Le 10 serie tv più attese in uscita a febbraio 2026 su Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max

Ecco Luca Argentero nel mondo delle corse automobilistiche di Gran Turismo, Aldis Hodge ancora brillante detective Alex Cross, Fabrizio Gifuni dentro uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani…

Tra le serie tv in uscita a febbraio 2026 su Netflix, Disney+, Prime Video e le principali piattaforme di streaming, ecco le più belle e attese.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4

Torna il legal drama tratto dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly.

La quarta stagione, composta da 10 episodi, è l’adattamento di La legge dell’innocenza, sesto romanzo della serie, in cui il protagonista Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) affronta il caso più difficile della sua carriera. Dovrà lavorare senza tregua con il suo team per dimostrare la propria innocenza nell’omicidio dell’ex cliente Sam Scales. Per scagionarlo, dovranno indagare sull’ultima truffa di Sam, finendo per scontrarsi con l’ufficio del procuratore distrettuale, l’FBI e i fantasmi del passato di Mickey.

Nel cast anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

Dal 5 febbraio 2026 in streaming su Netflix.

Credits: Netflix Manuel Garcia-Rulfo in “Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4”

Motorvalley

Serie tv di 6 episodi, tra le più attese di quelle in uscita a febbraio 2026, Motorvalley è ambientata nel mondo di una delle gare automobilistiche più appassionanti, il Campionato Italiano Gran Turismo (GT). Prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, ha come protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza.

Interpretano rispettivamente Arturo, Elena e Blu. Hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma una cosa li accende ancora: l’amore per le auto e l’adrenalina. Elena, rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello; assolda Blu, giovane testa calda con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, ex pilota leggendario ritiratosi dopo un tragico incidente, per allenarla. Ognuno di loro ha un motivo per correre più veloce degli altri.

Nel cast anche Giovanna Mezzogiorno e Alberto Naska. La serie è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere; diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci.

Dal 10 febbraio 2026 in streaming su Netflix.

The Artful Dodger 2

Serie comedy avventurosa australiana, co-creata da James McNamara e ispirata ai personaggi di Oliver Twist, vede protagonisti Thomas Brodie-Sangster nel ruolo di Jack Dawkins alias Artful Dodger, David Thewlis in quello di Fagin e Maia Mitchell nei panni di Lady Belle Fox.

Vedremo l’Artful Dodger in guai seri. Ha un appuntamento con il cappio, è braccato dall’ispettore Boxer, il nuovo braccio della legge di Port Victory, e, se dovesse vedere la donna che ama, Lady Belle, finirebbe ucciso. Intanto, Lady Belle è determinata a costruirsi un futuro nel campo della medicina, sfidando le aspettative e mettendosi in pericolo, spinta dall’ambizione e da un amore già appeso a un filo.

Tra le new entry Luke Bracey nel ruolo dell’ispettore Henry Boxer, Jeremy Sims in quello di Zio Dickie e Zac Burgess nei panni di Phineas Golden.

Dal 10 febbraio 2026 su Disney+.

Alex Cross 2

Basata sui personaggi dei romanzi best-seller di James Patterson, e creata dallo showrunner ed executive producer Ben Watkins, torna la serie tv crime thriller Alex Cross, alla seconda stagione.

Ambientata a Washington D.C., segue Alex Cross (sempre interpretato da Aldis Hodge), brillante detective della omicidi e psicologo forense, dotato della particolare capacità di scavare nella mente degli assassini per identificarli e catturarli. Ora lo vedremo sulle tracce di uno spietato giustiziere che dà la caccia a magnati miliardari corrotti.

Tra le new entry nel cast Matthew Lillard, Jeanine Mason e Wes Chatham, accanto ai ritorni di Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd e Johnny Ray Gill.

Dall’11 febbraio 2026 in streaming su Prime Video.

Heated Rivalry

Serie tv canadese tratta dai romanzi di Rachel Reid, Heated Rivalry ha avuto un forte successo di pubblico e il plauso della critica. Già rinnovata per la seconda stagione, la prima arriva finalmente in Italia.

