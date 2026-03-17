Giubbotti primaverili uomo 2026: bomber, Harrington o field jacket?

Con l’arrivo della primavera cambia il ritmo del guardaroba maschile. Le giornate si allungano, le temperature diventano imprevedibili, i capispalla devono trovare un equilibrio tra leggerezza e protezione. È proprio in questa fase che entrano in scena i giubbotti primaverili da uomo, capi pensati per accompagnare la mezza stagione senza sacrificare lo stile. E tra le opzioni più interessanti del 2026 emergono tre grandi classici: il bomber, la Harrington e la field jacket. Tre giacche con storie diverse ma unite da una caratteristica comune, essendo nate per uno scopo preciso (militare, sportivo o funzionale), diventando poi dei pilastri della moda maschile.

Giubbotti primaverili uomo 2026

Il bomber: da giacca militare a icona urbana

Il bomber è probabilmente il più riconoscibile tra i giubbotti primaverili da uomo. La sua origine risale alle giacche indossate dai piloti militari nella prima metà del Novecento, pensate per proteggere dal freddo nelle cabine aperte degli aerei. Col tempo, però, questo capo ha lasciato le basi militari per entrare nella cultura pop. Oggi si presenta spesso in versione più leggera: tessuti tecnici sottili, nylon opaco o cotone compatto, colori neutri o tonalità naturali. Il taglio resta quello iconico (quindi corto in vita, con polsini e fondo elasticizzati) ma le proporzioni si fanno leggermente più rilassate.

Louis Vuitton

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Louis Vuitton PE26

Squisitamente sartoriale, ma anche un po’ anni 90, è la versione di Louis Vuitton. Pharrell Williams consiglia di abbinare il capospalla primaverile a camicia e cravatta, entrambe colorate. Un mix inedito che richiama alla mente i dandy contemporanei.

Fendi

Photo by Daniele Venturelli/WireImage Fendi PE26

Da Fendi invece il bomber diventa bicolore e gioca con i contrasti, oltre che con le semitrasparenti. I dettagli sono utility, il fit è morbido, la mise è garantita. Sotto si può anche non indossare nulla, tenendolo chiuso ma sfoggiando il proprio corpo scultoreo.

La Harrington: l’eleganza casual che viene dall’Inghilterra

Se il bomber racconta la storia dell’aviazione e della cultura urbana, la Harrington porta con sé un’eleganza casual tutta britannica. Questa giacca corta con zip frontale, colletto rialzato e spesso una fodera tartan è diventata famosa nel secondo dopoguerra, conquistando attori, musicisti e sottoculture. È una via di mezzo che la rende perfetta per la primavera, quando il clima richiede capi leggeri ma curati. Adesso torna in versioni minimaliste, con tessuti tecnici traspiranti e declinazioni sui toni minimal. Tipo beige, blu navy e verde oliva, tra i colori più diffusi perché si abbinano facilmente con jeans o pantaloni chino.

Ferrari

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Ferrari PE26

Ferrari, ad esempio, punta sulla semplicità del bianco ma lavora il tessuto affinché sia palese il loro interesse per la qualità dell’abbigliamento. E soprattutto per i dettagli che sanno svoltare il look come nient’altro.

Loro Piana



Loro Piana PE26

Loro Piana valorizza il design minimal, spaziando da un colore tenue all’altro. Di fatto, la Harrington è tra i giubbotti primaverili da uomo del 2026 che più piace perché essenziale. Porta con sé un’eleganza incontrovertibile.

Field jacket: la funzionalità trai giubbotti primaverili uomo 2026

Poi, la terza protagonista della stagione è la field jacket. La sua origine è pratica: tasche capienti, tessuti resistenti e una struttura pensata per il movimento. Stiamo parlando di una giacca militare che ha saputo sempre mantenere quell’aura leggermente avventurosa che la distingue dagli altri capispalla. Ma per la primavera 2026 appare alleggerita, grazie a cotoni cerati più sottili e silhouette meno rigide rispetto alle versioni militari originali. Le quattro tasche frontali restano il segno distintivo, insieme ai colori naturali che richiamano il mondo outdoor.

Polo Ralph Lauren



Polo Ralph Lauren

Ne è la conferma questa declinazione di Polo Ralph Lauren da vero aviatore. O, comunque, da americano con grande stile. Ad attirare l’attenzione sono le applicazioni sulla giacca: coloratissime, personali, uniche. Così l’indumento diventa veramente diverso dal solito, strizzando l’occhio alla coolness delle nuove generazioni e alla moda rétro.

Aspesi



Aspesi

Mentre, realizzata in tela di misto cotone Dry Wax con imbottitura in ovatta Thermore e fodera interna in nylon trapuntato con motivo a cipolla e carre in lana a contrasto, la mini field jacket di Aspesi suggerisce che questo modello sa essere anche elegante. È caratterizzato da una chiusura frontale con zip e bottoni a pressione nascosti, oltre che da polsi anch’essi con bottoni a pressione nascosti e da quattro tasche applicate con patta. Viene poi completato dagli alamari sulle spalle, che non sono altro che un tocco chic.