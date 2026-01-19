Con Euphoria 3 tornerà di tendenza la moda street in chiave teen

Il ritorno di Euphoria non è solo una questione televisiva, ma un evento culturale. Ogni nuova stagione della serie targata HBO ha dimostrato di avere un impatto che va ben oltre lo schermo, influenzando linguaggio, estetica e soprattutto moda. Viene da sé che, dopo l’annuncio ufficiale della terza stagione, l’attenzione si è immediatamente spostata su ciò che tornerà a dominare l’immaginario Gen Z: lo streetwear adolescenziale, crudo, immediato e profondamente identitario.

Courtesy of HBO Max Jacob Elordi

Cosa sappiamo su Euphoria 3

Euphoria racconta da sempre la vita di un gruppo di adolescenti alle prese con identità, amore, dipendenze, sesso e salute mentale, attraverso lo sguardo fragile e lucidissimo di Rue Bennett, interpretata da Zendaya. Attorno a lei si muove un cast corale che ha contribuito in modo decisivo al successo e all’impatto culturale della serie. Tra questi, Hunter Schafer (Jules), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi).

Dopo una lunga e complessa attesa, la terza stagione di Euphoria è ufficialmente confermata e rappresenta uno dei ritorni più attesi della serialità contemporanea. HBO ha annunciato che i nuovi episodi debutteranno nell’aprile 2026 negli Stati Uniti, in onda su HBO e sulla piattaforma Max. In Italia, la serie arriverà o in contemporanea o poco dopo, sulla piattaforma HBO Max Italia inaugurata a gennaio 2026. Il lungo intervallo tra la seconda e la terza stagione — quasi quattro anni — è stato determinato da una combinazione di fattori. Ovvero gli scioperi dell’industria audiovisiva, l’agenda sempre più fitta dei protagonisti e una produzione particolarmente ambiziosa. Le riprese sono iniziate all’inizio del 2025 e segnano un ritorno molto atteso, destinato a riaccendere il dibattito culturale, estetico e narrativo che ha sempre accompagnato la serie creata da Sam Levinson.

Courtesy of HBO Max Zendaya

La trama di Euphoria 3

Dal punto di vista narrativo, la terza stagione introdurrà un importante salto temporale, portando i personaggi oltre il periodo del liceo e collocandoli in una fase più adulta della loro vita. Una scelta che riflette sia la crescita degli interpreti sia la volontà di esplorare nuove declinazioni dei temi fondanti della serie: la dipendenza, l’identità, il desiderio, il trauma e la ricerca di stabilità in un mondo che resta instabile. Rue rimarrà il fulcro emotivo della storia, alle prese con le conseguenze delle sue scelte passate che non si esauriscono con la fine dell’adolescenza. Accanto a lei, le traiettorie di Cassie, Nate, Jules, Maddy e Lexi continueranno a intrecciarsi, affrontando dinamiche di potere, relazioni mature, ambizioni professionali e il peso delle responsabilità adulte. Secondo le anticipazioni, il racconto si farà meno legato all’ambiente scolastico e più concentrato sul passaggio all’età adulta, senza rinunciare al tono crudo, emotivamente intenso e visivamente potente che ha reso Euphoria un cult globale.

Perciò, il cast principale tornerà in gran parte al completo, affiancato da nuove aggiunte, segnale di una stagione che punta ad ampliare il proprio universo narrativo. Ma ciò non distoglie dall’assenza di Fezco, dovuta alla scomparsa dell’attore Angus Cloud. Una delle ferite più sentite dai fan che segnerà, inevitabilmente, l’equilibrio emotivo della nuova stagione.

Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO Il cast di “Euphoria 2”

Lo stile della serie tv Euphoria

Negli anni, Euphoria ha saputo mescolare glamour (pur sempre democratico, non hollywoodiano) e realismo, creando un’estetica riconoscibile fatta di contrasti. Accanto a make-up audaci e look più estremi, la serie ha sempre dato spazio a outfit quotidiani: jeans oversize, T-shirt basic, felpe, crop top, sneakers essenziali e dettagli coerenti con l’estetica Y2K. Una moda apparentemente semplice, ma carica di significato, perché racconta fragilità, ribellione e bisogno di appartenenza.

Con la terza stagione alle porte, questo stile è pronto a riaffermarsi come punto di riferimento per i giovanissimi. Sui social è già evidente: il denim torna protagonista, declinato in versioni loose, baggy o destrutturate; le scarpe ginniche restano un must, abbinate a look che sembrano casual ma sono studiati nei minimi dettagli. È una moda che rifiuta l’eccesso di costruzione e punta sull’autenticità, un valore apparentemente chiave per la Gen Z.

Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO Jacob Elordi e Sydney Sweeney

L’influenza di Euphoria sulla moda: street ma in chiave teen

Per questo, si potrebbe già parlare di moda street in chiave teen. Quella che, durante la prima messa in onda della serie tv HBO, avvenuta nel 2019, era associata al massimo della coolness. Ancora non si parlava né di quiet luxury né di eleganza classica rivisitata, perché al centro della scena c’era solo un’idea comoda e disinvolta d’abbigliamento. Ben lontana dai diktat della società, messi in dubbio prima dai Millenials e poi dalla Gen Z tutta.

D’altronde, sarà anche arrivato il momento di mettere in dubbio i canoni estetici e le tendenze degli ultimi anni, che si rifanno ad una tradizione del ben vestire già nota. Si sente il bisogno di novità, di movimenti culturali piuttosto che di “core” e trend volatili. Se la terza stagione di Euphoria farà ciò, allora inizierà definitivamente una nuova era per la moda. E sarà, quindi, necessario cambiare punto di vista. Ancora una volta, per assecondare il pubblico e prevederne le evoluzioni future.