Segue le vicende di due giocatori di hockey rivali, il canadese di origini giapponesi Shane Hollander (interpretato da Hudson Williams), capitano dei Montreal Metros, e il russo Ilya Rozanov (Connor Storrie), capitano dei Boston Raiders. La loro “rivalità accesa” sul ghiaccio nasconde una storia d’amore gay appassionata e segreta.

Dall’hockey sul ghiaccio sullo schermo alle Olimpiadi di Milano-Cortina il passo è breve e… i due attori, Williams e Storrie, sono tra i tedofori dei Giochi olimpici invernali imminenti.

Dal 13 febbraio 2026 su HBO Max.

56 giorni

Dal romanzo di Catherine Ryan Howard alla serie tv di otto episodi tra thriller psicologico e poliziesco, ambientata durante il lockdown. Scritta e prodotta da Lisa Zwerling e Karyn Usher, con la scrittrice irlandese co-produttrice esecutiva, 56 giorni segue Oliver e Ciara, interpretati da Avan Jogia e Dove Cameron.

Dopo essersi incontrati casualmente in un supermercato, si innamorano rapidamente e pericolosamente. Cinquantasei giorni dopo, gli investigatori della omicidi arrivano all’appartamento di Oliver e trovano un corpo non identificato, brutalmente assassinato e intenzionalmente decomposto. Nessuno sapeva che vivevano insieme. L’ha uccisa lui? L’ha ucciso lei? Le indagini di oggi si intrecciano alla traiettoria contorta della relazione tra i due amanti nel passato.

Dal 18 febbraio 2026 in streaming su Prime Video.

Credits: Prime Video 56 giorni

Portobello

Portobello è la nuova serie tv di Marco Bellocchio, tra le più attese di quelle in uscita a febbraio 2026. Già presentata fuori concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia, è composta da sei episodi. Racconta uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani: la vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, la parabola tragica della caduta di un uomo innocente. Lo interpreta Fabrizio Gifuni.

Nel cast anche Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Davide Mancini, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Gianfranco Gallo nel ruolo di Raffaele Cutolo.

Dal 20 febbraio 2026 su HBO Max.

Credits: Anna Camerlin Fabrizio Gifuni in “Portobello”

L’ultima cosa che mi ha detto 2

Torna L’ultima cosa che mi ha detto, con Jennifer Garner nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva.

Basata sul sequel del romanzo di Laura Dave, la seconda stagione di otto episodi rivede nel cast Angourie Rice, David Morse e Nikolaj Coster-Waldau. Tra le new entry Judy Greer e Rita Wilson.

Quando Owen (Coster-Waldau) ricompare dopo cinque anni di latitanza, Hannah (Garner) e la figliastra Bailey (Rice) si ritrovano a lottare contro il tempo per capire come riunire la loro famiglia prima che il passato li raggiunga.

Dal 20 febbraio 2026 su Apple TV.

Credits: Apple

Paradise 2

Arriva la seconda stagione della serie tv thriller post-apocalittica Paradise, creata da Dan Fogelman, che è anche l’executive producer. Sterling K. Brown torna nei panni dell’agente dei servizi segreti Xavier, impegnato a scoprire la verità dietro l’omicidio del presidente degli Stati Uniti.

Nei nuovi 8 episodi, andrà alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico “Giorno”. A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città.

Dal 23 febbraio 2026 su Disney+.

Monarch: Legacy of Monsters 2

Torna la serie tv del Monsterverse con protagonisti Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm.

Nella prima stagione abbiamo visto due fratelli determinati a scoprire il legame della loro famiglia con l’enigmatica organizzazione nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, sulle tracce dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw, in una storia che si svolge negli anni Cinquanta e mezzo secolo più tardi, quando ciò di cui Shaw è a conoscenza mette in pericolo la sopravvivenza stessa di Monarch.

La seconda stagione, composta di 10 episodi, riprenderà con il destino di Monarch, e del mondo intero, in bilico. La saga porterà alla luce segreti sepolti che riuniranno eroi (e villain) sull’Isola del Teschio di Kong e in un nuovo, misterioso villaggio dove un Titano mitico emergerà dal mare.

Dal 27 febbraio 2026 su Apple Tv con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 1º maggio.