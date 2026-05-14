Dentro la Ginori Terrace, la collaborazione più chic dell’estate 2026

Il lusso contemporaneo passa sempre più dall’esperienza. Non basta la destinazione: conta come ci si sente mentre si viaggia, la luce che entra sul ponte al mattino, il bicchiere in cui viene servito un cocktail al tramonto, i colori che accompagnano una giornata in mare. Da questa idea nasce la nuova collaborazione tra Ginori 1735 e The Ritz-Carlton Yacht Collection, che insieme portano a bordo di Evrima la prima Ginori Terrace sul mare.

Più che un progetto di décor, Ginori 1735 ha trasformato Evrima in una terrazza mediterranea galleggiante. Tre spazi outdoor dello yacht sono stati reinterpretati attraverso tessili custom-made, dettagli scenografici e la collezione Il Viaggio di Nettuno, creando un’atmosfera che richiama Capri, la Costa Azzurra e quell’idea di estate italiana fatta di aperitivi lunghi, sole riflesso sull’acqua e giornate che scorrono lentamente.





Al centro del progetto c’è proprio Il Viaggio di Nettuno, la collezione creata con l’artista britannico Luke Edward Hall, che porta sulle porcellane un universo popolato da creature marine fantastiche, riferimenti mitologici e colori saturi. A bordo di Evrima, il servizio diventa parte della scenografia: piatti, bicchieri e dettagli décor accompagnano cocktail signature, lunch vista oceano e aperitivi al tramonto.

Ogni area della Ginori Terrace ha una propria identità cromatica. Il Pool House sul Deck 5 si muove nelle tonalità Azzurro, con righe sky blue e teal intenso che rivestono lettini, ombrelloni e cuscini. L’effetto è quello di un beach club mediterraneo ultra-raffinato sospeso direttamente sul mare.





Più solare la palette Mandarino scelta per Mistral, il ristorante mediterraneo sul Deck 8. Qui arancio, corallo e rosa cipria accendono lo spazio open-air con un’atmosfera che richiama certe estati italiane anni Settanta reinterpretate in chiave contemporanea. È facile immaginare tavoli pieni di seafood, bicchieri ghiacciati e tramonti che trasformano la luce dell’oceano in parte dell’esperienza.

A poppa dello yacht, il beach club Marina cambia ancora atmosfera grazie alla palette Zafferano: gialli caldi, sfumature ambrate e tessili vibranti accompagnano gli ospiti tra sport acquatici, nuotate in mare aperto e momenti più rilassati durante l’ancoraggio. Qui il confine tra yacht privato e resort di lusso sembra quasi scomparire.





Il progetto include anche una cocktail list craft in edizione limitata ispirata all’heritage italiano di Ginori 1735, mentre una selezione di pezzi della collezione Il Viaggio di Nettuno sarà disponibile per l’acquisto nella boutique di bordo.

Più che una semplice collaborazione, Ginori Terrace racconta un nuovo modo di vivere il mare: sofisticato ma rilassato, curato nei dettagli ma mai rigido, dove il design smette di essere soltanto decorazione e diventa parte integrante del viaggio.