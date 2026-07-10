I migliori vini, spirits e prodotti gourmet dell’estate 2026: le novità da provare a luglio

L’estate si degusta lentamente, ma con scelte audaci e di classe. Luglio non è solo il cuore della bella stagione, è il momento migliore per riscrivere la dolce vita italiana. Con calici dai riflessi d’oro, distillati dalle declinazioni impensate e tocchi da chef di alta scuola. Dai nuovi cocktail perfetti per l’aperitivo ai vini bianchi ideali da servire ben freschi, passando per vodka sorprendenti e prodotti gourmet d’eccellenza, ecco le novità food & beverage che meritano un posto sulla tavola quest'estate.

La freschezza è in uno Spritz al limoncello

Credits: Villa Massa Villa Massa Limoncello Spritz

Se lo Spritz è un’istituzione, la sua declinazione al limoncello è il nuovo statement dell’estate. Nel bicchiere profumi di sole e di Tirreno, di limoneti affacciati sul mare e della costa campana. Il Villa Massa Limoncello Spritz interpreta con brio e ricercatezza il drink simbolo degli aperitivi italiani. Per un rito sociale che si riscrive con un sorprendente twist mediterraneo. La materia prima che fa la differenza? I limoni di Sorrento IGP. Danno vita a un liquore fresco e naturalmente agrumato, dalle sfumature lievemente verdognole. Morbido al palato e caratterizzato da una piacevole freschezza agrumata, è un perfect serve dall’anima conviviale, da miscelare con prosecco, ghiaccio e soda. La scelta ideale per chi desidera un’alternativa allo Spritz tradizionale, tra brindisi a bordo piscina e sunset party.

Il bianco dal piglio abruzzese

Credis: Feudo Antico Pecorino Tullum DOCG

Da una parte il mare Adriatico, con il profumo di salsedine, dall’altra l’Appennino centrale con la Majella Madre che sembra vegliare i vigneti. In questo punto di incontro tra terra e sole prende vita la DOCG Tullum, una tra le più piccole ed esclusive d’Italia. Tra le sue referenze, perfetto per rinfrescare con carattere l’estate 2026, c’è il Pecorino Tullum DOCG di Feudo Antico. Vino bianco dal profilo elegante e di grande freschezza, color giallo limone, è espressione del carattere intenso dell’Abruzzo. Medaglia d’oro al Mundus Vini Spring Edition 2024, profuma di frutti e fiori, con note di pesca e lavanda, ed è ideale in abbinamento a crudi di mare, crostacei e piatti estivi di pesce.

Il caviale da viaggio in edizione speciale

Credits: Caviar Giaveri Yacht Master Luxury Selection

La nota di classe per accompagnare aperitivi vista mare e lunghi tramonti sui pontili? La Yacht Master Luxury Selection che Caviar Giaveri ha pensato per l’estate 2026. Un tocco gourmet che ha per protagonista il pregiato caviale Beluga Siberian del brand trevigiano. L’esclusiva selezione si presenta in un cofanetto in edizione speciale, dedicato al mondo della nautica e delle esperienze gastronomiche più raffinate. Comprende anche due tradizionali cucchiaini in madreperla, perfetti per preservare la purezza dell’uovo e le sue sfumature di sapore. Dalla texture vellutata, frutto prezioso e paziente di almeno quindici anni di attesa, questo caviale si distingue per la tonalità grigio-brunastra e per l’eccezionale dimensione delle uova, circa 3 millimetri. L'abbinamento ideale per un calice di champagne millesimato o per una vodka premium servita ghiacciata.

La vodka spicy che sorprende

Credits: Absolut

In vacanza, esplorando nuovi territori del gusto. L’intensità nordica della vodka svedese si fonde all’audacia della salsa Tabasco, in un incontro di ghiaccio e fuoco tutto da scoprire. Una proposta pensata per chi ama i cocktail dal carattere deciso, con un twist spicy che lascia il segno. Nasce dal connubio tra l’Absolut Vodka, distillata ad Åhus, nel sud della Svezia, e l’essenza naturale ottenuta dal mash di peperoncini rossi fermentati e invecchiati usati per la produzione della celebre salsa. Dal profilo morbido ed equilibrato, la release è attraversata da un calore progressivo che si espande con vigore in bocca, sorso dopo sorso, lasciando una scia speziata piacevole e persistente. Perfetta per reinterpretare Bloody Mary, Martini e cocktail estivi dal gusto piccante.

Brindisi dorati a vista mare

Credits: Cantina Tollo Passerina Terre d’Abruzzo Igp

Per un aperitivo di mare o per una cena guardando onde e scogli, tra tartare, ceviche e carpacci, il bicchiere si colma di Passerina Terre d’Abruzzo Igp di Cantina Tollo, storica cooperativa abruzzese. Vino bianco affidabile e profumato, prodotto con sole uve di passerina, brilla di riflessi dorati. Se prima di berlo, al naso, sa di agrumi, fiori di sambuco e pesca, di dolci note di mandorle e camomilla, al palato poi si muove vivace ma solido, tra sensazioni fruttate e spiccata acidità. Il moderato contenuto alcolico è il motivo in più per sceglierlo come compagno ideale delle lunghe serate estive, sorso dopo sorso. Una freschezza leggera che non stanca e prolunga il piacere delle chiacchiere tra amici.