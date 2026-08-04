Come scegliere lo zaino da uomo perfetto per l’estate

Con l'arrivo della bella stagione, anche gli accessori cambiano. Le borse in pelle strutturate lasciano spazio a soluzioni più leggere, mentre lo zaino da uomo torna a essere uno dei protagonisti del guardaroba estivo (qui, ad esempio, alcune idee di look). Versatile, pratico, sempre più ricercato dal punto di vista estetico. Praticamente l’accessorio ideale per affrontare una giornata in città, un weekend fuori porta o una vacanza. Senza, mai, rinunciare allo stile. Ma come scegliere il modello giusto?

Courtesy of Gucci Sinner con uno zaino Gucci

Quale zaino da uomo scegliere in estate

Lo zaino perfetto è quello che riesce ad adattarsi a contesti diversi. I modelli più contemporanei possono essere indossati con jeans e T-shirt, ma anche con pantaloni sartoriali, camicia in lino o blazer destrutturato. A conferma che, proprio questo accessorio, abbia ormai superato il suo ruolo puramente sportivo. E scegliere uno zaino da uomo ben progettato significa investire in un accessorio destinato a durare nel tempo. Capace di accompagnare gli spostamenti quotidiani e i viaggi estivi.

Materiali leggeri e resistenti

Quando si sceglie, il primo elemento da considerare è il materiale. Durante l'estate è preferibile optare per tessuti tecnici, nylon, canvas di cotone o materiali riciclati. Perché garantiscono leggerezza, resistenza e una maggiore praticità rispetto alla pelle tradizionale. Sempre più brand propongono inoltre materiali idrorepellenti, per affrontare piogge improvvise o giornate al mare.

La dimensione giusta

Poi, uno zaino da uomo troppo grande rischia di risultare ingombrante. Mentre uno troppo piccolo potrebbe non soddisfare le esigenze quotidiane. Per la città, una capacità compresa tra i 15 e i 20 litri è generalmente sufficiente per trasportare laptop, borraccia, libri e oggetti personali. Per viaggi brevi o weekend, invece, è preferibile orientarsi verso modelli da 20-30 litri.

Photo by Pietro D'Aprano/Getty Images Prada SS26

Comfort in primis

Uno zaino estivo deve essere comodo anche quando viene indossato per molte ore. Spallacci imbottiti, schienale traspirante e peso contenuto sono caratteristiche fondamentali. Soprattutto durante le giornate più calde. Infatti, una buona distribuzione del peso riduce l'affaticamento e rende lo zaino da uomo piacevole da utilizzare. Specialmente negli spostamenti a piedi o in bicicletta.

Design essenziale

Negli ultimi anni lo zaino è diventato un vero accessorio di stile. Le linee minimaliste continuano a dominare le collezioni, con modelli caratterizzati da silhouette pulite, poche cuciture a vista e dettagli discreti. Il nero resta una scelta senza tempo. Ma durante l'estate acquistano progressivamente spazio tonalità come sabbia, beige, verde oliva, grigio chiaro, blu navy. Facili da abbinare sia a look casual sia a outfit più raffinati.

Tasche intelligenti

Non solo, uno degli aspetti più importanti riguarda la funzionalità. Tasche interne dedicate a computer e tablet, scomparti per documenti, zip nascoste e vani per borraccia permettono di organizzare meglio gli oggetti. E rendono lo zaino da uomo sempre più pratico nella vita quotidiana. Chi viaggia spesso può inoltre privilegiare modelli dotati di fascia posteriore per il trolley e tasche ad accesso rapido per passaporto e smartphone. Ribadendo che, sì, lo zaino da uomo esiste e va valorizzato.