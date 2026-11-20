Gli azzurri del tennis ripartono da Bologna, che già tante gioie ha dato ai ragazzi di capitan Volandri e ai loro tifosi. L’Italia, ormai super potenza della racchetta, insegue la sua quarta insalatiera consecutiva. Non ci sarà Jannik Sinner, ma già l’anno scorso Cobolli & Co. hanno dimostrato di cavarsela da soli.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Finals di Coppa Davis 2026 di Bologna: i convocati italiani per lo storico poker, il programma delle partite, dove vederle in tv.

Dove e quando si giocano le Finals di Coppa Davis 2026

Le Finals di Coppa Davis 2026 si svolgono a Bologna dal 24 al 29 novembre. Sul cemento della BolognaFiere Arena si accende l'atto conclusivo della massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile.

L’Italia, detentrice dell’insalatiera d’argento e Paese ospite della Final 8 per il triennio 2025-2027, ha avuto accesso diretto alla finalissima a otto squadre.

Getty Images for ITF Matteo Berrettini alza la Coppa Davis 2025

Dove vedere la Final 8 di Coppa Davis 2026 in tv

Come l’anno scorso, Fitp e Rai collaborano alla messa in onda delle partite di Coppa Davis. Tutti i match delle Finals di Bologna saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis, il canale tv della Federazione italiana tennis e padel, che detiene i diritti della manifestazione.

In caso di qualificazione dell’Italia, le semifinali e la finale della Nazionale azzurra saranno trasmesse in diretta in chiaro anche su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Quali squadre sfiderà l’Italia e quando

Italia, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Canada, Gran Bretagna, Germania, Austria e Spagna. Sono queste le 8 Nazionali finaliste della Coppa Davis 2026.

Gli azzurri si troveranno di fronte ai quarti la Corea del Sud, guidata dal veterano Kwon Soon-woo, un avversario sulla carta abbordabile. Esordio: mercoledì 25 novembre.

Nel caso di superamento del turno, in semifinale, il 27 novembre, troveremmo la vincente tra Repubblica Ceca e Canada, squadre che si affidano a talenti in ascesa e di spessore, rispettivamente al ventunenne ceco Jakub Menšík e all'ex numero 4 al mondo Félix Auger-Aliassime.

In un’eventuale finale, il 29 novembre, potrebbe incrociare la Spagna di Carlos Alcaraz e Rafael Jódar o la Germania di Alexander Zverev, che potrebbero invece affrontarsi in semifinale.

Getty Images Lorenzo Musetti

Il programma delle Finals di Coppa Davis 2026

Ecco il tabellone delle partite in programma.

Quarti di finale:

martedì 24 novembre 2026, ore 16: Repubblica Ceca - Canada

mercoledì 25 novembre 2026, ore 16: Italia - Corea del Sud

giovedì 26 novembre 2026, ore 10: Gran Bretagna - Germania

giovedì 26 novembre 2026, ore 17: Austria - Spagna

Semifinali:

venerdì 27 novembre 2026, ore 16: vincente tra Italia e Corea del Sud - vincente tra Repubblica Ceca - Canada

sabato 28 novembre 2026, ore 12: vincente tra Gran Bretagna e Germania - vincente tra Austria e Spagna

Finale:

domenica 29 novembre 2026, ore 15: vincente semifinale 1 - vincente semifinale 2

I precedenti tra Italia e Corea del Sud in Coppa Davis

Per la Repubblica di Corea è un risultato storico: è la prima volta che si qualifica alla Final 8 di Coppa Davis. Sulla carta, è l’avversario più morbido in cui imbattersi.

Con l’Italia ha già tre precedenti, tutti a favore degli azzurri. Il primo incrocio risale al 1981, a Sanremo: allora Corrado Barazzutti, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci vinsero per 4-1 nel play-out per evitare la retrocessione nel World Group.

Altra sfida per evitare il World Group nel 1987, con una vittoria più complicata per l’Italia al quinto e decisivo singolare grazie a Paolo Canè, trionfante in tre set.

Il confronto più recente tra Italia e Corea del Sud è del 2020, durante i Qualifiers a Cagliari, con un sonoro 4-0 per merito dei veterani Fabio Fognini e Simone Bolelli e di Gianluca Mager e Stefano Travaglia, al loro esordio in Davis.

Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF Da sinistra: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Filippo Volandri, Jannik Sinner, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego of Italy in posa con il trofeo della Coppa Davis, 26 novembre 2023, Malaga

I convocati italiani per la Coppa Davis 2026

Jannik Sinner, fuori per infortunio al ginocchio, non ci sarà. Ma già l’anno scorso disertò l’appuntamento e il peso del primo della classe ricadde tutto su Flavio Cobolli, che superò alla grande la prova di maturità. Forse proprio dal trionfo in Coppa Davis, da numero 1 italiano, il tennista romano prese consapevolezza del proprio potenziale, scalando poi la classifica Atp. È appena uscito dalle Atp Finals prematuramente, un po' acciaccato nel morale, ma proprio per questo cercherà riscatto.

I convocati di Volandri per Bologna sono Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori (anche lui eliminato dopo due partite alle Atp Finals, ma nel doppio) e, a sorpresa, Matteo Berrettini, grande protagonista delle scorse edizioni. Era stato l'escluso di peso delle prime convocazioni, fatte seguendo l’ordine della classifica Atp. Ma Volandri ha avuto un colpo di reni, chiamandolo al posto dell'altro doppista Simone Bolelli. Da regolamento, il capitano ha tempo fino alle ore 11 di lunedì 23 novembre per sostituire fino a un massimo di tre giocatori.

«Abbiamo la finale di Coppa Davis in casa per la terza volta negli oltre cento anni di storia della nostra federazione, e in più ci presentiamo da detentori del titolo. Non solo, abbiamo vinto le ultime due Coppe del mondo femminili e le ultime tre maschili: credo che sia una situazione più unica che rara», ha detto il presidente Binaghi della Fitp, sottolineando il momento straordinario del tennis italiano. Il quarto successo consecutivo è nel mirino. «Sarebbe un’impresa titanica».