Le flip flop conquistano la città: perché sono le scarpe dell’uomo nell’estate 2026
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Le flip flop conquistano la città: perché sono le scarpe dell’uomo nell’estate 2026

di Giulio Solfrizzi

Il revival degli anni 90 ha riportato in auge le scarpe flip flop, quindi le infradito, sfoggiate in città come nulla fosse. E tutti i brand di lusso hanno ripreso la tendenza: da Gucci ad Armani

Per anni sono rimaste confinate alla spiaggia, alle vacanze e alle giornate trascorse a bordo piscina. Oggi, invece, le flip flop da uomo hanno cambiato completamente status. Vengono sfoggiate senza pudore né vergogna, complici il ritorno dell'estetica anni Novanta e una moda sempre più orientata alla disinvoltura. Proprio così le infradito sono diventate uno degli accessori chiave del guardaroba maschile per l’estate 2026, conquistando anche il contesto urbano. E in pochi l'avrebbero detto. 

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Emporio Armani SS26

Le flip flop piacciono alla moda

Del resto, la direzione era già chiara da qualche stagione. Il lusso ha iniziato a rileggere uno degli oggetti più essenziali dell'estate, trasformandolo in un elemento di stile capace di dialogare con pantaloni sartoriali, completi destrutturati e capi dall'eleganza rilassata. Per il 2026 questa evoluzione raggiunge la piena maturità, perché le flip flop rappresentano una scelta consapevole, perfettamente integrata nel guardaroba maschile.

Poi, a sancirne il definitivo ingresso nell'universo del menswear sono anche le passerelle. Da Gucci a Giorgio Armani, passando per altri protagonisti del lusso internazionale, le infradito vengono reinterpretate attraverso materiali pregiati, linee essenziali e costruzioni raffinate, mantenendo intatta la loro natura minimalista. Pelle, suede, gomma tecnica e dettagli sofisticati sostituiscono l'immagine informale del modello tradizionale, dando vita a una scarpa tanto semplice nella forma quanto ricercata nell'esecuzione.

flip flop Louis Vuitton
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Louis Vuitton SS26

E non è solo una questione di estetica. Il successo delle flip flop riflette un cambiamento più profondo nel modo di vestire maschile. Infatti, negli ultimi anni, il confine tra formale e casual si è progressivamente assottigliato, lasciando spazio a un’inedita fluidità, che ha condotto a contaminazioni e nuove proporzioni. Nel caso specifico delle flip flop, ad esempio, possono accompagnare un paio di pantaloni in lino, un completo morbido o un denim dal taglio rilassato, senza risultare fuori contesto.

Marc Forne
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Marc Forne

Le flip flop e il revival degli anni 90

Anche il revival degli anni Novanta continua a esercitare la sua influenza. La riscoperta del minimalismo di quel decennio, fatto di silhouette pulite, palette neutre e capi essenziali, ha riportato al centro accessori che fino a poco tempo fa sembravano relegati alla sola dimensione funzionale. Non a caso, le flip flop incarnano perfettamente questa estetica neanche tanto rétro, perché attuale dopo il successo della serie tv Love Story e la viralità social di JFK Jr.

D'altronde, le infradito da uomo sono essenziali, prive di sovrastrutture, capaci di aggiungere un senso di leggerezza anche agli outfit più sofisticati. In poche e semplici mosse, sono passate da essere la scarpa delle vacanze a simbolo di un lusso rilassato e decisamente meno ostentato. Una trasformazione che racconta, forse meglio di qualsiasi altra tendenza, la direzione intrapresa dalla moda maschile.

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