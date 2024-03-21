“Spotlight”: da oggi in edicola il nuovo numero di ICON

Vengono dal cinema quattro dei protagonisti delle cinque cover del nuovo numero di ICON. Il primo è il danese Mads Mikkelsen, miglior attore a Cannes nel 2012 e interprete sia di film indipendenti come Un altro giro – vincitore dell’Oscar per il miglior film straniero nel 2021 – sia di blockbuster hollywoodiani come 007-Casino Royale, Doctor Strange, Star Wars e Indiana Jones che ne hanno fatto una star globale. Chi invece ha appena iniziato quella che promette di essere una carriera luminosa è Edouard Philipponnat, giovane attore francese lanciato tra le stelle del grande schermo da un mito vivente come Sir Ridley Scott, che gli ha affidato una parte nel suo Napoleon. A far loro compagnia sulle altre copertine ci sono Simone Baldasseroni, alias Biondo, nato come rapper e rinato come attore che vedremo su Netflix protagonista di Fabbricante di lacrime; Alessio Lapice, attore tra i più noti al pubblico italiano grazie a pellicole come Il primo re di Matteo Rovere, Diabolik dei Manetti Bros e a serie tv come Imma Tataranni, e infine l’artista e modello Charles Matadin ritratto da Mark Saliger.

Tra gli altri contenuti ci saranno le interviste a Luca Bigazzi, direttore della fotografia di registi come Paolo Sorrentino e Kiarostami, richiestissimo in tutto il mondo e detentore del record di David di Donatello vinti e alla star di Hollywood Jeffrey Wright, protagonista e candidato all’Oscar come miglior attore del film American Fiction, a sua volta candidato all’Oscar per il miglior film e vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Si parlerà anche di fotografia, di artisti che giocano con la luce, di cartoni animati giapponesi, di quello che succede ai pezzi rimasti in ombra su Spotify, di scienza applicata all’illuminazione pubblica, e non mancheranno come sempre le rubriche di ICON su musica, food&wine, libri e molto atro ancora.

L’effetto spotlight, tema guida di questo nuovo numero, inteso come scouting, ricerca, attenzione e riflessione verso nuovi codici dell’abbigliamento, del beauty e degli accessori, sarà declinato anche nei servizi bellezza e orologi. Anche la moda seguirà questo fil rouge che verrà interpretato, fra gli altri, dai figli di Rocco Siffredi, Leonardo e Lorenzo Tano.

Questo e tanto altro sul nuovi numero di Icon.

Stay tuned..STAY ICON!