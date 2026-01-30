Perché tutti vogliono andare al The ICE di St. Moritz (che inizia oggi)

Ogni inverno St. Moritz, da oltre 160 anni, diventa il centro gravitazionale del lifestyle internazionale, ma c’è un momento preciso in cui tutto converge: The I.C.E. St. Moritz, evento ideato da Marco Makaus nel 2019. Il 30 e il 31 gennaio, il lago ghiacciato più iconico delle Alpi si trasforma in una passerella su cui auto d’epoca, design, heritage e adrenalina si incontrano in uno scenario che non ha attira non solo appassionati di motori. Un rito moderno al quale tutti vogliono partecipare riconoscendo il valore di un momento unico. Perché d’altronde, al The ICE, i motori sono solo una parte della storia. Ciò che davvero conta è l’experience. Essere lì significa assistere a qualcosa di raro e irripetibile, in un luogo che trasforma qualsiasi gesto in spettacolo. Anche senza conoscere un modello o una cilindrata, si percepisce immediatamente che quello che accade sul lago è straordinario: il rumore ovattato sul ghiaccio, le auto che scivolano come sculture in movimento, il pubblico vestito come per una sfilata alpina.



The ICE St. Moritz 2026

The ICE è un evento profondamente visivo, quasi cinematografico. È il punto d’incontro tra sport, moda, design e società, dove si va per guardare, farsi ispirare e sentirsi parte di una comunità internazionale che ama la bellezza prima ancora della performance. Qui non serve essere esperti per capire che si sta assistendo a qualcosa di iconico: basta esserci. Non è una semplice competizione automobilistica. È un evento culturale, estetico e sociale che fonde l’eleganza senza tempo delle grandi maison motoristiche con l’energia pura della velocità su ghiaccio. Tra curve disegnate sulla superficie del lago, riflessi di luce abbagliante e un pubblico internazionale fatto di collezionisti, creativi, imprenditori e insider, St. Moritz diventa il luogo in cui essere, non solo per guardare, ma per farne parte.



Loro Piana per The ICE St. Moritz 2026

Qui il motorsport incontra la moda, il lusso dialoga con la performance e la tradizione alpina si reinventa in chiave contemporanea. È per questo che The ICE attira ogni anno chi cerca esperienze rare, autentiche e irripetibili. Non si tratta solo di velocità, ma di stile, visione e passione: un equilibrio perfetto tra passato e futuro, dove ogni dettaglio è curato quanto un’opera d’arte.

E mentre il mondo guarda al lago ghiacciato, una cosa è certa: The ICE St. Moritz è molto più di un evento. È un rito moderno, e oggi ricomincia, con la partecipazione dei migliori partner sul mercato, dai motori, of course, all’orologeria fino a maison di moda come Loro Piana che consolida il legame profondo e autentico della Maison con il mondo delle auto d’epoca e delle competizioni, aggiungendo un nuovo e capitolo a una storia che è parte integrante del suo patrimonio.

La passione per la guida della Maison ha ispirato la creazione di un’icona intramontabile di Loro Piana: la Roadster Jacket, un’icona Loro Piana, che unisce una ricca tradizione, un savoir-faire impeccabile, un’alta funzionalità e uno stile elegante senza tempo. E che questa edizione di The I.C.E. diventa parte di una capsule dedicata, in Cash Herringbone Coarsehair Storm System, insieme al maglione Roadster half-zip in cashmere con motivo diagonale bicolore, i guanti da guida in pelle plongé e un foulard in cashmere e seta stampato con immagini ispirate al mondo automobilistico. Dress code obbligatorio per poter assister alla celebrazione delle auto più eleganti di tutti i tempi.