F1, orari GP Austria 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming

Il GP d’Austria al Red Bull Ring, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2026, sarà trasmesso in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV, dove vedere la gara e cosa aspettarsi dal weekend.

Lewis Hamilton tenterà di centrare il secondo successo consecutivo ma non sarà per nulla facile contro le Mercedes.

F1 2026: GP Austria, cosa aspettarsi

Il circuito del Red Bull Ring (sede del GP d’Austria, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2026) è un tracciato che privilegia le monoposto più curate sotto il profilo aerodinamico. Pronosticare un vincitore non è semplice visto che nelle ultime quattro edizioni ci sono stati quattro trionfatori diversi, oltretutto con quattro vetture differenti.

Partire bene è importante: dal 1997 a oggi solo David Coulthard nel 2001 è stato capace di salire sul gradino più alto del podio senza scattare dalle prime due file della griglia. Di seguito troverete un video Red Bull con un giro di pista virtuale di Max Verstappen, il calendario del Gran Premio d’Austria, gli orari TV su Sky, Now e TV8 e il nostro pronostico. Senza dimenticare le classifiche dei Mondiali Piloti e Costruttori.

F1 2026: Red Bull Ring, il calendario e gli orari TV su Sky, Now e TV8

Venerdì 26 giugno 2026

13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

17:00-18:00 Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

Sabato 27 giugno 2026

12:30-13:30 Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport F1 e Now)

16:00-17:00 Qualifiche (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:30 su TV8)

Domenica 28 giugno 2026

15:00 Gara (diretta TV su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18:30 su TV8)

F1: i numeri del GP d’Austria

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4.326 m

GIRI: 71

RECORD IN PROVA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) – 1’02”939 – 2020

RECORD IN GARA: Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35) – 1’05”619 – 2020

RECORD DISTANZA: Valtteri Bottas (Mercedes F1 W08) – 1h21’48”523 – 2017

F1 – Il pronostico del GP d’Austria 2026

Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images Lewis Hamilton

1° Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton arriva al Red Bull Ring con un’energia nuova: la vittoria di Barcellona, la prima con la Ferrari, gli ha restituito quella fame che conosciamo bene. L’obiettivo è chiaro: avvicinarsi ancora di più ad Antonelli e tenere aperta la corsa al Mondiale F1 2026.

La costanza non gli manca: quest’anno è sempre stato in “top 6”, segno di una forma smagliante e di una monoposto che gli calza a pennello. Il Gran Premio d’Austria, però, non è mai stato il suo preferito. Qui ha vinto una sola volta e parliamo di dieci anni fa.

Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images Max Verstappen

2° Max Verstappen (Red Bull)

Per Max Verstappen il GP d’Austria è sempre qualcosa di più di una gara: è la casa della Red Bull.

Qui proverà a conquistare il secondo podio stagionale e a dare una scossa a un campionato complicato. Il palmarès su questo tracciato parla per lui: quattro pole position e sei podi totali.

Clive Rose/Getty Images Lando Norris

3° Lando Norris (McLaren)

Lando Norris sta facendo quello che può (due podi) con una McLaren che non domina più come lo scorso anno.

Nel 2025 in Austria ha centrato vittoria e pole ma ripetersi sarà difficile. La sua monoposto non ha più quel margine che le permetteva di giocarsela ovunque e il Red Bull Ring è un tracciato che non perdona.

Jayce Illman/Getty Images Kimi Antonelli

Da tenere d’occhio: Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli, reduce da un GP di Barcellona da dimenticare, dovrà lavorare più del previsto per difendere il primato nel Mondiale F1 2026.

Lo scorso anno, proprio qui, buttò fuori Verstappen. Da allora è cresciuto: il Red Bull Ring può essere il luogo perfetto per dimostrarlo.

Jakub Porzycki/NurPhoto Ferrari

La squadra da seguire: Ferrari

La Ferrari ha ritrovato ambizione e ritmo. Con Hamilton in questa forma puntare al Mondiale Piloti non è più un sogno ma un obiettivo concreto. La monoposto è competitiva e soprattutto permette al sette volte campione del mondo di esprimersi al meglio.

Il Red Bull Ring, però, non è stato sempre terreno fertile per il Cavallino: sei successi totali ma solo uno negli ultimi vent’anni, quello di Leclerc nel 2022. Un motivo in più per provare a riscrivere la storia.

F1 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti

2° Lewis Hamilton (Ferrari) 115 punti

3° George Russell (Mercedes) 106 punti

4° Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti

5° Lando Norris (McLaren) 73 punti

F1 2026 – La classifica del Mondiale Costruttori

1° Mercedes 262 punti

2° Ferrari 190 punti

3° McLaren-Mercedes 141 punti

4° Red Bull-Red Bull Ford 89 punti

5° Alpine-Mercedes 57 punti