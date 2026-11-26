Da Brad Pitt spassoso stuntman alla corte di Tarantino & Fincher a Samuel L. Jackson pronto a tutto per prendersi il potere fino al ritorno del maghetto Harry Potter. L'anno chiude in maniera esplosiva. Lo streaming di dicembre 2026 ci regalerà tensione, risate e grandi ritorni: ecco la nostra selezione di serie tv e film da non perdere.

Le serie tv da non perdere in streaming a dicembre 2026

Il capo perfetto

Ricordate il carismatico titolare d’azienda interpretato da Javier Bardem nel film del 2021 Il capo perfetto, vincitore di sei Goya? Ora quel “capo perfetto” ha il volto di Luca Zingaretti e diventa protagonista di una serie tv italiana di 6 episodi, ambientata nella Motor Valley emiliana.

Si chiama Giulio Zagni e da sempre è il sovrano indiscusso e amatissimo della sua fabbrica di volanti e della sua famiglia. Amici, parenti, dipendenti possono andare fuori strada, tanto c’è sempre lui a sistemare le cose, costi quel che costi. Ma quando questo meccanismo perfettamente oliato si inceppa, la vita professionale e famigliare di questo imprenditore modello improvvisamente va fuori controllo.

Roan Johnson è alla regia dei primi 3 episodi, Niccolò Falsetti degli ultimi 3.

Dal 2 dicembre 2026 in streaming su Netflix.

The Devil’s Hour 3

Torna il thriller soprannaturale con protagonista Lucy Chambers (Jessica Raine), ex poliziotta, ex madre, ma in altre vite. In The Devil’s Hour l’esistenza è infatti come un disco graffiato, che continua a ripetersi all'infinito. La maggior parte di noi non ricorda di aver già vissuto la propria esistenza, ma Lucy sì. Ricorda la sua vita come detective, quando non riuscì a impedire una serie di atti terroristici, e la successiva come madre. Ora è rinata ma è tormentata dai ricordi di entrambe le vite. Rammenta anche il serial killer Gideon Shepherd (Peter Capaldi). E non ha altri a cui appellarsi se non lui, il suo vecchio nemico, a cui unirsi per dare la caccia al mostruoso assassino di bambini che le è sfuggito nel corso di diverse esistenze.

La terza stagione è composta da cinque episodi.

Dal 4 dicembre 2026 su Prime Video.

Seveso - Il disastro della diossina

50 anni fa, la più grande catastrofe ambientale italiana. Che ora è raccontata in un’interessante docu serie in 3 episodi, tutti immediatamente disponibili.

Seveso è un paese a pochi chilometri da Milano, in Brianza, uno dei cuori produttivi e industriali del Paese. Il 10 luglio 1976 avviene un grave incidente all’Icmesa, una fabbrica con sede a Meda e di proprietà di una multinazionale svizzera, che produce sostanze chimiche per l’industria cosmetica e farmaceutica. Nonostante i vertici dell’azienda e alcuni politici tentino di insabbiare la verità, minimizzando l’accaduto, nell’aria sono appena stati rilasciati chili di diossina, un veleno all’epoca sconosciuto e impossibile da eliminare. È una sostanza killer silente, infida, cancerogena anche ad anni di distanza, perché si accumula nei corpi degli uomini e degli animali, nell’acqua, nella terra.

Basata sul podcast Seveso – la Chernobyl d’Italia, Seveso - Il disastro della diossina è diretta da Chiara Battistini.

Dal 4 dicembre 2026 su HBO Max.

Only murders in London

Si trasferisce a Londra la sesta stagione di Only Murders in the Building. Riecco Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, l’insolito trio di podcaster investigatori. Questa volta il giallo coinvolge la regina dei podcast true crime, Cinda Canning, interpretata da Tina Fey.

Charles, Oliver e Mabel, lungo 10 episodi, si troveranno ad affrontare il caso più difficile in assoluto, che li spingerà lungo il Tamigi per catturare l’assassino. Nella patria del cozy crime, in mezzo a una nuova schiera di personaggi sospetti ed eccentricamente inglesi, riusciranno a risolvere il mistero senza fare la stessa fine della loro rivale e mentore?

Nel cast anche Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan, Martin Freeman e altre guest star.

Dall’8 dicembre 2026 in streaming su Disney+. I nuovi episodi saranno disponibili ogni martedì, mentre il finale di stagione debutterà il 26 gennaio.

Frisco King

Samuel L. Jackson è pronto a tutto pur di prendersi il potere nella nuova serie tv firmata da Taylor Sheridan. Nei panni di Russell Lee Washington Jr., è un navigato gangster di New Orleans che arriva a Frisco, in Texas, e scopre un paradiso per chi vive di espedienti nascosto dietro la facciata impeccabile della provincia americana. Con un giovane protetto pieno di ambizione, un autista fedele e una rete sempre più ampia di soci eccentrici, Lee trasforma piccoli traffici in un grande business. Ma ogni colpo alza la posta e, man mano che la sua influenza cresce, aumentano anche i rischi...

Nel cast anche Asa Germann nei panni di Teddy, brillante e intraprendente ex studente che diventa il protetto di Lee; Kai Caster è Keith, cortese parcheggiatore texano che entra nella squadra di Lee; Lilah Pate e Savanna Gann sono London e Avery, cheerleader reclutate da Lee, pronte a usare il loro fascino per ottenere ciò che vogliono. Sylvester Stallone è tra i produttori esecutivi e compare in uno speciale cameo.

