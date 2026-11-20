Con l’inverno alle porte, arriva il momento di tirare fuori dall’armadio anche il cappotto caldo. Che sia lungo o corto, aiuta a combattere il freddo. Senza ricorrere al piumino, che sicuramente non è elegante come cappotti, cappottini e cappottoni. Questo indumento, più di altri, conserva il fascino del menswear che comunemente viene detto rétro, ma che mantiene intatta l’essenza della moda maschile. Mai dimenticarselo quando si decide di rinnovare il guardaroba a cavallo tra l’autunno e l’inverno.

6 (+1) cappotti da uomo per l’inverno 2026

Cappotto lungo

Il cappotto lungo è il grande classico dell’eleganza maschile, quello che attraversa le stagioni senza avere realmente bisogno di essere aggiornato. Per l’inverno 2026, Prada lo interpreta in versione doppiopetto e in lana, con una silhouette che recupera il rigore del tailoring senza risultare troppo formale. È il modello da indossare sopra il completo, ma anche con jeans e maglione per un contrasto contemporaneo. Perché, diciamolo, quando il cappotto arriva sotto il ginocchio, anche la camminata assume un certo peso scenografico.

Courtesy of Prada

Cappotto corto

Il cappotto corto è la risposta più dinamica al classico soprabito invernale. Il modello doppiopetto slim fit in misto lana di Boss mantiene l’eleganza della costruzione sartoriale, accorciando però le proporzioni per un risultato più moderno e versatile. Si abbina facilmente a pantaloni sartoriali, denim e persino a sneaker minimaliste. In altre parole: meno ingombro, stesso aplomb.

Courtesy of Boss

Cappotto tecnico

Anche il cappotto tecnico entra ufficialmente nel guardaroba urbano. Il modello in lana di Marc O’Polo combina una vestibilità regolare con un collo alto e un parabrezza rimovibile, aggiungendo una componente funzionale alla silhouette classica. È pensato per affrontare l’inverno in città senza perdere il rigore di un capospalla sartoriale. La soluzione ideale per chi considera il cappotto elegante anche quando deve fare i conti con temperature poco collaborative.

Courtesy of Marc O’Polo

Cappotto beige

Il beige è uno di quei colori che nel guardaroba maschile non hanno bisogno di presentazioni. Dior lo interpreta attraverso un modello classico in twill di cotone beige, impreziosito da un ricamo che introduce un dettaglio più ricercato. La tonalità chiara alleggerisce visivamente il capospalla e si presta a essere indossata con marrone, blu navy, grigio e denim. È il cappotto per chi vuole uscire dal solito nero senza fare necessariamente rivoluzioni cromatiche.

Courtesy of Dior

Cappotto tabacco

Tra le tonalità più interessanti dell’inverno 2026 c’è il tabacco. Caldo, sofisticato e decisamente meno prevedibile del nero. Il cappotto Norma doppiopetto in seta tabacco di Caruso ne valorizza tutta la profondità attraverso una costruzione sartoriale dalle proporzioni classiche. È una nuance che funziona particolarmente bene con beige, crema, panna e diverse gradazioni di marrone. Da portare con un completo, certo, ma anche con pantaloni rilassati e maglieria morbida.

Courtesy of Caruso

Cappotto verdone

Il verde scuro è una delle alternative al nero per chi vuole introdurre un elemento cromatico nel guardaroba senza trasformarlo in una dichiarazione di stile. Il cappotto Maudit di Ecoalf sceglie una tonalità verdone profonda, facile da abbinare e particolarmente adatta alla stagione fredda. È il classico caso in cui basta cambiare colore per dare una nuova personalità a una silhouette già conosciuta. E il risultato è molto più semplice da indossare di quanto sembri.

Courtesy of Ecoalf

Cappotto a stampa check

Il check torna puntualmente a ricordare che il cappotto può essere anche il pezzo espressivo del guardaroba maschile. Fendi lo propone attraverso un modello doppio con pattern a contrasto, dove la tradizione della stampa a quadri incontra un approccio più grafico e contemporaneo. È il capospalla ideale per chi considera il cappotto non soltanto una necessità stagionale, ma un vero elemento di styling.