Capelli uomo SS27: tutti i trend dalle sfilate di Milano Moda Uomo

Dalle sfilate di Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2027 il messaggio è chiaro: i capelli uomo SS27 diventano il centro espressivo del look, oscillando tra naturalezza assoluta e costruzione tailor made. Dopo stagioni dominate da geometrie nette e grooming letteralmente scolpito, il focus si sposta verso una bellezza più fluida, personale e, soprattutto, meno prevedibile. Vediamo insieme come.

Texture naturali: il ritorno dell’effetto effortless

La tendenza più forte è la celebrazione della texture naturale con onde morbide, ricci leggeri e hair look spontanei che definiscono una nuova idea di styling molto libero, a partire dalle lunghezze che sfiorano la fronte, si aprono ai lati del volto o cadono con apparente casualità. Il concetto chiave è effortless: una semplicità solo apparente, che nasconde un lavoro preciso – fatto in salone ovvero nel backstage – su proporzioni, leggerezza e movimento.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

Soft curl: il riccio torna protagonista nei capelli uomo SS27

Tra le interpretazioni più interessanti spicca il ritorno del soft curl. Non il riccio definito e scolpito, ma una versione più morbida, vissuta e dinamica. I ricci incorniciano il volto e ne ammorbidiscono i lineamenti soprattutto quando sono accompagnati da un taglio più lungo o medio, il vero protagonista della stagione.

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Capelli uomo SS27: Wet look leggero

Accanto alla naturalezza trova spazio una versione più sofisticata dello styling, il wet look, reinterpretato in chiave soft. I capelli sono pettinati all’indietro o lateralmente in modo compatto ma non rigido, e brillante nel finish.

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Il messy controllato: imperfezione studiata

Un altro filone centrale è quello del “disordine controllato”. I capelli sono lasciati liberi di muoversi, ma sempre all’interno di una struttura leggera che viene “fissata” con spray texturizzanti, finish opachi e asciugature naturali al posto dei più classici gel e cere pesanti. Il risultato è un volume morbido, spesso leggermente spettinato, ma sempre costruito con precisione.

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Sleek look: il rigore del gel e la precisione grafica

Accanto alla libertà della texture naturale, lo sleek look si conferma una delle macro-tendenze più forti della stagione, declinato in versioni più rigorose e strutturate. Più che tendenza, possiamo definirlo un vero e proprio evergreen. La versione più cool?Quella vista sulle passerelle di Armani. Qui i capelli sono tirati all’indietro e fissati con pomate a forte tenuta, fino a ottenere superfici iper-lucide e perfettamente aderenti. Il volume viene annullato per esaltare la struttura del volto e la pulizia delle linee. Completa il quadro il ciuffo vintage modellato con onde ispirate agli anni Cinquanta.

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Bedhead e spiky: il caos costruito

Tra naturalezza e controllo si colloca una terza via che è quella dell’effetto bedhead e le varianti spiky. Qui il capello appare volutamente disordinato, mentre cere opache e paste modellanti sono utilizzate per separare le ciocche, creare direzioni differenti e costruire texture tridimensionali. Le punte vengono spesso orientate verso l’alto o in diagonale, generando un effetto finto-trasandato.

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Capelli uomo SS27: due direzioni opposte, una stessa idea di libertà

La SS27 si definisce così attraverso un dualismo netto: da un lato la libertà assoluta delle texture naturali, dall’altro la precisione grafica degli styling strutturati. Eppure, in entrambi i casi, il messaggio è condiviso. Il capello maschile non è più un dettaglio secondario, ma un elemento centrale dell’identità che sfila in passerella. Che sia lucido, mosso, riccio o scolpito, diventa lo strumento attraverso cui esprimere una nuova idea di eleganza: più autentica, più personale e sempre cool.