U2, il nuovo album Carnaval de Luz: le collaborazioni e il ritorno dopo nove anni

Il solo annuncio, avvenuto lo scorso settembre con un concerto a sorpresa che ha visto gli U2 tornare ad esibirsi nella scuola di Dublino in cui la loro storia ebbe inizio cinquant’anni fa (la Mount Temple Comprehensive School), ha generato aspettative altissime. Non poteva essere altrimenti: Carnaval de Luz, questo il titolo del nuovo album della band irlandese, che uscirà il 13 novembre, segna la fine di un’attesa lunga nove anni. Un intervallo senza precedenti nella discografia di Bono e soci, tra un disco di inediti e il successivo. Da qualche parte bisognava pur ripartire e gli U2 lo fanno da queste dodici canzoni, tra collaborazioni inattese e una curiosa miscela tra le sonorità rock che da sempre caratterizzano la musica del gruppo e l’immaginario sudamericano con il quale già in passato Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno in qualche modo flirtato.

Foto di: Rich Fury

Il significato del titolo in spagnolo:

Quando gli U2 hanno svelato il titolo dell’album, Carnaval de Luz (letteralmente: “Carnevale di luce”), tra i fan è sorta qualche perplessità. Eppure con il carnevale gli U2 hanno avuto più volte a che fare, in passato. Nel 1998 Bono e Adam Clayton parteciparono alle prove e alle sfilate delle scuole di samba a Rio de Janeiro, mentre nel 2006 l’intera band fu ospite del celebre Carnevale di Salvador de Bahia, salendo sul palco insieme alla popstar brasiliana Ivete Sangalo per suonare Vertigo e duettando pure con l’allora Ministro della Cultura Gilberto Gil su No Woman, No Cry. Il carnevale, però, qui diventa una metafora di resistenza. Il tema che caratterizza le canzoni dell’album è la ricerca di «una gioia ostinata» in tempi oscuri. Da qui l’ambientazione da carnevale, appunto, e molti più testi in spagnolo di quanto ci si aspetterebbe da un gruppo irlandese: «Se il mondo è avvolto dall’oscurità, noi non dobbiamo esserlo», dice Bono.



La band stava per sciogliersi

Foto di Michael Schwartz



Una forma di oscurità, del resto, ha avvolto anche gli U2. È stato bono nel 2023, quando uscì la raccolta Songs of Surrender, a raccontare in un documentario su Disney+ insieme a David Letterman a rivelare di aver pensato di lasciare gli U2 negli anni successivi all’uscita dell’ultimo album di inediti, Songs of Experience del 2017: «Ci siamo chiesti quale fosse il motivo per il quale dovevamo continuare a considerarci in attività. A spingermi ad andare avanti è il desiderio di scrivere la canzone che ancora non abbiamo scritto». Chissà qual è, tra le dodici contenute in Carnaval de Luz (nella versione su Apple Music ci sarà un brano extra, Get Back to Now), anticipato dai singoli Street of Dreams, Silencio e The Greatest Show on Earth (con un videoclip diretto dallo storico collaboratore Anton Corbijn). I brani hanno rappresentato le prime anticipazioni di un album che il chitarrista The Edge definisce «una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra». Bono aggiunge: «Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici». Oltre ai singoli, completano la tracklist Go (Carnaval de Luz), La Reina, The Mirror Maker (Rosalía), Superficiality, If the World Is at War We Better Not Be, Glorify, Midnight Sunshine, Can't Stop Us Now.

Foto di: Rich Fury



Le collaborazioni: da Dolly Parton a Brian Eno

La genesi di Carnaval de Luz è passata anche per una serie di incontri artistici. A partire da quello con il leggendario produttore britannico Brian Eno (l’uomo dietro ai successi di David Bowie, Ultravox, Talking Heads, Roxy Music), che non lavorava con la band da diciassette anni: l’ultima volta che mise mano a un disco degli U2 fu nel 2009 e l’album era No Line on the Horizon. Figura fondamentale nell’evoluzione del suono del quartetto irlandese, Eno ha contribuito a produrre tre brani di Carnaval de Luz: Go (Carnaval de Luz), The Greatest Show on Earth e Can’t Stop Us Now. Più contemporaneo il tocco di Martin Garrix, coinvolto da Bono e soci in Glorify. Non è la prima volta che il rock degli U2 incontra il mondo dell’elettronica: proprio con Garrix all’inizio dell’anno la band aveva inciso il singolo Fireflies. Le altre canzoni sono prodotte da Jacknife Lee. La vera sorpresa però è un’altra: il duetto postumo con l’icona country Dolly Parton. La sua voce compare in Torn: è stata l’ultima registrazione di Parton prima della sua scomparsa, avvenuta lo scorso agosto: «Ha cantato mettendoci tutta se stessa», ha detto Bono.



La canzone dedicata a Rosalía

Un’altra sorpresa, seppur di natura diversa rispetto al duetto con Dolly Parton, è la canzone ispirata e dedicata a Rosalía. Sì, quella Rosalía, la cantante catalana che ha reso il flamenco di nuovo cool contaminandolo con elettronica e pop. Che c’entra Rosalía con gli U2? Nulla. Eppure Bono e soci la stimano tantissimo. Il frontman, in particolar modo, ha ascoltato l’ultimo album della cantautrice, Lux, ed è letteralmente impazzito. Da quella stima è nata The Mirror Maker (Rosalía): «Di solito scriviamo canzoni su persone in prigione o morte. Tipo eroi defunti o pezzi per cercare di tirarne fuori uno dal carcere. Questa volta stiamo semplicemente celebrando un’artista straordinaria». Rosalía, spiazzata dall’omaggio delle icone del rock, ha ringraziato pubblicamente Bono: «Ascoltavo le sue canzoni da bambina, è un grande, una leggenda».

Foto di: Rich Fury



Il ritorno dal vivo: c'è l’Italia

Il concerto dello scorso mese alla Mount Temple Comprehensive School, il luogo dove tutto ebbe inizio, ha fatto partire i festeggiamenti per i cinquant’anni di carriera degli U2. Era proprio il settembre del 1976 quando il batterista Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano sulla bacheca della scuola: «Batterista cerca musicisti per formare una band». L’album Carnaval de Luz farà entrare la festa nel vivo. Ma il culmine sarà raggiunto con il tour mondiale - il primo dopo la residency allo Sphere di Las Vegas del 2023 - che partirà da Città del Messico il 23 febbraio 2027. Farà tappa in Italia a Milano, allo Stadio San Siro, il 5, 6 e 9 luglio. Un ritorno importante: gli U2 mancano dallo stadio milanese dal 2009, quando vi fecero tappa con il tour “U2 360°”, uno degli spettacoli più ambiziosi della loro carriera. La promessa è quella di un’esperienza in cui convivano concerto e rito collettivo: «Un po’ di spettacolo, un po’ di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro».