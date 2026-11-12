Atp Finals 2026 di Torino: le partite, i qualificati, dove vederle
Flavio Cobolli (Getty Images)

Atp Finals 2026 di Torino: le partite, i qualificati, dove vederle

di Tommaso Ferretti

Senza Sinner, spetta a Cobolli scaldare l’arena sabauda. Alla sua prima volta tra i maestri, dovrà vedersela contro Zverev, Alcaraz e altri debuttanti agguerriti

Non ci sarà Jannik Sinner, pronto a rientrare dall’infortunio a fine dicembre per il Six Kings Slam, ma Flavio Cobolli lotterà strenuamente, come ci ha abituato, per tenere alti i colori italiani. E ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sul fronte del doppio, ai loro ultimi match insieme. Le Atp Finals 2026 portano a Torino il grande tennis ed emozioni all’ultimo smash. Tra gli assenti di peso il maestro dei maestri Novak Djokovic, che non è riuscito a qualificarsi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Nitto Atp Finals 2026: chi sono i magnifici otto della Race di Torino, quando si disputano le partite, dove vederle, il tabellone.

Quando e dove si giocano le Atp Finals

Per il sesto anno consecutivo le Atp Finals si giocano sui campi in cemento dell’Inalpi Arena di Torino. Si disputano da domenica 15 novembre a domenica 22 novembre 2026.

Si affrontano gli otto migliori singolaristi – e doppisti – della Race to Turin, secondo la classifica Atp. In palio il titolo di campione di fine stagione, di “maestro”, oltre a tanti punti e un ricco montepremi. Il sorteggio giovedì 12 novembre, alle 12:45.

Dove vedere le Atp Finals 2026

Le Atp Finals 2026 saranno trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e anche in chiaro su Mediaset. Si potranno vedere anche in streaming su Tennis TV, Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Alexander Zverev
Getty Images
Alexander Zverev agli US Open vittorioso contro Ben Shelton, 13 settembre 2026

Cobolli alla sua prima volta tra i maestri

Per Flavio Cobolli è la prima volta tra i magnifici otto del tennis mondiale. Attuale numero 6 al mondo, suo best ranking, la presenza a Torino è il coronamento di un anno speciale. Il ventiquattrenne romano è il quarto italiano ancora in attività a qualificarsi per le Nitto Atp Finals, dopo Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Il 2026 è stato super per Flavio: a marzo ha conquistato un titolo Atp 500 ad Acapulco e a giugno ha raggiunto la sua prima finale in un torneo del Grande Slam, al Roland Garros. Prima di lui, tra i tennisti nati negli anni Duemila, ci erano riusciti solo Alcaraz e Sinner. Anche se a Parigi ha poi perso per mano di Zverev, poco prima aveva dimostrato di poter battere l’attuale numero 1 al mondo, nella semifinale vinta ad aprile a Monaco.

Gli otto tennisti delle Atp Finals 2026 di Torino

Dell’attuale classifica Atp ci sono i tutti i migliori, dal primo al nono: manca solo il nostro Jannik, attuale numero 2 al mondo, a causa dell’infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dalle gare da settimane. Il tedesco Alexander Zverev, alla sua nona partecipazione, arriva a Torino da numero 1.

Ecco gli otto tennisti qualificati, in ordine di piazzamento: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jódar.
A 29 anni Zverev spera di chiudere alla grande una stagione da sogno, segnata dal primo Slam della carriera, al Roland Garros, e dal bis agli US Open. Ovviamente non gli renderà la vita facile Alcaraz, in netta ripresa dopo lo stop per il dolore al polso: ha appena trionfato al Masters 1000 di Parigi contro Shelton.

Sono quattro i giocatori al debutto alle Finals: oltre a Cobolli, Fils, Tiafoe e Jódar, che a vent’anni appena centra un’autentica impresa. È il primo giocatore a qualificarsi per le Finals nell'anno successivo alla partecipazione alle Next Gen Atp Finals dai tempi del connazionale Alcaraz, che ci riuscì nel 2021 e nel 2022 (quest’anno per le Next Gen Atp Finals occhi puntati sul nostro Federico Cinà). È incredibile il percorso del giovane spagnolo se si pensa che un anno fa era ancora uno studente-atleta universitario alla University of Virginia.

22 anni, speranza transalpina, Fils è invece il primo francese a prendere parte alle Finals dal 2016, quando gareggiò Gael Monfils. Oltre a due spagnoli, a Torino in campo anche due americani, Shelton e Tiafoe: è dal 1999 con Pete Sampras che gli Stati Uniti non vincono il titolo.
Una curiosità? L’ultimo mancino a trionfare fu John McEnroe nel 1984. Un altro tabù che proverà a sfatare Shelton.

Carlos Alcaraz
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Carlos Alcaraz al Rolex Paris Masters, 8 novembre 2026

I gruppi con i magnifici otto

Quest'anno i due gironi del singolare sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl. Nel doppio, invece, i gruppi portano i nomi di Todd Woodbridge e Mark Woodforde.
Cobolli è nel gruppo Lendl, insieme ad Alcaraz.

Gruppo John McEnroe
Alexander Zverev
Ben Shelton
Arthur Fils
Rafael Jódar

Gruppo Ivan Lendl
Carlos Alcaraz
Daniil Medvedev
Flavio Cobolli
Francis Tiafoe

Andrea Vavassori e Simone Bolelli
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Andrea Vavassori e Simone Bolelli agli Internazionali di Roma 2026

Atp Finals di Torino: le 8 coppie del doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ancora loro, sono alla terza partecipazione consecutiva alle Atp Finals e all'ultimo torneo insieme. Semifinalisti del Roland Garros, gli azzurri hanno conquistato tre titoli in questa stagione: a Roma - con quella gioia bellissima ancora negli occhi -, all'Atp 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami. Avranno di fronte un girone impegnativo.

Le altre coppie che battaglieranno a Torino sono i campioni del 2025 Harri Heliovaara e Henry Patten, Christian Harrison e Neal Skupski, Marcel Granollers e Horacio Zeballos alla loro settima partecipazione consecutiva, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, Kevin Krawietz e Tim Puetz campioni nel 2024, Theo Arribage e Albano Olivetti.

Ecco i gruppi di doppio.

Gruppo Todd Woodbridge
Heliovvara/Patten
Arevalo/Pavic
Arribage/Olivetti
Luz/Matos

Gruppo Mark Woodforde
Harrison/Skupski
Granollers/Zeballos
Bolelli/Vavassori
Krawietz/Puetz

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