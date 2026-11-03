Scarpe da trekking uomo: il trend da montagna ma in città

Dalla montagna alla città, il passo è più breve di quanto si possa immaginare. Le scarpe da trekking, nate per affrontare terreni accidentati, dislivelli e condizioni climatiche difficili, sono diventate protagoniste di una nuova stagione dello stile maschile. Non più relegate all'abbigliamento tecnico, si inseriscono oggi in un guardaroba trasversale. Dove la funzionalità incontra la ricerca estetica e il linguaggio outdoor dialoga con quello metropolitano.

Il risultato è una calzatura ibrida, capace di conservare i codici dell'escursionismo (suole scolpite, materiali resistenti, allacciature strutturate e silhouette avvolgenti) reinterpretandoli attraverso proporzioni e dettagli di carattere. Il trekking diventa così un riferimento stilistico. Un modo per introdurre nel look quotidiano un'attitudine dinamica e una certa idea di avventura. Anche quando l'unico percorso da affrontare è quello tra casa e ufficio.

Scarpe da trekking da uomo

Come sempre, i big brand sono i primi da offrire spunti su come inserire indumenti e accessori nei propri abbinamenti. Perciò, abbiamo selezionato alcune proposte adocchiate ai fashion show di Milano e Parigi.

Prada

Miuccia Prada e Raf Simons devono aver amato i paesaggi innevati per aver regalato all’uomo contemporaneo una versione decisamente cool delle scarpe da trekking. Con lacci colorati, in contrasto.

Courtesy of Prada Prada FW26

Ami Paris

Bassi, semplici, quasi simili a delle stringate. Non saranno in stile francese, ma Ami Paris ha fatto centro con questo modello ibrido. Che va bene tutto l’anno, soprattutto durante la stagione fredda.

Courtesy of Ami Paris Ami Paris FW26

Louis Vuitton

È l’anfibio più modaiolo, quello di Louis Vuitton by Pharrell. Sì, da montagna, ma anche da città. In primis da passerella, perché fa sognare di essere un rapper o un ballerino di hip hop a cavallo tra gli anni 90 e primi 2000.

Courtesy of Louis Vuitton Louis Vuitton FW24

Come abbinare le scarpe

A fare la differenza è la capacità di reinterpretare questi codici senza limitarsi a riprodurli. C'è chi punta sul contrasto cromatico, chi sceglie la pulizia delle forme e chi privilegia volumi importanti e suggestioni streetwear. Tre approcci diversi, accomunati dalla volontà di trasformare una calzatura nata per rispondere a esigenze pratiche in un accessorio dalla forte identità estetica.

Per indossarle in città, il consiglio è giocare con gli opposti. Una scarpa robusta acquista un fascino particolare accanto a pantaloni sartoriali e cappotti strutturati, mentre i modelli più voluminosi dialogano con denim ampi e capi tecnici. L'importante è trovare un equilibrio tra proporzioni e materiali, lasciando che siano le calzature a definire il tono dell'insieme. Insomma, le scarpe da trekking uomo non sono più soltanto un equipaggiamento per le escursioni.