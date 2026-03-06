I film che ogni uomo dovrebbe vedere per capire cos’è lo stile

Cosa accomuna un Patrick Bateman, Tyler Durden e Neo? La risposta è la moda. O meglio, il fatto che questi personaggi siano diventati icone fashion che hanno ispirato persino collezioni di grandi maison. Ma per oggi lasciamo da parte le passerelle per dimostrare che che vere lezioni di stile maschile si sono spesso annidate altrove. Nella psicopatologia ossessiva di un broker di Wall Street, nel caos primitivo di un club clandestino, nella storia di un giornalista in fuga dalla realtà. In altre parole, nel cinema.

Partiamo da un presupposto semplice: alcuni film hanno influenzato la moda come un’onda anomala, capace di propagarsi ben oltre l’uscita in sala e di continuare a muovere immaginari, guardaroba e desideri a distanza di decenni. E non parliamo di bei costumi o di styling riusciti, ma di personaggi che hanno creato archetipi. Uomini nati sullo schermo più di trent’anni fa continuano a dettare legge negli armadi. E non perché indossassero giacche perfette, ma perché quelle giacche erano l’estensione di una personalità feroce, di un’ossessione, di una ribellione che ha creato un’estetica.

Dall’iper-controllo in fil di Scozia di Patrick Bateman all’anarchia stilistica di Tyler Durden, passando per il languido disordine del Dude: questi stili sopravvivono alle mode perché non parlano di vestiti, ma di identità. Questa è una guida ai film che ogni uomo dovrebbe vedere per capire una cosa fondamentale: lo stile non si compra, si costruisce. Pezzo dopo pezzo, scena dopo scena.

Fight Club

Courtesy 20th Century Fox

Non è ironico che Tyler Durden, il personaggio che dichiara guerra al consumo, alle mode e a chi compra cose di cui non ha bisogno, vestiti compresi, finisca in un articolo dedicato allo stile? In realtà no. Perché entra nel discorso moda come personaggio sabotativo. Lui non indossa vestiti, li usa. Ogni capo è uno strumento all’interno di un manifesto anarchico contro il culto della personalità consumistica. La giacca di pelle rossa, le camicie vintage stazzonate, pellicce, gli occhiali da sole a lenti sottili portati anche di notte: ogni elemento è una negazione dell’eleganza pulita e composta. Un’arma sessuale e disturbante brandita contro l’idea di “buon gusto” come forma di controllo sociale. Tutto è eccessivo, esposto, volutamente sbagliato.

Lezione di stile: essere cool senza aderire al consumo è possibile. Anche il caos, se guidato da un’idea, può essere coerente.

Da rubare oggi: giacche statement, mix vintage/nonchalant, rifiuto del “buon gusto” come regola. Non si tratta di essere trasandati, ma di sostituire alle regole del gusto un’etica personale, feroce e riconoscibile.

American Psycho

Courtesy of Lions Gate Films

Se Tyler Durden sabota il sistema dall’esterno, Patrick Bateman lo infetta dall’interno, adottandone ogni regola con una devozione così maniacale da renderle grottesche. Il suo stile è una bellissima prigione di fili di Scozia, bottoni di madreperla e business card a lettering sottilissimo. Bateman è un catalogo ambulante di status symbol, un manichino di lusso la cui anima (o ciò che ne resta) è stata completamente sostituita da una sequenza di routine di bellezza e marchi da recitare. La sua eleganza è matematica, impersonale, minuziosamente clonata dai manuali degli anni ’80. L’abito sartoriale a spalle larghe, la cravatta a righe sottili, il cappotto di cashmere: tutto è perfetto, costoso, e profondamente morto. È l’armatura definitiva del predatore sociale, progettata per dominare attraverso una superiorità estetica incontestabile.

Lezione di stile: Lo stile come forma di potere. L’attenzione maniacale al dettaglio, la conoscenza enciclopedica dei materiali e dei marchi, creano un’aura di autorità inattaccabile. Ma l’estremo opposto dell’anarchia è la patologia: quando l’estetica diventa un fine in sé, smette di essere linguaggio e diventa una gabbia.

Da rubare oggi: La precisione sartoriale (un abito che calzi alla perfezione è sempre una buona scelta); la cura ossessiva degli accessori; una palette controllata come base di potere. Ma con una consapevolezza in più: lo stile funziona solo quando non cancella chi sei. Rubate la grammatica, non la psicosi.

