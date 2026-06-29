Chi è Hayao Matsumura, il “nonno” del vintage giapponese amato dalle star

Non è uno chef pluristellato. Non possiede un hotel a cinque stelle. Hayao Matsumura gestisce un minuscolo negozio di abiti usati al sesto piano di un anonimo palazzo di Shibuya. Eppure, da Pharrell Williams a Lady Gaga, da Justin Bieber a Rosalía, passando per ASAP Rocky, The Weeknd e Anya Taylor-Joy, tutti, puntualmente, finiscono da lui.

Cosa rende questo uomo un magnete per i nomi più influenti del pianeta? Non è il lusso sfrenato, ma il suo contrario: l'autenticità più radicale sul fronte fashion e l'accesso a un Giappone segreto che nessuna guida turistica potrà mai mostrarvi. Hayao Matsumura è il vero "re della nightlife di Tokyo", ma anche il "nonno" della moda vintage giapponese, un impresario che da oltre trent'anni vende moda e memorie.

Courtesy Hayao Matsumura

Il "nonno" del vintage giapponese

La sua storia inizia alla fine degli anni Ottanta, quando Matsumura apre il suo primo negozio a Koenji. Oggi, quel piccolo laboratorio si è trasformato in Nude Trump, un'istituzione che ha resistito a mode, crisi e perfino all'ascesa politica di un omonimo sgradito presidente americano. I giapponesi lo chiamano affettuosamente il "nonno" della moda "mishmash" di Tokyo, un pioniere che per primo ha capito che l'abbigliamento usato non era solo una questione di risparmio, ma di narrazione.

Il negozio, aperto nel 1988, è un "caotico ammasso di capi stravaganti" che spazia dall'americana classica (militare, denim, abbigliamento da lavoro) fino a un mix più contemporaneo anni Novanta e Duemila: maglie da gioco, giacche da biker e da corsa, pellami, pantaloni da rider. Capi che sembrano avere una vita alle spalle, scelti non per la loro etichetta, ma perché "funzionano" ancora oggi.

Courtesy Hayao Matsumura

Oltre all'offerta, una delle cose che più affascina è il fatto che il negozio sia una vera e propria giungla. È volutamente disordinato, sopra le righe, kitsch: i capi non sono esposti con delicatezza, ma ammassati, pronti per essere scoperti. Questa cacofonia visiva è la firma di Matsumura, un inno alla personalità e alla ribellione contro il conformismo dilagante.

Accanto a Nude Trump, Matsumura ha aperto Hypnotique, un negozio dedicato al vintage femminile che spazia dagli abiti da sposa ai capi più casual, con una selezione musicale che attraversa hip-hop, techno, house e trap. Attraverso entrambi i locali, l'acquirente è guidato più dalla scena che dal marchio, in un'energia che trasuda il messaggio: "potrei andare dritto da qui a una festa".

L'impero della notte di Hayao Matsumura

Ma Nude Trump è solo la punta dell'iceberg. Matsumura è anche il proprietario di alcuni dei locali notturni più ambiti e sotterranei di Shibuya. Trump Room, il club situato appena un piano sopra il negozio, è un'istituzione per gli hipster della città, un ambiente a due piani con pista da ballo e loung.

E poi c'è Bar Piano, forse la sua creatura più bizzarra: un minuscolo locale nascosto nel caratteristico vicolo dei "Nonbei Yokocho" (letteralmente, il "vicolo degli ubriaconi"), dove si beve in calici e boccali d'epoca circondati da lampadari, quadri ornamentali e… teste di animali impagliate. Al piano terra c'è spazio solo per tre persone, il bancone è ricavato da un pianoforte a coda, e la selezione di drink include Calvados e cocktail a base di frutta fresca.

Courtesy Hayao Matsumura

Perché le celebrities fanno tappa da lui?

Il giro delle celebritis che hanno varcato la soglia del suo impero è ormai una lunga sfilata. Pharrell Williams, Rosalía e Lady Gaga sono descritti come clienti abituali di Nude Trump. Il negozio ha attirato anche star come Kid Cudi, Virgil Abloh, ASAP Rocky e Bella Hadid, Justin e Hailey Bieber, Skepta e tantissimi altri. Ma a forza di essere il punto di riferimento del jet set, Matsumura è diventato lui stesso una celebrity.

La sua figura è diventata essa stessa un "pezzo unico", ambito dalle celebrità tanto quanto i giubbotti di pelle appesi alle pareti del suo negozio. Hayao Matsumura è rimasto un'esperienza fisica in un mondo digitale. Ed è per questo che, finché esisterà il desiderio di scoprire il Giappone più vero, le star continueranno a salire al sesto piano di quel palazzo anonimo di Shibuya.





