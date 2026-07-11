ICON e Roy Roger’s a Forte dei Marmi per un cocktail estivo

Siamo nel cuore di Forte dei Marmi, da sempre simbolo di un’eleganza autentica e senza tempo. Qui, in una delle vie dedicate allo shopping, tra i bei palazzi ricoperti di bouganville e i parchi, c’è la boutique di Roy Roger’s che ieri sera ha ospitato un cocktail party per celebrare l'estate e il nuovo numero di ICON. Ospiti d’eccezione, Demetra e Bianca, il duo di DJ che ha fatto ballare tutti gli amici del magazine e del brand che si sono ritrovati nel cuore pulsante della Versilia per questo weekend di Luglio.

Nello spazio con soffitti a volta che mostrano affreschi d’epoca, i capi realizzati in Italia di Roy Roger’s hanno catturato subito l’attenzione. Tra questi, una giacca in denim ricamata a mano in India in edizione limitata solo per Forte dei Marmi, ma anche il completo giacca e pantalone in denim cimosato lavorato in Giappone con cuciture tabacco a contrasto. Sorseggiando calici di champagne e degustando i deliziosi sandwich di Bolgheri Green, gli ospiti hanno sfogliato il nuovo ICON 106 con in copertina il tennista italiano Flavio Cobolli, la star dei social Ollie Muhl, il campione olimpico Simone Deromedis, l’artista americano Russ e il modello Paul Boche.

Ecco tutte le foto della serata.

Il duo di DJ Demetra e Bianca

Andrea Tenerani, Direttore di ICON, Niccolò Biondi, CEO Roy Roger's, e Massimo Bertelli

Le DJ Demetra e Bianca

Guido Biondi, Creative Director Roy Roger's, e Andrea Tenerani, Editor in Chief di ICON

Guido Biondi e Massimo Bertelli