Matrix

(Photo by Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma via Getty Images)

Oggi basta incrociare qualcuno con un cappotto lungo di pelle nera perché il riferimento scatti automatico. “Sembri uscito da Matrix.” Lo dicono anche quelli che il film non l’hanno mai visto. E questo dice molto di quanto quell’immaginario sia penetrato in profondità, fino a diventare linguaggio condiviso, scorciatoia visiva, meme culturale ante litteram. Neo, Trinity e Morpheus indossano uniformi. I look della resistenza. Trench neri lunghissimi, occhiali da sole a specchio anche al chiuso, completi neri e aderenti, combat boots pronti all’azione. La palette è ridotta all’osso, nero su nero, in una sorta di monachesimo urbano che rifiuta ogni orpello decorativo come superfluo, esattamente come rifiuta l’illusione della realtà. All’epoca sembrava fantascienza. Oggi è praticamente lo stile cult di Berlino.

Lezione di stile: Il minimalismo più radicale accostato a materiali o elementi di carattere può essere la massima espressione di potere e identità. Il principio guida è la riduzione all’essenziale: possedere pochi capi, ma iconici, e indossarli con la sicurezza di chi ha svegliato la propria mente. La pillola rossa, ma per il guardaroba.

Da rubare oggi: total black senza compromessi, cappotti lunghi e strutturati, materiali tecnici o pelle, occhiali da sole ad ogni ora del giorno (o della notte).

American Gigolo

Courtesy of Paramount Pictures

Questo è il film che ha insegnato agli uomini a desiderare Armani. Non in senso metaforico: American Gigolo è il momento in cui Giorgio Armani entra ufficialmente nell’immaginario maschile globale, sostituendo le spalle rigide e il power suit anni Settanta con un’eleganza nuova, più morbida, più fisica, più sensuale. Richard Gere indossa qui un’idea di maschile inedita per il cinema mainstream dell’epoca. Quella di un’uomo desiderabile, con uno stile che non deve imporre autorità, bensì generare attrazione.

Lezione di stile: l’eleganza maschile non deve irrigidirsi per essere autorevole. American Gigolo insegna che il potere può essere morbido, che il desiderio passa dal movimento e che un completo funziona davvero quando segue il corpo invece di dominarlo.

Da rubare oggi: Tailoring destrutturato, giacche leggere senza imbottiture, pantaloni dal fit rilassato ma preciso. Camicie fluide, spesso senza cravatta, palette chiare e sofisticate, beige, grigi caldi, blu polverosi.

Natural Born Killers

Courtesy of Warner Bros. Pictures

Dopo il sussurro di seta di Julian Kaye, il tonfo di una mitraglietta e un’ondata di acido sulla TV americana. Mickey e Mallory Knox non hanno stile in senso classico, hanno un look da mugshot elevato a mito pop. È il trionfo del feticcio da discount, del simbolo americano strappato e imbrattato di sangue: tatuaggi tribali fai-da-te, canottiere sfilacciate, jeans attillati, stivali da cowboy e un sorriso da talk show. Incomprensibilmente irresistibili però. Il loro guardaroba è un collage violento di iconografia da strada, carcere e pulp movie, perfettamente in sync con la colonna sonora schizofrenica di Trent Reznor. E in questo caos, Mickey con i suoi crop top, le magliette semitrasparenti, gli occhiali colorati e l’atteggiamento da serpente a sonagli, gioca una partita a sé. Anticipa, in modo distorto e violento, un’idea di mascolinità fluida e disinibita, lontana anni luce dai canoni classici ma proprio per questo tremendamente appealing. Vestono come il telegiornale che li descrive: sensazionalista, volgare, e tremendamente seducente. È lo stile come sintomo di un paese malato, gloriosamente e tossicamente innamorato dei suoi mostri. Un’estetica che anticipa il grunge più estremo e certa moda anti-sistema che tornerà ciclicamente a ogni crisi culturale.

Lezione di stile: l’autenticità, quando è mostruosa, ha un magnetismo innegabile. Il mix & match di riferimenti contrastanti crea una combo potentissima. Il trash può essere cool, ma non è per tutti. Sicurezza sfacciata, perché l’atteggiamento, qui, è tutto.

Da rubare oggi: l’audacia nel mixare stampe e texture contrastanti (animalier con jeans); i tatuaggi come accessorio; il potere di un singolo, semplice capo-base (una canottiera bianca) quando portato con l’arroganza di chi non deve piacere a nessuno.

