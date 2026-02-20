Juventus presenta il 4° kit 2026: tornano le strisce orizzontali

Nel calcio contemporaneo le maglie non sono più soltanto divise: sono posizionamento. Il nuovo 4° kit della Juventus lo dimostra con chiarezza. Nato dalla collaborazione con adidas e dalla direzione creativa di Gianpaolo Sgura, il progetto si muove su un territorio in cui heritage sportivo e linguaggio fashion si sovrappongono.

Le strisce cambiano direzione (e prospettiva)

Il concept si chiama Through the Stripes e parte da un gesto tanto semplice quanto radicale: ruotare le strisce. Restano bianco e nero, ma diventano orizzontali. Una scelta che rimanda alla stagione 1996-97, quando il club sperimentò un pattern simile in un concept mai sceso in campo. Un’idea rimasta nel cassetto per quasi trent’anni che oggi viene recuperata e trasformata in statement visivo.





Non è un’operazione nostalgia. È un modo per riaffermare che l’identità non è mai statica. Le linee sono pulite, le proporzioni calibrate, l’estetica riflette la cifra sofisticata di Studio Sgura: minimalismo, sicurezza, controllo. Il risultato è una maglia che vive tra campo e street, tra performance e guardaroba contemporaneo.

Il debutto ufficiale avverrà il 21 febbraio in occasione di Juventus–Como. E sarà interessante vedere come le strisce orizzontali cambieranno la percezione del corpo in movimento, trasformando la partita in una passerella a cielo aperto.

Il ritorno della manica lunga

Altro dettaglio che parla agli intenditori: la manica lunga. Una silhouette profondamente radicata nella cultura calcistica anni ’90 che torna con attitudine attuale. La costruzione in stile polo e l’utilizzo di cotone premium rendono il capo strutturato ma confortevole, più vicino a un pezzo di design che a una semplice jersey tecnica.

È il tipo di maglia che puoi immaginare sotto un cappotto sartoriale, con denim raw o pantaloni tailoring relaxed. Il calcio, ancora una volta, detta il ritmo al menswear.





Dalla Milano Fashion Week al terreno di gioco

Il 4° kit è anche il punto di arrivo di un percorso iniziato tra Juventus, adidas e Gianpaolo Sgura negli ultimi anni. Dalla mostra “Black & White” alla Milano Fashion Week 2022 allo Zebra Club Event del 2024, la collaborazione ha costruito un dialogo costante tra calcio e cultura visiva.

Quello che cambia ora è il contesto: non più solo gallerie, eventi e capsule lifestyle, ma il campo. È qui che l’estetica incontra la performance e diventa parte della narrazione sportiva.





Oltre il kit

Il progetto si estende a una collezione lifestyle che amplifica il messaggio: la Juventus non è soltanto un club, ma un brand culturale globale. Fotografata attraverso l’obiettivo di Sgura, la campagna trasforma il bianconero in linguaggio visivo contemporaneo.

Il nuovo 4° kit sarà disponibile online e nei punti vendita autorizzati, con debutto in partita il 21 febbraio. Ma, al di là della data, il punto è un altro: quando una maglia riesce a spostare l’equilibrio tra sport e moda, smette di essere solo un kit. Diventa un pezzo di design destinato a restare.