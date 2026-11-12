Atp Finals 2026 di Torino: le partite, i qualificati, dove vederle

Non ci sarà Jannik Sinner, pronto a rientrare dall’infortunio a fine dicembre per il Six Kings Slam, ma Flavio Cobolli lotterà strenuamente, come ci ha abituato, per tenere alti i colori italiani. E ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sul fronte del doppio, ai loro ultimi match insieme. Le Atp Finals 2026 portano a Torino il grande tennis ed emozioni all’ultimo smash. Tra gli assenti di peso il maestro dei maestri Novak Djokovic, che non è riuscito a qualificarsi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Nitto Atp Finals 2026: chi sono i magnifici otto della Race di Torino, quando si disputano le partite, dove vederle, il tabellone.

Quando e dove si giocano le Atp Finals

Per il sesto anno consecutivo le Atp Finals si giocano sui campi in cemento dell’Inalpi Arena di Torino. Si disputano da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre 2026.

Si affrontano gli otto migliori singolaristi – e doppisti – della Race to Turin, secondo la classifica Atp. In palio il titolo di campione di fine stagione, di “maestro”, oltre a tanti punti e un ricco montepremi. Il sorteggio giovedì 12 novembre, alle 12:45.

Dove vedere le Atp Finals 2026

Le Atp Finals 2026 saranno trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e anche in chiaro su Mediaset. Si potranno vedere anche in streaming su Tennis TV, Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Getty Images Alexander Zverev agli US Open vittorioso contro Ben Shelton, 13 settembre 2026

Cobolli alla sua prima volta tra i maestri

Per Flavio Cobolli è la prima volta tra i magnifici otto del tennis mondiale. Attuale numero 6 al mondo, suo best ranking, la presenza a Torino è il coronamento di un anno speciale. Il ventiquattrenne romano è il quarto italiano ancora in attività a qualificarsi per le Nitto Atp Finals, dopo Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Il 2026 è stato super per Flavio: a marzo ha conquistato un titolo Atp 500 ad Acapulco e a giugno ha raggiunto la sua prima finale in un torneo del Grande Slam, al Roland Garros. Prima di lui, tra i tennisti nati negli anni Duemila, ci erano riusciti solo Alcaraz e Sinner. Anche se a Parigi ha poi perso per mano di Zverev, poco prima aveva dimostrato di poter battere l’attuale numero 1 al mondo, nella semifinale vinta ad aprile a Monaco.

Gli otto tennisti delle Atp Finals 2026 di Torino

Dell’attuale classifica Atp ci sono i tutti i migliori, dal primo al nono: manca solo il nostro Jannik, attuale numero 2 al mondo, a causa dell’infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dalle gare da settimane. Il tedesco Alexander Zverev, alla sua nona partecipazione, arriva a Torino da numero 1.

Ecco gli otto tennisti qualificati, in ordine di piazzamento: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jódar.

A 29 anni Zverev spera di chiudere alla grande una stagione da sogno, segnata dal primo Slam della carriera, al Roland Garros, e dal bis agli US Open. Ovviamente non gli renderà la vita facile Alcaraz, in netta ripresa dopo lo stop per il dolore al polso: ha appena trionfato al Masters 1000 di Parigi contro Shelton.

Sono quattro i giocatori al debutto alle Finals: oltre a Cobolli, Fils, Tiafoe e Jódar, che a vent’anni appena centra un’autentica impresa. È il primo giocatore a qualificarsi per le Finals nell'anno successivo alla partecipazione alle Next Gen Atp Finals dai tempi del connazionale Alcaraz, che ci riuscì nel 2021 e nel 2022 (quest’anno per le Next Gen Atp Finals occhi puntati sul nostro Federico Cinà). È incredibile il percorso del giovane spagnolo se si pensa che un anno fa era ancora uno studente-atleta universitario alla University of Virginia.

22 anni, speranza transalpina, Fils è invece il primo francese a prendere parte alle Finals dal 2016, quando gareggiò Gael Monfils. Oltre a due spagnoli, a Torino in campo anche due americani, Shelton e Tiafoe: è dal 1999 con Pete Sampras che gli Stati Uniti non vincono il titolo.

Una curiosità? L’ultimo mancino a trionfare fu John McEnroe nel 1984. Un altro tabù che proverà a sfatare Shelton.

Getty Images Carlos Alcaraz al Rolex Paris Masters, 8 novembre 2026

I gruppi con i magnifici otto

Quest'anno i due gironi del singolare sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Nel doppio, invece, i gruppi portano i nomi di Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Cobolli è nel gruppo Lendl, insieme ad Alcaraz.

Gruppo John McEnroe

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jódar

Gruppo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Francis Tiafoe

Getty Images Andrea Vavassori e Simone Bolelli agli Internazionali di Roma 2026

Atp Finals di Torino: le 8 coppie del doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ancora loro, sono alla terza partecipazione consecutiva alle Atp Finals e all'ultimo torneo insieme. Semifinalisti del Roland Garros, gli azzurri hanno conquistato tre titoli in questa stagione: a Roma - con quella gioia bellissima ancora negli occhi -, all'Atp 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami. Avranno di fronte un girone impegnativo.

Le altre coppie che battaglieranno a Torino sono i campioni del 2025 Harri Heliovaara e Henry Patten, Christian Harrison e Neal Skupski, Marcel Granollers e Horacio Zeballos alla loro settima partecipazione consecutiva, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Kevin Krawietz e Tim Puetz campioni nel 2024, Theo Arribage e Albano Olivetti.

Ecco i gruppi di doppio.

Gruppo Todd Woodbridge

Heliovvara/Patten

Arevalo/Pavic

Arribage/Olivetti

Luz/Matos

Gruppo Mark Woodforde

Harrison/Skupski

Granollers/Zeballos

Bolelli/Vavassori

Krawietz/Puetz