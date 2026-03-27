Come vestirsi in ufficio nel 2026 per non scegliere sempre gli stessi look

Vestirsi in ufficio nel 2026 è diverso. O, meglio, richiede un’attitudine nuova, pronta al cambiamento e soprattutto ad adattare le proprie idee sia alle tendenze contemporanee sia alle necessità del presente. I completi giacca e pantaloni in stile vecchia Wall Street non sono, dunque, l’unica opzione possibile e immaginabile quando si pensa a cosa indossare per andare a lavoro. Che sia in un classico ufficio all’italiana o un luogo più creativo. Ecco perché abbiamo riguardato le sfilate uomo per selezionare 6 look che si possono indossare tutto l’anno, senza distinzioni tra le stagioni. Con consigli di stile (e styling) annessi.

6 look da ufficio che ti svolteranno le giornate di lavoro

Knitwear-obsession, Zegna

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Zegna SS26

Se si vuole risultare creativi, basta innanzitutto ignorare i diktat della società. Come? Mettendo la maglieria al centro dei propri look. Basta scegliere una camicia o una polo in maglia per cambiare tutto senza cambiare niente, poiché si resterà sempre eleganti.

Consiglio di styling: abbinarli a un paio di pantaloni d’ispirazione sartoriale e mocassini flat è la soluzione a ogni domanda su come non risultare vintage indossando un indumento come quello in foto. Zegna docet.

Camicia protagonista, Fendi

Photo by Estrop/Getty Images Fendi SS26

Per chi, invece, volesse giocare facile, è consigliabile puntare tutto sulla camicia. A tinte sgargianti, ricoperta di motivi altamente creativi, impreziosita da elementi curiosi. Fendi fa così, sottraendo il resto per mantenere intatto il fascino del ben vestire.

Consiglio di styling: il segreto è rendere la camicia protagonista optando per un completo giacca e pantaloni neutro, che però riprenda la palette del pezzo di sopra.

Cappotto morbido e jeans, Emporio Armani

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Emporio Armani FW26

Durante la stagione fredda, meglio di un cappotto morbido – essenza dell’eleganza destrutturata firmata Armani – e di un paio di jeans altrettanto relaxed non c’è. Parola di chi vuole regalare alternative intelligenti al classico completo.

Consiglio di styling: molto spesso, i jeans stonano con le camicie. Un maglione lussuoso si addice di più allo stile di questi calzoni che hanno rivoluzionato il modo di vestirsi, in ufficio e non.

Casualness, Louis Vuitton

Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images Louis Vuitton SS26

Camicia mille righe azzurra e bianca, pantaloni pseudo-cargo e canotta: l’alternativa a qualsiasi cosa che implichi la giacca o la cravatta. I look da ufficio per il 2026 possono benissimo rifarsi alle mode street, non rinunciando a un buon paio di mocassini.

Consiglio di styling: una maxi bag è richiesta se si vuole essere al passo con i tempi, ovviando valigette e zaini ben lontani dall’essere esteticamente piacevoli.

Maglioncino e via, Dior

Photo by Estrop/Getty Images Dior SS26

Perché non essere trés chic scegliendo un maglioncino vitaminico, per poi appoggiarlo sulle spalle. O, meglio, su una camicia bianca tradizionale, sdrammatizzata da un paio di calzoni arrotolati, scarpe chunky e calzettone in bella vista.

Consiglio di styling: il maglioncino è sempre bene o indossarlo o tenerlo con sé, come se fosse un accessorio.

Maxi T-shirt, Hermès

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Hermès SS26

Torna, poi, la maxi T-shirt nel 2026 e questo dovrebbe stuzzicare l’immaginazione. Quale modo esiste per inserirla nel proprio guardaroba? Il più intuitivo di tutti: abbinandola ad un paio di pantaloni altezza caviglia e calzature che espongono il collo del piede, con calzettone o senza.

Consiglio di styling: stratificare la maglietta a maniche corte over è il trend delle sfilate maschili. Serve un’altra maglia, possibilmente a tinte neutre, che sbuchi fuori da quella che domina la mise.