Léon, Il professionista

Courtesy of Gaumont

Léon si veste come vive: in silenzio. È l’esatto opposto dell’eroe cool, costruito per farsi notare. È invisibile, ma pochi personaggi nell’intera storia del cinema hanno un’aura paragonabile alla sua. Cappotto lungo, maglia essenziale, pantaloni senza firma, e poi quell’accoppiata ormai iconica: occhiali tondi da sole e beanie. Un culto nato solo grazie a lui. Basta quella combo berretto–occhiali per essere catapultati, senza esitazioni, dentro Léon: The Professional, a quasi trent’anni di distanza. Perché quel look è impregnato della natura contraddittoria del personaggio: tenero e spietato, protettivo e letale, malinconico e impenetrabile. Il suo stile è puramente funzionale, privo di qualsiasi desiderio di approvazione o riconoscimento. Ed è proprio qui che nasce la sicurezza assoluta che emana. Léon anticipa di anni il minimalismo urbano e quell’idea di anonimato elegante che oggi associamo a un certo tipo di menswear contemporaneo.

Lezione di stile: anche l’anonimato emana aura. L’importante è sentirsi a proprio agio, anche invisibili, non c’è bisogno d’altro per essere cool.

Da rubare oggi: cappotto oversize, berretto di lana e gli occhiali tondi. Il principio è scegliere capi che siano una seconda pelle pratica, e che raccontino, nell’usura e nella semplicità, una storia.

Il grande Lebowski

Courtesy of Universal Pictures

Ed ecco l’anti-eroe definitivo, il profeta della nonchalance in pantofole. Al Drugo (The Dude) non importa un bel niente, si veste letteralmente senza pensarci: maestro del casualwear per caso, senza nemmeno sapere cosa sia il casualwear. La vestaglia fiorata, le pantofole, i jeans, la maglietta grigia, il cardigan. È un’icona di stile per accidente, per il semplice fatto di rifiutare qualsiasi concetto di “stile” attivamente. Il suo guardaroba è un monumento al comfort, alla pigrizia e a una vaga, ma tenace, integrità. Il suo look comunica una verità esistenziale: che si può essere profondamente, irrevocabilmente se stessi, anche se quel sé è permanentemente intontito da White Russian e dall’odore di lane. È l’antidoto totale all’ansia da performance di un Bateman. Senza mai prendersi sul serio, ha anticipato mezzo guardaroba contemporaneo.

Lezione di stile: c’è poco da dire. La verità è che il vero cool nasce quando smetti di provarci. L’autenticità assoluta, anche nella sua forma più trasandata, ha un charme inimitabile. Lo stile può essere assenza di sforzo, accettazione del proprio essere. A volte, l’atteggiamento più cool è semplicemente non fregarsene.

Da rubare oggi: vestaglia da notte (solo per i più coraggiosi),knit oversize, layering morbido, capi vissuti ma coerenti. Il comfort funziona solo se è una scelta consapevole.

Paura e delirio a Las Vegas

Courtesy of Universal Pictures

Concludiamo nel caos. Se The Dude è rilassato, Raoul Duke è in piena crisi d’astinenza dall’American Dream. Qui lo stile implode definitivamente. Il camice safari pieno di macchie, il casco da aviatore, gli occhiali Aviator, la sigaretta in un porta-sigarette, l’espressione di orrore estatico. È lo stile come documentazione di un delirio. Non c’è coerenza, solo sopravvivenza e un disperato tentativo di mantenere un’aura da “reporter professionista” mentre il mondo (e il suo guardaroba) va a fuoco. È il lato oscuro della controcultura. Eppure, in quel disastro, c’è un’estetica indimenticabile. Perché quando un look è totalmente allineato a una personalità, diventa iconico anche nella sua assurdità.

Lezione di stile: non tutto deve aver senso per essere memorabile. Se la tua voce interiore ti suggerisce un abbinamento azzardato, seguila senza pensarci troppo. Il caos, quando è genuino (o genuinamente finto), ha un suo fascino malsano.

Da rubare oggi: stampe audaci, accessori ironici, pezzi che raccontano una storia. Da usare con autoconsapevolezza, o non funzionano. Il principio è il “gonzo dressing”: vestire non per piacere o status, ma come atto di testimonianza estrema della propria esperienza. Attenzione agli effetti collaterali.