Natale con i tuoi… vini e spiriti preferiti

Quando arriva il momento di pensare al brindisi delle feste, è fondamentale avere le idee chiare su gusti degli ospiti. Dai rossi ai bianchi fermi, passando per le bollicine, il Natale è una buona occasione per stappare edizioni limitate e annate memorabili. Stessa cosa per gli spirits, che per le feste sono racchiusi in confezioni speciali. Qui la selezione di Icon dei migliori regali beverage.

Regali beverage per Natale 2023: i migliori vini





1 / 2 Vignaioli Morellino Scansano



2 / 2 Le Morette

A Natale sono tante le iniziative benefiche per aggiungere un senso solidale ai regali. Le Morette aiuta Più di un Sogno, fondazione veronese che sostiene le persone con disabilità e le loro famiglie grazie alla limited edition di Lugana Doc Mandolara con etichetta illustrata da Ale Giorgini, designer vicentino. Anche la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano supporta un progetto solidale. Si tratta de L’Orto Giusto di Orbetello della Cooperativa Beata Veronica, che favorisce l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. A questo progetto è destinato parte del ricavato della vendita dell’edizione limitata del Roggiano Morellino di Scansano Docg.

Natale in rosso





1 / 2 Bertani



2 / 2 Monte del Fra

L’Amarone di Monte del Fra per il Natale 2023 incontra il cioccolato grazie a un cofanetto delle feste. Al suo interno ci sono l’Amarone della Valpolicella Classico DOCG Tenuta Lena di Mezzo e un’elegante tavoletta di cacao Extra Bitter 61% Valrhona, realizzata dalla designer Liudmila Pascurova, in arte Lucrea Chocolate. Dalla Valpolicella arriva Ognisanti di Novare, etichetta di Bertani complessa e longeva, composta al 100% da uve di Corvina, che trascorre 12 mesi in botti di rovere francese.





1 / 2 Maiolica Terre di Chieti



2 / 2 Chateau De Tholomies

Cantina Tollo per Natale propone il Maiolica Igp Terre di Chieti 2021, un sapiente recupero di un vitigno autoctono recentemente riscoperto. Dal colore rosso rubino tenue, rivela note di fragole di bosco macerate e lamponi. Intenso e robusto, Chateau De Tholomies La Chapelle Minervois Liviniere Bio 2017 unisce uve di Syrah, Grenache e Mouvedre dell’area francese di Languedoc Roussilon. Con il suo invecchiamento in barrique di almeno un anno, ha note di vaniglia pepata, marasca, prugne secche e cioccolato.





1 / 2 Kaltern



2 / 2 Tramin

Per un Natale dai sentori dell’Alto Adige il consiglio è di portare a tavola il Pinot Nero Saltner Riserva Doc 2021 di Kaltern. Dal colore rosso rubino e i profumi fruttati di lampone e more, conquista prima il naso e poi il palato. Per restare in regione, ma in bianco, la scelta è il Gewürztraminer Nussbaumer di Tramin. Dai sentori di petali di rosa e fiori bianchi speziati, ha una buona mineralità e un finale persistente.

I bianchi per le feste





1 / 2 Dr. Fischer



2 / 2 Roccafiore

Bockstein Kabinett di Dr. Fischer Hofstätter ha il carattere di un grande Riesling e un ottimo potenziale di invecchiamento. Nasce nella Mosella, la più antica area vitivinicola tedesca ed è un perfetto dono per le feste. Dall’Umbria arriva Fiorfiore, Grechetto di Todi di Roccafiore con 12 mesi di anfora e botti di Slavonia e sei mesi di affinamento in bottiglia. Dal sapore avvolgente e fresco, svela un sorso elegante e minerale con sentori di ananas, mele Golden e fiori gialli.