Dal 18 dicembre 2026 su Paramount+.

Emily in Paris 6

Sesta e ultima stagione per la serie creata da Darren Star, già ideatore di Sex and the City. Lasciata Roma, ora la Emily di Lily Collins vivrà nuove location da sogno, tra la Grecia e il Principato di Monaco, prima del ritorno nella capitale francese. Entrata in una nuova fase di ambizione e romanticismo, si troverà di fronte a scelte decisive che mettono alla prova le sue vere lealtà. Ma quando imprevisti conflitti professionali e relazioni in continua evoluzione la costringono a porsi domande sul suo vero futuro, dovrà fare un'ultima scelta tra la carriera, l'amore e la vita che si è costruita a Parigi.

Nel cast tornano Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park.

Dal 24 dicembre 2026 in streaming su Netflix.

Harry Potter e la pietra filosofale

Debutta a Natale una delle serie tv più attese dell’anno: le avventure del maghetto di Hogwarts abbracciano la serialità. Pronti a un nuovo viaggio in un mondo magico tra mistero e meraviglia?

Nuova serie HBO Original, composta da 8 episodi, Harry Potter e la pietra filosofale è basata sugli amati libri di J.K. Rowling. È scritta e prodotta da Francesca Gardiner (già dietro a His Dark Materials, The Rook e The Man in the High Castle), che è anche showrunner e produttrice esecutiva. Mark Mylod è produttore esecutivo e regista di diverse puntate.

Ora che Daniel Radcliffe, indelebile volto di Harry Potter dei film, è ormai trentasettenne, spetta al dodicenne Dominic McLaughlin raccoglierne l’eredità. Arabella Stanton è Hermione Granger e Alastair Stout è nei panni di Ron Weasley, affiancati da John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost.

Dal 25 dicembre 2026 in streaming su HBO Max.

I film da non perdere in streaming a dicembre 2026

Missione: Salvare il Natale di Adam Shankman

Un film non per cinefili tutti d’un pezzo, ma per chi è alla ricerca di un po’ di leggerezza natalizia e ha nostalgia dei muscoli di… Arnold Schwarzenegger. È lui Babbo Natale. E già questo fa un po’ sorridere. Shankman, specializzato in commedie (da Hairspray - Grasso è bello a Rock of Ages), rilegge in chiave action i classici natalizi.

L’iconico sacco rosso di Santa Claus viene rubato da un elfo ribelle e vendicativo e il Natale è improvvisamente a rischio. Mentre la notte più importante dell’anno si avvicina sempre di più, consulta la sua lista dei bambini cattivi e trova Vance (Alan Ritchson), un ladro, per farsi aiutare a recuperarlo.

Dal 2 dicembre 2026 su Prime Video.

Ray Gunn di Brad Bird

Dal regista di Ratatouille e Gli Incredibili 2, un film d’animazione di avventura e mistero, che ha raccolto ottime recensioni in America.

A Metropia, una città enorme in un futuro alternativo visto dal 1939, l'investigatore privato Raymond Gunn è trascinato in un caso che coinvolge alieni, un omicidio e una star multimediale di nome Venus Nova.

Le voci originali sono super: Sam Rockwell è il detective protagonista, Scarlett Johansson ovviamente la star Venus Nova. E poi ci sono Tom Waits, Matt Berry, Bobby Cannavale, Michelle Rodriguez…

Dal 18 dicembre 2026 in streaming su Netflix.

Le nuove disavventure di Cliff Booth di David Fincher

Altro che il divo interpretato da Leonardo DiCaprio. È della sua controfigura Cliff Booth, un memorabile Brad Pitt da premio Oscar, che subito ci ricordiamo con sorriso divertito ripensando a C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino. Ora il buon Cliff si merita un film tutto suo, sceneggiato da Quentin e diretto da Fincher, che già ha orchestrato Pitt in Fight club: un connubio esplosivo!

Nel 1977, otto anni dopo i fatti già narrati, Hollywood è molto diversa. Non ha più bisogno di uno stuntman specializzato nell'eliminare hippy ma ha sempre i suoi problemi. E Cliff è specializzato in risolvere problemi.

Fidatevi: se non avete ancora visto il film al cinema, Le nuove disavventure di Cliff Booth è la chicca dello streaming di dicembre 2026.

Dal 23 dicembre 2026 su Netflix.

Serpenti di Roberto De Paolis Maino

Per chi l’ha perso al cinema, ecco l’occasione per recuperare uno dei film italiani più interessanti del 2026, che ha avuto la sua anteprima alla Mostra del cinema di Venezia.

Con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Dal regista di Cuori puri, un film tragicomico e kafkiano che affronta il tema della violenza di genere evitando un approccio facile e retorico.

Paolo Marra (Lidi) ha ucciso sua moglie, senza un perché. Divorato dal senso di colpa, decide di costituirsi: vuole pagare, scontare la pena, ridare dignità alla donna che ha ucciso e a sé stesso. Ma per quanto lo desideri, non riesce a farsi arrestare.

La sceneggiatura è di Roberto De Paolis Maino con i fratelli D’Innocenzo.

Dal 30 dicembre 2026 su HBO Max.