato da Francis Ford Coppola nel celebre film del 1997 L’uomo della pioggia.

Appena uscito dalla facoltà di legge, Rudy Baylor (interpretato dal giovane Milo Callaghan) si trova catapultato nel suo primo grande caso: uno scontro alla Davide e Golia contro Leo Drummond (John Slattery), avvocato di fama e vecchia volpe delle aule di tribunale. Ad affiancarlo la sua mentore Bruiser (Lana Parrilla) e l’eccentrico e geniale assistente paralegale Deck (P. J. Byrne). Quando Rudy e il suo team scoprono due cospirazioni legate alla misteriosa morte del figlio di un cliente, il giovane avvocato dovrà scegliere fino a che punto spingersi per ottenere giustizia e a quale prezzo.

Dal 5 dicembre 2025 su Sky e in streaming su Now.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2

Pronti a una nuova eroica avventura in acque inesplorate. Basato su Il mare dei mostri, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, la nuova stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (di otto episodi) promette mostri terrificanti, tanta azione e una posta in gioco più alta che mai, mentre i giovani semidei intraprendono una pericolosa missione per salvare il Campo Mezzosangue e il loro amico Grover.

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson (Walker Scobell) si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover (Aryan Simhadri) e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il leggendario Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth (Leah Jeffries), Clarissa (Dior Goodjohn) e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson (Daniel Diemer), la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, l’Olimpo.

Intanto la terza stagione è già in produzione a Vancouver.

Dal 10 dicembre 2025 in streaming su Disney+, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì.

Man Vs Baby

Chi ama la comicità grottesca e plastica di Rowan Atkinson passerà un dicembre 2025 più che allegro grazie alla nuova serie tv Man Vs Baby.

Il comico britannico, indelebile Mr. Bean dagli anni ’90, torna nei panni di Trevor Bingley, già incarnato in Man vs Bee. Dopo che il lavoro come custode di una villa high-tech è finito in malora a causa di un fastidioso insetto nella precedente serie tv, Trevor lascia lo stressante mondo delle residenze private per la vita più tranquilla di custode scolastico. Almeno finché un’offerta allettante per sorvegliare un attico di lusso a Londra durante il periodo natalizio non si rivela troppo allettante per essere rifiutata. Ma alla fine del quadrimestre, quando nessuno viene a prendere Gesù Bambino dopo lo spettacolo scolastico, Trevor si ritrova con un altro compagno minuscolo e molto inaspettato. Con un attico da proteggere e un bambino da accudire, Trevor riuscirà ad avere il Natale tranquillo che spera, o i festeggiamenti sprofonderanno nel caos?

Dall’11 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

Little disasters – L’errore di una madre

Little disasters – L’errore di una madre è un thriller psicologico in sei episodi tratto dal romanzo di Sarah Vaughan, che già con il libro Anatomia di uno scandalo ha ispirato una celebre omonima serie tv. Racconta con realismo e tensione le sfide e le fragilità della maternità moderna.

Al centro l’amicizia decennale tra Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e Mel (Emily Taaffe), quattro donne che si sono conosciute in gravidanza, unite solo dalla data del parto, ma rimaste legate nel tempo da un rapporto profondo. Quando la perfetta madre casalinga Jess porta in ospedale la sua bambina con una ferita alla testa che non riesce a spiegare, la sua amica – e dottoressa di turno al pronto soccorso – Liz deve prendere una decisione straziante: chiamare o meno i servizi sociali. Una sola telefonata innesca una catena di eventi che sconvolgerà le loro vite, mettendo alla prova l’amicizia, la fiducia e l’immagine stessa della maternità.

Dall’11 dicembre 2025 su Paramount+.

Fallout 2

Si riprende dall’epico finale della prima stagione. Fallout 2 catapulta in un viaggio attraverso il deserto del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.

Basata sulla popolare serie di videogiochi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l’apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nella landa infernale radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento.

La serie tv, tra le più attese e belle in uscita a dicembre 2025, è interpretata da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner.

Dal 17 dicembre 2025 in streaming su Prime Video.

Emily in Paris 5

Emily Cooper, indelebilmente interpretata da Lily Collins, è ancora in Italia. Dopo le esperienze a Parigi, nella quinta stagione della popolare serie tv l’ambiziosa direttrice marketing di Chicago è ormai alla guida dell’Agence Grateau a Roma.

Emily si trova ad affrontare difficoltà sia professionali che sentimentali, mentre cerca di adattarsi alla vita nella Capitale. Ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, un’idea imprenditoriale non ha l’esito sperato e la sua vita e la sua carriera subiscono pesanti conseguenze. In cerca di stabilità, Emily si lascia andare allo stile di vita francese, ma un grande segreto minaccia una persona a lei cara.

Nei 10 episodi di Emily in Paris 5 ritroveremo personaggi noti, come Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen) e William Abadie (Antoine Lambert). Ma anche Gabriel (Lucas Bravo) e Alfie (Lucien Laviscount) torneranno sulla rotta della protagonista. Il suo nuovo amore italiano? Ha il volto di Eugenio Franceschini. E ci saranno anche toccate a Venezia.

Dal 18 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

Amadeus

Genio, rivalità, vendetta. Basata sull’opera teatrale di Peter Shaffer, audacemente adattata da Joe Barton, Amadeus è una rivisitazione in cinque episodi che esplora l’ascesa fulminea e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII secolo: il virtuoso, la rockstar, Wolfgang Amadeus Mozart.

Will Sharpe interpreta il prodigio musicale austriaco, Paul Bettany invece l’invidioso compositore di corte Antonio Salieri. Gabrielle Creevey è nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart.

Quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, il suo destino si intreccia con due figure fondamentali: la sua futura moglie, di incrollabile fedeltà, e il devotissimo compositore di corte Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a sbocciare nonostante i suoi demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della conservatrice corte viennese, Salieri è sempre più tormentato da quello che percepisce come un dono divino…

Da dicembre 2025 su Sky e in streaming su Now.