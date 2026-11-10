Louis Vuitton, Lakers e Rolex: 3 libri da collezione tra moda, sport e design

Moda, sport e orologeria hanno costruito nel tempo un immaginario fatto di protagonisti, oggetti e momenti diventati iconici. A raccontarne l'evoluzione sono anche i libri fotografici, che raccolgono immagini e materiali d'archivio spesso difficili da ritrovare. Dalle sfilate di Louis Vuitton alla storia dei Los Angeles Lakers, fino a cento Rolex straordinari selezionati da John Goldberger, tre volumi da scoprire tra cultura visiva e collezionismo.

Louis Vuitton Menswear CATWALK: il libro che racconta la storia della moda uomo

Oltre 1.200 immagini e più di 50 collezioni per raccontare l'evoluzione del menswear di Louis Vuitton. Pubblicato da Thames & Hudson, Louis Vuitton Menswear CATWALK attraversa quasi tre decenni di storia della maison, dagli esordi di Marc Jacobs nel 1998 fino all'attuale direzione creativa di Pharrell Williams. Nel mezzo, le visioni di Paul Helbers, Kim Jones e Virgil Abloh, che hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra lusso, streetwear e cultura contemporanea. Le fotografie originali delle sfilate documentano silhouette, accessori, dettagli e scenografie, restituendo l'evoluzione di una delle maison più influenti della moda internazionale. Un archivio visivo che attraversa cinque diverse visioni creative e racconta come è cambiato il guardaroba maschile negli ultimi trent'anni. Il volume conta 632 pagine ed è disponibile in inglese e francese.

Lakers. An Official History of the Purple & Gold: la storia dei Los Angeles Lakers in un libro

Diciassette titoli NBA e sette decenni di storia. Lakers. An Official History of the Purple & Gold ripercorre il percorso della franchigia di Los Angeles attraverso fotografie rare, materiali d'archivio, illustrazioni originali e memorabilia. Realizzato in collaborazione con il club, il volume raccoglie immagini di fotografi come Neil Leifer, Andrew D. Bernstein e Walter Iooss Jr. Da Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson a Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, fino a LeBron James e Luka Dončić, il racconto attraversa le diverse generazioni che hanno costruito la leggenda dei Lakers. Non manca uno sguardo sulla dimensione pop della squadra, con i personaggi dello spettacolo che ne hanno accompagnato la storia, da Jack Nicholson a Flea. Perché i Lakers sono molto più di una squadra di basket: sono uno dei simboli della cultura sportiva e dell'identità di Los Angeles.

100 Superlative Rolex Watches: il libro sui Rolex più rari e ricercati

John Goldberger, studioso e collezionista di orologi vintage da oltre 45 anni, firma la nuova edizione di 100 Superlative Rolex Watches, volume pubblicato originariamente nel 2008. Il libro riunisce cento esemplari eccezionali della maison, selezionati attraverso un lungo lavoro di ricerca e in collaborazione con alcuni dei più importanti collezionisti internazionali. Le fotografie mettono in evidenza casse, quadranti e movimenti, mostrando dettagli tecnici ed estetici che spesso sfuggono a un primo sguardo. Una selezione di alcuni tra i Rolex più rari e significativi, raccontati attraverso immagini che restituiscono il fascino dell'orologeria e la storia di uno dei marchi più riconoscibili al mondo. La nuova edizione conta 280 pagine ed è arricchita da immagini e informazioni inedite.