Paris Fashion Week Uomo: i 10 trend che indosseremo tutti nel 2027

Anche la Paris Fashion Week Uomo è giunta al termine, segnando la fine del mese della moda maschile, quando i big brand e quelli indipendenti presentano le proprie collezioni per la stagione che verrà. In questo caso, la primavera estate 2027, disponibile nei negozi dal prossimo anno. E come di consueto, la stampa analizza ciò che osserva in passerella per comprendere come si vestirà l'uomo del futuro. L'abbiamo fatto anche noi, identificando i 10 trend che indosseremo tutti nel 2027, complici le creazioni ammirate proprio alla Paris Fashion Week Uomo.

10 trend menswear direttamente dalla Paris Fashion Week Uomo

Hot pants sempre più hot

Primi fra tutti, gli hot pants per "lui". Se un tempo erano esclusiva delle donne, ora piacciono anche agli uomini, ben consapevoli del cambiamento climatico e del bisogno di restare freschi. Ciò detta l'accorciamento dei bermuda fino a renderli dei pantaloncini sexy e - bisogna ammetterlo - alla moda. Dries Van Noten, ad esempio, ne ha creati di comodi e over, mentre altri hanno preferito spingere l'acceleratore sul fit attillato. Non mancheranno nel guardaroba maschile della primavera estate.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Dries Van Noten SS27

Office Siren

Continuazione logica del trend degli hot pants è l'estetica Office Siren. Ispirata all'estetica corporale anni '90 e primi 2000, unisce la professionalità dell'abbigliamento da ufficio a un fascino misterioso e sensuale, caratterizzato per l'uomo da completi sartoriali formati da bermuda e giacche cropped, camicie strette e un sapiente uso degli accessori estivi, come le infradito. Egonlab docet con la sua collezione primavera estate 2027 alla Paris Fashion Week Uomo.

Photo by Virgil CLAISSE/Gamma-Rapho via Getty Images Egonlab SS27

Scarpe affilate

Da Saint Laurent, invece, sono andate in scena delle scarpe particolarmente affilate. Sono delle stringate effetto vedo-non vedo, che il team design ha esasperato nella lunghezza e nella silhouette geometrica quanto allungata. Così il piede viene mostrato e l'outfit si eleva, per chi è coraggioso nelle scelte stilistiche.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Saint Laurent SS27

Sneakers basse-mania

Poi, Louis Vuitton ha mostrato le nuove sneakers che portano la firma della Maison. Ricordano l'estetica degli skater e piacciono perché basse, ma non troppo. Comode, semplici, sportive il giusto: accompagnano ogni look pensato da Pharrell, direttore creativo della casa di moda, e sostituiscono di diritto le calzature. Viene da dire che le sneakers basse saranno la mania di noi tutti.

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Louis Vuitton SS27

Giacca ultra-leggera

Da Dior, invece, Jonathan Anderson rivede la composizione e le caratteristiche dei classici del guardaroba. Il risultato? Una giacca ultra-leggera, fatta di un tessuto che in apparenza ha tutte le caratteristiche della carta velina, ma in realtà è un indumento a tutti gli effetti. A conferma che la Paris Fashion Week Uomo sta cambiando le regole del menswear.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Dior SS27

Fit cropped

Se da un lato si alleggerisce, dall'altro si rimpicciolisce. Ami Paris, infatti, ha optato per dei fit vagamente ed elegantemente cropped. La camicia, ad esempio, si indossa attillata e spunta sempre fuori dal maglioncino, ma mostra un filo di pelle. È la nuova sensualità dell'uomo contemporaneo, affatto intimorito dalla possibilità di mostrarsi. Anche poco.

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Ami Paris SS27

Rétro-chic

Amiri, diversamente, valorizza lo stile rétro-chic. Guardando la collezione primavera estate 2027 presentata alla Paris Fashion Week, sembra di essere su un altro pianeta. Rétro-chic, appunto. Perché gli anni '60 e '70 rivivono tra stampe animalier, tagli morbidi e colori alternativi spalmati su materiali liquidi. È il bello della moda di molto, ma molto, tempo fa.

Photo by Kristy Sparow/Getty Images Amiri SS27

Nudità

Viste le temperature sempre più alte, Willy Chavarria propone di togliere magliette e canotte, mostrando il petto nudo per combattere il caldo estremo. È, forse, tra le proposte più pratiche di questa stagione modaiola. D'altronde, non si può trovare refrigerio solo scoprendo le gambe o le braccia, ma anche denudandosi con garbo in altri punti.

Photo by Dominique Maitre/WWD via Getty Images Willy Chavarria SS27

Total leather

Eppure, c'è chi, come Ernest W. Baker, propone look total leather che sembrano perfetti per la bella stagione. Specialmente per la primavera. Una camicia di pelle nera en pendant con una salopette e, poi, delle scarpe taglienti costituiscono la mise ideale per colore che vogliono avere stile a ogni costo.

Photo by Julien M. Hekimian/Getty Images Ernest W. Baker SS27

Tank top, sempre

Vetements conferma, inoltre, il trend del tank top. Non può mai mancare in passerella e, non a caso, un modello lo sfoggia sotto un abito elegante. Piace l'idea della canotta che sdrammatizza l'insieme, mentre strizza l'occhiolino alla sexiness maschile. Più che una tendenza, ormai è una costante.