Jannik Sinner vince Wimbledon 2026: è di nuovo re dopo un match tiratissimo
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Jannik Sinner vince Wimbledon 2026: è di nuovo re dopo un match tiratissimo

di Tommaso Ferretti

Non senza fatica, l’italiano si impone in quattro set su un Alexander Zverev micidiale al servizio. E da domani sarà l’ottantesima settimana sul tetto del mondo

Jannik Sinner torna a fare Jannik Sinner: vince Wimbledon 2026, sconfigge non senza fatica Alexander Zverev e si butta alle spalle le ombre del Roland Garros. Per l’altoatesino campione in carica è il bis a Londra e il primo Slam dell’anno, ma il quinto della carriera. Mai nessun tennista italiano come lui. Da domani conterà l'ottantesima settimana da numero 1 al mondo.

La partita di Sinner contro Alexander Zverev

È di 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, 6-4 il punteggio della finale di Wimbledon 2026, tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros. Una partita tiratissima nei primi set, con il tedesco che sembrava imbattibile nel suo turno di servizio, a suon di ace e sfoderando un dritto granitico. Dopo aver perso il secondo set, è un po' calato.

Jannik Sinner è il decimo giocatore dell’era Open a vincere per due anni consecutivi Wimbledon. Nel gruppetto di tennisti d’élite ci sono nomi come Björn Borg, John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic. Il più recente prima dell’italiano è Carlos Alcaraz, ancora fuori per l’infortunio al polso.

A vedere la finalissima all’England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra c’era il pubblico delle grandi occasioni: da Dustin Hoffman a Nicole Kidman, da Anna Wintour a Jennifer Lopez, da Rami Malek a Tom Hiddleston. Nel royal box il principe William con la moglie Kate e i figli.

Primo set in grande equilibrio, con scambi di potenza, ottime prime di servizio e raro spettacolo. All’ottavo game Sinner ha avuto la possibilità del break, che ha però steccato malamente. Fino al serrato tie-break per cuori forti, vinto da Zverev 9-7 in un’esplosione di gioia. Anche il secondo set si è risolto al tie-break, ma questa volta Jannik ha trovato quattro buone risposte e una maggiore varietà di gioco. Micidiale fino ad allora il tedesco in battuta.

Il primo break della partita, decisivo per Sinner, è arrivato dopo 2 ore e 54 minuti, al terzo set. E ha portato Jannik sul 5-3, potendo servire per il set. Quarto set con copione simile al terzo: al settimo gioco è arrivato il break di Sinner, dopo che Zverev aveva sventato una delle tre palle break subìte con un ottimo serve and volley. E, dopo un penultimo punto lunghissimo da brividi e applausi, Jannik ha messo a segno il dritto vincente che l'ha elevato di nuovo a re di Wimbledon.

Jannik Sinner e Alexander Zverev
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Jannik Sinner e Alexander Zverev

Il ruolino di marcia di Sinner a Wimbledon 2026

Sinner è arrivato a Wimbledon con solo una partita di esibizione sull’erba, per il Giorgio Armani Tennis Classic 2026. Ha preferito dedicarsi al recupero fisico e ai controlli medici dopo lo scioccante ko rimediato al secondo turno del Roland Garros quando, avanti 6-3, 6-2, 5-2 su Juan Manuel Cerúndolo, in pieno controllo e a un game dalla vittoria, è stato sopraffatto da crampi e vomito e da un blackout che l’ha portato alla sconfitta.

Sulla scia dei fantasmi parigini, il percorso nel prestigioso torneo londinese è iniziato sottotono per Sinner e con uno spavento. Al primo turno ha perso il primo set ed è andato sotto di 2 a 1 contro il serbo Miomir Kecmanović, per poi cavarsela in cinque set. Al secondo turno con il portoghese Nuno Borges è stata battaglia ma è tornata la sinfonia dei 3 set vinti a zero.

Ecco il suo percorso verso la ricerca della forma migliore e verso il trionfo di Wimbledon 2026.

Primo turno: Jannik Sinner - Miomir Kecmanović 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3.
Secondo turno: Jannik Sinner - Nuno Borges 7-6, 7-6, 6-4.
Terzo turno: Jannik Sinner - Jenson Brooksby 6-4, 6-3, 6-4.
Ottavi di finale: Jannik Sinner - Shintarō Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3.
Quarti di finale: Jannik Sinner - J.L. Struff 7-5, 7-6, 6-3.
Semifinale: Jannik Sinner - Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4.
Finale: Jannik Sinner - Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.

Jannik Sinner a Wimbledon 2026
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Jannik Sinner a Wimbledon 2026

Le dichiarazioni di Sinner dopo la vittoria

Jannik Sinner, con il trionfo di oggi, vince la sua centesima partita in un torneo del Grande Slam. A fargli i complimenti per primo è stato il suo rivale Alexander Zverev, che ha scherzato sulla loro amicizia: «Jannik, non mi piaci più, mi hai battuto 10 volte di fila», provocando un sorriso collettivo. «Ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore al mondo. È stato bello condividere il Centrale con te. È un onore essere qui».

Il tedesco, da domani numero 2 del ranking Atp, ha giocato un tennis superlativo, come raramente gli abbiamo visto fare. Probabilmente la vittoria del suo primo Slam a Parigi l’ha galvanizzato.

«Complimenti Sacha, so che il tuo altro obiettivo è diventare numero 1 e devo stare attento», ha ribattuto Sinner sorridendo. «Grazie a tutto il mio box, a mia mamma che ho visto che è uscita un paio di volte». Raramente infatti mamma Sinner riesce a sostenere la tensione per un intero match del figlio, che ha proseguito: «È stata una bellissima finale. Si gioca in due. Io e Sacha abbiamo dato tutto. Sono contento della vittoria ma sono anche contento del livello con cui abbiamo giocato».

E ancora: « Non c’è un posto migliore dove giocare a tennis. Si sentono i nervi quando ci si veglia la domenica mattina, perché è una giornata speciale, non sai quando potrai tornare qui. Sono state due settimane bellissime. Il pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare».

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