Ralph Lauren vince il CFDA Award per il menswear a 87 anni

Ralph Lauren è il Re della moda americana. A confermarlo è il CFDA-Council of Fashion Designers of America che ieri, in occasione della 45ª edizione dei Fashion Awards, organizzata all'American Museum of Natural History di New York, lo ha incoronato American Menswear Designer of the Year. Un premio che arriva a un anno di distanza da quello di American Womenswear Designer of the Year, conquistato nel 2025.

Ralph Lauren è American Menswear Designer of the Year

Il designer, 87 anni, era in sala e ha ricevuto una meritata standing ovation. A consegnargli il premio a Lauren sono stati Matt Damon e Tremaine Emory, fondatore di Denim Tears. C'è da dire che questo non è un territorio nuovo per Lauren; e qui il detto "non c'è due senza tre" calza alla perfezione. Per lui questa è infatti la terza vittoria nell'uomo, dopo il 1996 e il 2007. Potrebbe sembrare scontato dopo tutti questi anni di attività, ma non lo è affatto. In corsa affianco a lui quest'anno c'erano Thom Browne, presidente del CFDA e vincitore uscente, Willy Chavarria, premiato nel 2023 e nel 2024, Todd Snyder e Dao-Yi Chow e Maxwell Osborne di Public School New York.

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A oggi Lauren è l'unico ad avere in bacheca tutti i principali riconoscimenti del CFDA, dal Lifetime Achievement del 1992 all'American Fashion Legend Award. La doppietta nelle due categorie maggiori, in due anni consecutivi, conferma quanto il suo nome, a quasi sessant'anni dalla fondazione del suo marchio, resti il punto di riferimento della moda americana, anche per chi la vota dall'interno.

Le altre categorie

Rachel Scott chiude un percorso rapido conquistando l'American Womenswear Designer of the Year. Nel 2024 il CFDA l'aveva nominata Emerging Designer of the Year, due anni dopo vince la categoria principale della moda donna. Con Diotima unisce tecniche artigianali giamaicane alla sartoria di New York e a quella europea. In finale con lei Catherine Holstein per Khaite, Michael Kors, Tory Burch e Wes Gordon per Carolina Herrera.

Per gli accessori il riconoscimento di American Accessory Designer of the Year è andato ad Ana Khouri, designer di gioielli nota per le sue creazioni scultoree e per il dialogo tra preziosi, arte e architettura. Il premio per il Google American Emerging Designer of the Year è stato invece assegnato a Colleen Allen, che ha avuto la meglio sugli altri candidati, tra cui Emily Dawn Long, Julia Ferentinos di Juju Vera, Julian Louie di Aubero e Zane Li di Lii.

I premi d'onore, da Anthony Vaccarello a Tory Burch

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Accanto ai premi nelle categorie competitive, i CFDA hanno assegnato una serie di riconoscimenti speciali a personalità che hanno lasciato un segno nel sistema della moda. Il nome più atteso già annunciato era quello di Anthony Vaccarello, International Designer of the Year. E non c'era probabilmente modo migliore per suggellare la sua uscita da Saint Laurent dopo dieci anni alla direzione creativa.

Sempre sul fronte premi d'onore, Anna Wintour ha consegnato a Tory Burch il Positive Change Award, per il lavoro della sua fondazione a sostegno delle imprenditrici, tra accesso al credito, formazione e mentorship. L'architetto Peter Marino, autore dei flagship di Chanel, Dior e Louis Vuitton, ha ricevuto da Cornelia Guest il Fashion Icon Award. Il Geoffrey Beene Lifetime Achievement è andato ai fotografi Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, quarant'anni di lavoro in coppia tra editoriali, campagne e ritratti. Il Founder's Award in onore di Eleanor Lambert è andato a Linda Fargo, storica fashion director di Bergdorf Goodman. Il Media Award a Eva Chen, che guida le partnership moda di Instagram dopo una carriera nei magazine. Il tributo del board intitolato a Isabel Toledo è andato all'artista e designer Susan Cianciolo, l'Innovation Award presentato da Amazon Fashion a Gap Inc.