Regali beverage: le bollicine italiane





1 / 4 Bellussi



2 / 4 Roeno



3 / 4 Frescobaldi



4 / 4 Berlucchi

La box Frescobaldi Leonia Pomino Brut Millesimato Metodo Classico 2018 è un regalo prezioso. In una confezione dorata le bollicine toscane riposano insieme a due calici da degustazione, pronti per tintinnare durante il brindisi di buon Natale. La cappelliera contente tre bottiglie di Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. di Follador Prosecco dal 1769 ha invece uno scopo benefico. Parte del ricavato delle vendite verrà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca contro la sla e il cancro. Il Trento Doc Roeno, 100% Chardonnay, per le feste abbina le sue bollicine al dolce natalizio artigianale Fior d’Albicocca, firmato da Perbellini. Bellussi presenta invece l’annata 2017 del suo Blanc de Noirs, metodo classico che matura per 60 mesi sui lieviti e prosegue l’affinamento in bottiglia per 6 mesi a seguito della sboccatura. Il naso è ricco di note dolci di miele e tostate, mentre al palato è piacevolmente fruttato. Berlucchi propone Franco Ziliani 2008, Franciacorta Riserva di 100% Chardonnay che arriva dal vigneto Arzelle. Un millesimato dalle nuance dorate, con un naso di frutta gialla, arancia candita e un sorso fresco e strutturato, dalla buona sapidità.

Prosecco per Natale





1 / 3 Valdo



2 / 3 Bortomiol



3 / 3 Ruggeri

Tra i regali beverage di Natale, Valdo Spumanti propone Tenuta Pradase Valdobbiadene Docg Brut Metodo Classico, gioiello enologico della cantina composto da uve Glera tonda e lunga e un blend di Bianchetta, Perera e Verdisio. Per Ruggeri il Natale si festeggia con Cartizze Doc, Valdobbiadene Superiore dal perlage fine e persistente, con note floreali e fruttate. Bortomiol celebra le feste con 70th Anniversary, il Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. Extra Brut Millesimato Rive di Col San Martino, edizione limitata di 8000 bottiglie con etichetta in lamina argentata.

I migliori champagne per le feste





1 / 3 Dom Pérignon



2 / 3 Armand De Brignac



3 / 3 Gaston Burtin

Chi preferisce le bollicine francesi potrà regalare “Hommage à Gaston Burtin” Brut, assemblaggio di 39% Pinot Meunier, 24% Pinot Noir e 37% Chardonnay, dal sorso elegante con note di miele e pasticceria. Il Blanc de Noirs Assemblage Number 4 è il dono di Armand de Brignac per gli intenditori di vino francese. Una cuvée ultra prestige in limited edition (sono state prodotte solo 7328 bottiglie) che assembla tre annate d’eccezione (2013, 2014 e 2015) per un sorso intenso e generoso. Con Dom Pérignon si va sempre sul sicuro, specialmente a Natale. Il regalo perfetto per gli intenditori di champagne è il Dom Pérignon Vintage 2004 – Plénitude 2 con i suoi sentori di pompelmo rosa, arancia rossa e fico, e le note emblematiche di cacao, moka, brioche e miele.

Regali beverage di Natale 2023: gli spirits





1 / 2 Brugal



2 / 2 Hampden

Gli intenditori dei distillati di canna da zucchero per Natale apprezzeranno Hampden, il rum ancestrale più ricercato del mondo prodotto in Giamaica. In particolare, l’Hampden Estate OWH 8yo, il mark più leggero della distilleria prodotto a partire dal 2010 dalla famiglia Hussey. Sempre restando nel mondo dei rum, c’è Colección Visionaria Edición 01 Cacao, limited edition di Brugal realizzata con i migliori ingredienti autoctoni della Repubblica Dominicana. Dal colore ambrato, ha note di cioccolata, spezie e agrumi che si bilanciano con vaniglia e caramello.





