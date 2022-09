ICON e Ginori 1735, un cocktail speciale nel cuore di Milano

Un amore per la bellezza e l’eccellenza quello condiviso da ICON e Ginori 1735, che ieri sera hanno festeggiato insieme con un cocktail esclusivo nella boutique della storica manifattura toscana nel cuore di Brera, a Milano. L’occasione è l’uscita del numero “Back to the Roots” del magazine del Gruppo Mondadori che, tra i protagonisti, presenta Luke Edward Hall, designer inglese con un irriverente senso del romanticismo, che ha firmato la nuova home fragrance collection di Ginori 1735, Profumi Luchino. «Ho sempre amato le fragranze perché sono qualcosa davvero potente. Il profumo giusto può portarti all’istante non solo indietro nel tempo, ma ovunque. È uno strumento che può aiutare a raccontare una storia, a creare un’atmosfera», ci racconta l’artista, special guest dell’evento, a cui ICON dedica una copertina da collezione.

1 / 6 Il designer Luke Edward Hall e Andrea Tenerani, Direttore di ICON 2 / 6 La nuova home fragrance collection di Ginori 1735, Profumi Luchino, e il nuovo numero di ICON 3 / 6 Luke Edward Hall e Paolo Stella 4 / 6 Julian Hargreaves 5 / 6 La collezione Profumi Luchino presentata durante l'evento di ICON e Ginori 1735 6 / 6 Francesca Rocco

All’interno dello spazio, l’atmosfera è quella di una casa accogliente con, al centro, una tavola imbandita in attesa degli ospiti. Tra fiori colorati e giocattoli, ecco le copie del nuovo numero del magazine insieme agli oggetti di porcellana decorati a mano della linea Profumi Luchino, le cinque candele profumate, poi piatti, vasi, svuota tasche, e una scultura porta candela che evoca una testa di Ganimede. Così, gli amici di ICON e Ginori 1735 hanno intrapreso un viaggio sensoriale alla scoperta dei luoghi più amati da Luke Edward Hall – Cotswolds, Marrakech, Rajasthan, Big Sur, Venezia – accompagnati dallo champagne e dalle note del DJ set.