Pitti Uomo 106: i migliori accessori presentati a Firenze

Uniscono stile e funzionalità gli accessori presentati a Pitti Uomo 106 che, dall’11 al 14 giugno porta a Firenze tutte le ultime novità della moda maschile. Mocassini e sneaker, zaini multitasking, occhiali da sole e orologi diventano gli elementi chiave del guardaroba contemporaneo e donano personalità a ogni look. Ci sono pezzi limited edition caratterizzati da lavorazioni preziose e dettagli nascosti che celebrano l’artigianalità. La ricerca, invece, si concentra sulla sostenibilità, così nascono materiali eco-friendly ottenuti dal recupero dallo scarto alimentare. E poi via libera a colori accesi, loghi a contrasto e materiali high tech, che dall’outdoor arrivano nelle metropoli. Ecco tutte le novità della prossima estate.

Gli accessori più belli della prossima estate



In occasione della kermesse fiorentina, Garmont presenta la sneaker 9.81 Urban Engage, pensata per un utilizzo lifestyle e streetwear ma dall’estetica outdoor. La tomaia è in mesh ingegnerizzato che protegge il piede. La performance, invece, è opera del battistrada esclusivo Vibram Durmast che garantisce un grip eccellente su tutte le superfici urbane.



Piquadro collabora con Maserati per creare uno zaino e due trolley in edizione limitata e numerata che sintetizzano alla perfezione i valori di eleganza e performance, fondanti per le due aziende. Realizzato in un pellame dalla grana evidente e dalla mano morbida, lo zaino Piquadro-Maserati ha volumi compatti ma molto capienti, leggero e funzionale.



Dalla collaborazione tra Scarosso, brand Made in Italy di calzature di lusso, e Brooks Brothers, iconico brand di moda americano, nasce una capsule che unisce un’estetica preppy all’eccellente artigianalità italiana. Quattro i nuovi modelli, tra cui la classica Penny Loafer in una elegante tonalità burgundy con suola in pelle, perfetta da indossare con completi sartoriali sia per completare look casual.



Sul palcoscenico di Pitti Uomo 106 Valsport porta il nuovo progetto Recycle, raccontato dal modello Magic. Perfetta fusione tra innovazione, design e sostenibilità, questa sneaker della collezione Primavera/Estate 2025 del marchio veneto è leggera e destrutturata. Realizzata con nuovi materiali eco-friendly, garantendo un comfort eccezionale.



L’arte sartoriale incontra il mondo dell’orologeria. Gabriele Pasini lancia in anteprima assoluta a Firenze il nuovo orologio realizzato in collaborazione con Locman. In total black con dettagli color argento, si distingue per le linee eleganti, pulite ed essenziali. Ha un quadrante ampio e una cassa piatta in acciaio, e si presenta con un cinturino in tessuto.



Cuoio di Toscana è protagonista del salone toscano con l’installazione Infinity Mirror, dedicata alla special edition argentata dell’iconico mocassino caratterizzato dalla Green Sole, manifesto dei valori sostenibili del Consorzio. Recuperando la materia prima dallo scarto alimentare il marchio riesce a reintrodurla nel mercato, dopo una lavorazione della concia vegetale in vasca.



La collezione SUN68 footwear riprende le strutture e le suole della FW24, ora rivestite con materiali estivi come canvas e mesh, che mantengono il piede fresco anche nelle giornate più calde. Il focus della collezione uomo è la Jupiter Knit, un modello più sportivo con suola in phylon ammortizzata nella parte posteriore e una calzata confortevole.



Campomaggi lancia la nuova linea Outdoor: una nuova serie di zaini, marsupi e borse che combinano la leggerezza del nylon con la bellezza della pelle concia vegetale. Proposto in camouflage e verde militare, questo zaino capiente e funzionale è l’accessorio perfetto per gli amanti della natura e gli appassionati di escursioni.



Superga ritorna dopo quattro anni a Pitti Immagine Uomo con un’esposizione per celebrare i cent’anni della sua icona 2750. Nel 1925 divenne la prima scarpa da tennis al mondo con suola in gomma naturale vulcanizzata e oggi continua a evolversi con nuovi colori e materiali. Classico senza tempo, rimane un accessorio intramontabile nel guardaroba contemporaneo.



TBD Eyewear presenta il nuovo modello Ivy, con una montatura arrotondata dall’estetica vintage e dettagli meticolosamente lavorati. A sottolineare l’attenzione del marchio allo stile ma anche al comfort è l’incorporazione di bracci metallici per i naselli che arantiscono una vestibilità personalizzata. Questo modello è proposto nella nuova combinazione di colore Avana Maculata | Tabacco dal fascino senza tempo.