1 / 3 Italicus



2 / 3 Bitteranza



3 / 3 SVN

Chi si lascia sedurre dai sentori di caffè potrà provare il liquore al caffè di SVN Senses, nato a Trieste e prodotto con Cafe de Mama, monorigine del Rwanda proveniente da una cooperativa femminile. La bottiglia di Italicus farà un figurone sulla tavola delle feste. Nel bicchiere conquisterà ogni ospite con le note del bergamotto di Calabria e il cedro di Sicilia, miscelato in drink creativi come l’Italicus Spritz realizzato con prosecco e olive verdi a decorare. Infine, Bitteranza è il bitter di Franco Cavallero Spiriti che nasce nel locale astigiano del Cicchetto. Infuso con erbe amaricanti, piante aromatiche e frutta, ha un gusto pungente e deciso e un carattere grintoso.

I migliori gin





1 / 4 Beefeater



2 / 4 Malfy



3 / 4 Condesa Gin



4 / 4 Engine

Nel mondo del gin, Beefeater ha lanciato una bottiglia dedicata a Londra con un’edizione limitata personalizzata dall’artista Rachel Joy. Si chiama The Spirit of London e racconta il nuovo modo di vivere la città delle generazioni metropolitane. Le atmosfere mediterranee di Malfy Originale conquistano anche la montagna e rappresentano il regalo perfetto per Natale. Il distillato di ginepro mette anche in palio 80 calendari dell’avvento in limited edition attraverso un concorso sul sito. Per chi ha la passione dei motori e dei distillati, Engine è lo spirito perfetto da trovare sotto l’albero con il suo packaging originale e le note di salvia e limone che ne caratterizzano il sorso e ricordano il terroir dell’Alta Langa. Arriva invece dal Messico Condesa Gin, un London Extra Dry Gin aromatico che viene distillato con palo santo, salvia e gelsomino.





1 / 3 Portofino Dry Gin



2 / 3 Monkey 47



3 / 3 Farmer’s Gin

Per festeggiare con un tocco mediterraneo nel bicchiere la scelta è Portofino Dry Gin, con la sua gift box completa di bottiglia da 500 ml e due tumbler logati con la base turchese, perfetti per realizzare un Gin Tonic con cui accompagnare l’aperitivo. A chi ama le novità farà piacere ricevere in dono Farmer’s Gin, il nuovo progetto sostenibile dei produttori di Michter’s, prodotto in piccoli lotti con cereali non OGM e otto botaniche tra cui citronella, coriandolo, radice di angelica e bocciolo. Monkey 47 presenta infine la sua nuova limited edition Distiller’s Cut 2023, in arrivo dalla Black Forest Distillery con il tocco in più della 48° botanica che ogni anno cambia per dare un nuovo twist al distillato di ginepro. Questa volta è il turno dello sciroppo d’acero di Acer Saccharum della Cosman & Webb Farm che dona al sorso note speziate.

Regali beverage, Grappe e Whisky





1 / 4 Sgrappa



2 / 4 Nardini



3 / 4 Cù Bòcan



4 / 4 Talisker

Anche gli amanti della grappa hanno le loro opzioni per il Natale. Si inizia con il cofanetto in legno con le Grappe Selezionate Bortolo Nardini, al cui interno si trovano 4 bottiglie nel formato 10 cl della massima espressione della distilleria di Bassano del Grappa. Chi al gusto vuole unire anche un’estetica particolare, potrà optare per Sgrappa, la cui bottiglia mostra l’ironico gesto artistico di Maurizio Cattelan, mentre il distillato può essere consumato sia liscio che miscelato in cocktail come l’Espresso (S)martini, esaltato dall’aroma del caffè. Chi vuole fare un regalo all’ambiente potrà scegliere la nuova limited edition Talisker x Parley: Wilder Seas nata dalla collaborazione tra la distilleria di Skye e l’associazione no profit Parley for the Oceans tramite l’impegno a restituire alla natura più di 100milioni di metri quadri di foreste sottomarine. Chi ama osare potrà regalarsi Cù Bòcan, single malt whisky sperimentale prodotto nelle Highlands scozzesi e in particolare Creation #5, affinato in rarissime botti di andino che donano al liquido sentori leggermente affumicati, esotici e particolari sentori di banana arrostita.