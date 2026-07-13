Le flip flop conquistano la città: perché sono le scarpe dell’uomo nell’estate 2026

Per anni sono rimaste confinate alla spiaggia, alle vacanze e alle giornate trascorse a bordo piscina. Oggi, invece, le flip flop da uomo hanno cambiato completamente status. Vengono sfoggiate senza pudore né vergogna, complici il ritorno dell'estetica anni Novanta e una moda sempre più orientata alla disinvoltura. Proprio così le infradito sono diventate uno degli accessori chiave del guardaroba maschile per l’estate 2026, conquistando anche il contesto urbano. E in pochi l'avrebbero detto.

Photo by Matteo Rossetti/Archivio Matteo Rossetti/Mondadori Portfolio via Getty Images Emporio Armani SS26

Le flip flop piacciono alla moda

Del resto, la direzione era già chiara da qualche stagione. Il lusso ha iniziato a rileggere uno degli oggetti più essenziali dell'estate, trasformandolo in un elemento di stile capace di dialogare con pantaloni sartoriali, completi destrutturati e capi dall'eleganza rilassata. Per il 2026 questa evoluzione raggiunge la piena maturità, perché le flip flop rappresentano una scelta consapevole, perfettamente integrata nel guardaroba maschile.

Poi, a sancirne il definitivo ingresso nell'universo del menswear sono anche le passerelle. Da Gucci a Giorgio Armani, passando per altri protagonisti del lusso internazionale, le infradito vengono reinterpretate attraverso materiali pregiati, linee essenziali e costruzioni raffinate, mantenendo intatta la loro natura minimalista. Pelle, suede, gomma tecnica e dettagli sofisticati sostituiscono l'immagine informale del modello tradizionale, dando vita a una scarpa tanto semplice nella forma quanto ricercata nell'esecuzione.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Louis Vuitton SS26

E non è solo una questione di estetica. Il successo delle flip flop riflette un cambiamento più profondo nel modo di vestire maschile. Infatti, negli ultimi anni, il confine tra formale e casual si è progressivamente assottigliato, lasciando spazio a un’inedita fluidità, che ha condotto a contaminazioni e nuove proporzioni. Nel caso specifico delle flip flop, ad esempio, possono accompagnare un paio di pantaloni in lino, un completo morbido o un denim dal taglio rilassato, senza risultare fuori contesto.

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Le flip flop e il revival degli anni 90

Anche il revival degli anni Novanta continua a esercitare la sua influenza. La riscoperta del minimalismo di quel decennio, fatto di silhouette pulite, palette neutre e capi essenziali, ha riportato al centro accessori che fino a poco tempo fa sembravano relegati alla sola dimensione funzionale. Non a caso, le flip flop incarnano perfettamente questa estetica neanche tanto rétro, perché attuale dopo il successo della serie tv Love Story e la viralità social di JFK Jr.

D'altronde, le infradito da uomo sono essenziali, prive di sovrastrutture, capaci di aggiungere un senso di leggerezza anche agli outfit più sofisticati. In poche e semplici mosse, sono passate da essere la scarpa delle vacanze a simbolo di un lusso rilassato e decisamente meno ostentato. Una trasformazione che racconta, forse meglio di qualsiasi altra tendenza, la direzione intrapresa dalla moda maschile.